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    baltika
    Блог Прогнозы на Спорт (NHL) (КХЛ)

    Прогнозы на Спорт (NHL) (КХЛ)

    И так , Блюз потащило на дно океана , команда Володи уже на 10 месте , обменяли Штясны в Винипег топ 6 Напа Потеряли .Вратари не надёжные .Детройт , обменял Чеха в Филадельфию и тот начал тащить а Детройт начал проигрывать Всем причем стабильно , стабильность нужна во всем ) Почему Блюз ?? Мотивация на данную игру будет запредельная Команда Владимира Тарасенко будет биться как в последний раз итог и вывод 

    Итб Блюз 2.5 больше и П1 от .

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