В первой половине 19-го века футбол был примитивным: все лезли обводить, а пасовать вперед было нельзя. Хаос!

Когда игра поумнела? Разбираемся вместе с Samsung.

Вы находитесь в блоге, который Sports.ru ведет вместе с компанией Samsung. Она производит не только современные смартфоны и бытовую технику, но и гаджеты для профессионалов. В том числе спортивных тренеров: современные флипчарты позволяют объяснять тактику на новом уровне.

В этой записи мы вспомним о том, с чего вообще начиналась футбольная тактика – и расскажем, как ее объяснять на новых флипчартах Samsung.

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В 1987 году американский писатель и журналист Джеймс Глейк выпустил книгу о новых научных теориях и открытиях, которая стала хитом и за которую он чуть не получил Пулитцеровскую премию – она называется «Хаос. Создание новой науки».

Если бы Глейк увлекался футболом и хотел писать о нем, он мог бы легко присвоить это название книге о периоде, когда в футболе не было тактики. Потому что «хаос» – это лучшее описание того, что происходило с игрой до второй половины XIX века.

Все строилось вокруг дриблинга. В основном играли по схеме 2-9

Футбол начал меняться в начале XIX века, когда христианские школы подумали, что с помощью спорта им удастся влиять на воспитание людей. Чтобы более-менее привести игру в порядок (тогда все просто бегали за мячом и гнали его вперед), придумывали правила, но они сильно отличались в разных частях Великобритании. Только в 1848 году несколько студентов Кембриджа составили первый единый регламент из 11 пунктов, вот некоторые из них:

• «Запрещается бить ногами по летящему мячу».

• «Игроки команды соперника должны находиться на расстоянии не ближе шести шагов от футболиста, выбивающего мяч в игру с боковой линии или с линии ворот».

• «Игрок считается находящимся в положении «вне игры», как только он оказался впереди мяча, и должен немедленно занять положение позади мяча. Если мячом владеет его команда, игрок в положении «вне игры» не имеет права трогать мяч или продвигаться вперед до тех пор, пока кто-либо из другой команды не дотронется до мяча или кто-либо из его собственной команды не выбьет мяч на одну линию с ним или вперед».

Футбол расцвел в Викторианскую эпоху (1837–1901) – период нравственного подъема: общество в Британии требовало от человека вежливости, тактичности, пунктуальности и трудолюбия. А футбол считался игрой, которая прекрасно все это подчеркивала. Вот что писали в британской мужской еженедельной газете The Champion в 1901-м году: «Нет более мужского вида спорта, чем футбол. Он настолько необычный и типично британский, необычайно требовательный к мужеству, невозмутимости и выносливости».

Футбол стал популярен, но даже намека на тактические схемы тогда, разумеется, не было. Джонатан Уилсон в тактической библии «Революция на газоне» отмечал: «В Чентэлхеме и Регби, например, с их открытыми, широкими полями, игра слегка отличалась от «игры черни». Игрок мог упасть на поле, по нему пробежались бы и коллеги, и соперники, и он встал бы из грязи целым и невредимым. На полях Картезианского монастыря и Вестминстера такое падение обязательно бы привело к переломанным ребрам, поэтому там игроки активно осваивали дриблинг».

В зависимости от матча менялось даже число игроков на поле. Обычно встреча выглядела так: команда статусных людей против рабочего класса или школьников. Первые только атакуют – вторые исключительно защищаются. Перехватив мяч, рабочие отдавали его соперникам, чтобы те начинали атаку заново.

Все строилось вокруг дриблинга, пасы получались случайно, а оборона для атакующей команды вообще не имела значения. Главным элементом игры стал дриблинг – в том числе из-за правила «вне игры» (пролистайте выше и еще раз пробегитесь по третьему пункту). Если упростить, то пасовать разрешалось либо назад, либо поперек. Пасовать вперед было нельзя, потому что в сторону чужих ворот разрешалось только бить.

Да, между игроками были абстрактные договоренности, кто где располагается, но это максимум, что они обсуждали, – а обычно просто носились за мячом. Про вратарей тогда даже не думали: они появились только в 1870-м, а еще спустя 49 лет их форма стала отличаться от формы полевых.

Самая популярная схема в то время выглядела так: 2-3 защитника и 8-9 нападающих. Полузащиты – как и логики в игре – не было.

Все изменили матчи между Англией и Шотландией. Стало очевидно, что играть грамотно без полузащиты невозможно

1857 год невероятно важен для истории футбола: тогда основали первый клуб – «Шеффилд», – и он поучаствовал в первом клубном матче в истории – обыграл 2:0 ФК «Халлэм». К 1862-му в Англии было уже 15 клубов, и «Шеффилд» опубликовал свои правила, где вообще не было упоминания офсайда.

«Шеффилд» формально одобрил офсайд лишь в 1865 году после трудных дипломатических переговоров перед игрой против «Ноттс Каунти», – пишет Джонатан Уилсон. – Но даже тогда по этому правилу требовался лишь один игрок между атакующим и воротами соперника. Это, безусловно, делало игру в пас гораздо более жизнеспособной, хотя можно поспорить, насколько успешно этот шанс для развития был использован».

В итоге целый год работали две формы правил, а по каким играть определил матч между «Шеффилдом» и «Лондоном» в декабре 1871 года. Матч проводился по правилам хозяев, и они выиграли 3:1. Результат подчеркнул, что более либеральное отношение к офсайду намного быстрее приведет к грамотной комбинационной игре, потому что «Шеффилд» уже пользовался длинными передачами.

Серьезный шаг в развитии паса сделали в первом международном матче между Англией и Шотландией в 1872 году. Англичане вышли с условной схемой 1-2-7, в их игре уже прослеживалась мысль: «Формация команды, как правило, предполагала выдвижение в атаку семерых игроков, и в трех оборонительных линиях было задействовано лишь четверо: голкипер, один центральный защитник и два игрока перед ним, которые должны были сдерживать набегающих форвардов соперника», – писал Чарльз Олкок, один из основателей Футбольной ассоциации Англии и создатель Кубка страны.

Шотландцы (точнее, клуб «Куинз Парк») выглядели намного мощнее, хозяева думали, что они продавят англичан за счет физики, но все вышло иначе. Матч закончился 0:0, обе команды старались играть в пас. Газета Glasgow Herald резюмировала: «Англичане имели безусловное преимущество в физической мощи и скорости. Но главным преимуществом хозяев в матче была их командная игра».

Вскоре пас «Куинз Парк» стал трендом. Сначала его подхватила вся Шотландия, затем и Англия, где посчитали, что дриблинг – это здорово, но не всегда эффективно.

Все окончательно перевернул второй международный матч «Куинз Парк», в котором поучаствовали Генри Ренни-Тэйлор и Джон Блэкберн – армейские офицеры, которые еще играли за английскую команду в графстве Кент «Роял Инжинирз». «Они первыми показывали комбинационный футбол, – писал бывший игрок «Шеффилда» Джон Чарльз Клегг. – Мы были крайне удивлены, когда в одном из матчей всегда обыгрываемая нами ранее команда показала «военную футбольную тактику», и в итоге с этой новой тактикой разгромила наш клуб».

В то же время пас развивался и в школьном футболе. Директору Лансинг-колледжа (находится между Брайтоном и Портсмутом) Спенсеру Уокеру надоело, что форварды бездумно носятся по полю, и он закрепил их по позициям, строго обозначив условные границы на те, за которые лучше не выходить. Мяч между нападающими можно было перемещать только с помощью паса.

В 1880-х Англия и Шотландия пришли к тому, что один из двух центральных нападающих стал нужен меньше, чем еще один полузащитник – так появилась схема 2-3-5. Центрального полузащитника всегда играл самый выносливый и точный игрок, он был кем-то вроде современного бокс-ту-бокс.

2-3-5 стала главной схемой – и следующих титанических изменений в тактике пришлось ждать 40 лет, когда в 1925 году изменили правила офсайда. Именно тогда футбол приготовился к финальному рывку, чтобы стать самой умной игрой на свете.

Помните доски с фишечками? Их вытесняют современные флипчарты

Когда стало понятно, что чем более стратегически выстроена игра футбольной команды, тем легче победить, появились всем известные доски с фишечками. Ради антуража ими до сих пор пользуются в классических итальянских ТВ-студиях, но современный футбол с его объемом данных и информации больше не вмещается на доску с фишками. Клубы пользуются продвинутой статистикой и привлекают в штат целые команды аналитиков, а тактические тренды и желание играть в неизвестный для противника футбол вынуждают часто пересматривать моменты матчей и установки тренеров.

Новейшие технологии не то что пришли в футбол – они тут давно обживаются. Футболисты бегают на тренировках в VR-шлемах, болельщики с остервенением обсуждают каждое решение системы VAR, скауты доверяют алгоритмам и статистике при отборе новичков.

Магнитные или бумажные доски не соответствуют духу времени – и их заменили интерактивные флипчарты. Например, флипчартами Flip от Samsung пользуются футбольные «Зенит» и ЦСКА. На 30-й секунде одного из клубных влогов мелькает главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко на фоне дисплея Flip.

3 декабря компания презентовала новый Flip 2 в двух версиях: 65 дюймов – настенная и 55 дюймов – доска-мольберт, все дисплеи достаточно легкие и мобильные. Flip 2 идет в наборе с двумя стилусами, хотя в принципе их можно заменить на любую вещь из дерева – что-то изобразить на экране удастся даже при помощи палочек для суши. У стилуса активны оба конца, которые работают в режиме ручки и выделителя. В интерфейсе продуман как простой редактор, – выбор цвета – так и посложнее: стилизация кисти-ручки под масло или акварель, подложка в виде разлинованных листов, календаря или таблицы.

В одной сессии умещается до 20 страниц, а документ, в котором данные сохраняются автоматически, можно запаролить. Информацию на экран Flip 2 можно вывести с ноутбука или мобильного устройства на базе Android при помощи Smart View или NFC (для этого нужно купить опциональный адаптер с NFC и дополнительными USB– и HDMI-выходами). С техникой Apple нет прямой связи, но построить коннект можно при помощи стороннего донгла или Apple TV.

Флипчарты подойдут не только тренерам, обращающим внимание на тактику. На Flip 2 можно показывать и редактировать презентации, делать коллажи, показывать видео или запускать аудио. Контент можно распечатать на принтере или переслать коллегам по почте, закинуть на флешку или сетевой диск.

Смотрите:

Фото: Gettyimages.ru/WATFORD/Mirrorpix, Hulton Archive