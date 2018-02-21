/b/arcelona

Пока многие любители футбола восхваляют Антонио Конте, посмотрим же правде в лицо и убедимся, что Эрнесто Вальверде вчера был лучшим. Конечно, у Челси (у Виллиана, если быть корректнее) было аж две штанги, в то время как Барселона забила после нелепого обреза Кристенсена. Однако давайте освежим в памяти: моменты, включая глл Виллиана, были созданы из-за пределов штрафной. Да, Барса не блестала, однако говорить о том, что Челси утоптал и раскатал каталонцев – бред. Подтверждением служит и xG: 0.4 против 0.9 в пользу гостей. Почему же Конте стал заложником своей же ситуации? Да потому что ...