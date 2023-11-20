Рублев делает двойные ошибки и так нервничает из-за ракеток. Что с ними? И почему он их не меняет?

Разбираемся.

Андрей Рублев – пятая ракетка мира, супертеннисист, но и в его игре есть проблемы. Одна из главных – вторая подача.

По итогам 2023-го он занимает только 39-е место по проценту очков, выигранных на второй подаче. А если брать только матчи против топ-10, то он вообще опускается на 56-ю позицию.

Рублев делает в среднем всего две двойных ошибки за матч, но обычно они приходятся на очень важные моменты в решающих стадиях геймов. И после этого он еще и злится, проседает психологически.

В недавнем интервью «Чемпионату» Рублев рассказывал, откуда берутся проблемы на второй подаче:

«Те ракетки, которыми я играю, не придают сами по себе скорость мячу – мне нужно самому вкладываться. Соответственно, чем быстрее хочу ускорить мяч, тем сильнее нужно вложиться, а это риск, ошибки.

Я все это знаю, и меня при равном счете на второй подаче зажимает – движение получается скомканное, неуверенное. Даже когда счет комфортный и я могу себе позволить подать вторую сильнее, мне все равно нужно приложить больше усилий, чем многим остальным топам, потому что у них другая натяжка, баланс больше в головку ракетки».

Мы попросили экс-20-ю ракетку мира и тренера Дмитрия Турсунова объяснить, что все это значит и как игроки вообще подбирают себе ракетки:

«Представь себе молоток, которым ты привык пользоваться и забивать гвоздики. А тут тебе попадается более твердое дерево, и тебе забить уже не так легко, потому что сопротивление идет. Тебе нужно сильнее бить по гвоздику, ты начинаешь им сильнее махать и бьешь мимо гвоздика себе по пальцам.

С ракетками примерно та же история. Ты играешь с каким-то определенным балансом, весом. Есть такое понятие – динамический вес, это то, что ты ощущаешь в руке, насколько сильно головка ракетки разгоняется. Чем быстрее она разгоняется сама по себе, тем больше дает вращения, сама что-то добавляет.

Я, например, играл в Питере показательный турнир. Брал там ракетку Кудерметовой – она более легенькая. Потом я взял у Коли Давыденко – у него она тяжелее. Соответственно, когда ты бьешь по мячу, она сама разгоняется.

Энергия – это масса, умноженная на ускорение. Соответственно, ты эту массу разгоняешь и при определенной скорости она становится чуть тяжелее, бьет по мячу чуть поактивнее, мяч летит.

Каждый игрок это подбирает под себя – где-то даже методом тыка. Если чувствует, что мяч не закручивается, добавили веса в головку, посмотрели, что происходит. Так что это все надо корректировать».

И тут встает вопрос. Почему Рублев знает, в чем проблема и почему его зажимает на второй подаче, но ничего с этим не делает?

Мы задали этот вопрос Андрею, и он объяснил, что он сам по себе очень мощный – поэтому ему нужна ракетка, которая меньше помогает:

«Эти ракетки мне никаких проблем не создают – наоборот. У меня у самого изначально полно мощи. И если еще будет ракетка, которая помогает, то мяч будет лететь в забор.

Тогда мне придется менять стиль. Придется играть более легко, более плавно, делать движения без усердия. Как Новак играет – плавно. Либо как Федерер.

А такие игроки, как Алькарас, Доминик Тим или Надаль, берут намного менее мощные ракетки, потому что они сами лупят. И если им дать ракетку, как у Новака, то они еле коснутся – и мяч улетит на футбольное поле».

Получается, Рублеву не нужны другие ракетки. Но, возможно, стоит поискать какие-то варианты, чтобы нынешние, помогающие всей остальной игре, не мешали на второй подаче.

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Фото: Gettyimages/Thomas Kronsteiner / Staff, Clive Brunskill / Staff, Julian Finney / Staff; IMAGO/Justus Stegemann/Global Look Press