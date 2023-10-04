Китай сознательно уничтожал воробьев. Зачем? И почему это привело к голоду?

Страница из истории теннисного гиганта.

На этой неделе в Шанхае завершается мужской «Мастерс», на который слетелись почти все топ-теннисисты – кроме Новака Джоковича. А еще в окрестности стадиона наверняка слетаются воробьи.

Сейчас сайты шанхайских орнитологов-любителей говорят, что в Китае обитает 13 представителей семейства воробьиных, а обыкновенный полевой воробей – самый распространенный вид птиц в стране. На одном сайте про него написано: «И я всегда удивляюсь, насколько воробьям нравится присутствие человека – каким бы разрушительным оно ни было».

В Китае присутствие человека было действительно разрушительным для воробьев. И как следствие – для человека.

«Большой скачок» Мао Цзэдуна: Китай хотел экономического развития и решил бороться с вредителями

В 1949 году Китай стал коммунистическим – в гражданской войне победили силы Коммунистической партии Китая во главе с Мао Цзэдуном. Консервативной партии Гоминьдан после поражения пришлось бежать на Тайвань, а на материке образовалась Китайская Народная Республика.

Мао возглавил новую страну и начал строить коммунизм – проводить масштабные реформы по образцу Советского Союза, который оказывал товарищам огромную экономическую и военную поддержку. Например, советские специалисты помогли реализовать несколько крупных промышленных проектов в первую пятилетку.

Вторая пятилетка проходила под курсом «трех красных знамен», который должен был привести к «большому скачку вперед» в экономике. К концу 1950-х Китай был на 90% аграрной страной, и руководство страны стремилось догнать капиталистические страны по производству основных промышленных товаров.

Доктор исторических наук и специалист по Восточной Азии Александр Лукин рассказывал: «Главным образом эта политика сводилась к тому, что предприятиям давались завышенные производственные планы по всем показателям. Одним из главнейших показателей считалось формальное достижение высокого уровня выплавки чугуна и стали.

Достигалось это тем, что каждый человек должен был в своем дворе устроить маленькую доменную печь и варить чугун и сталь. Эта цель, безусловно, была достигнута, но качество продукции было таким низким, что использовать ее было нельзя».

Многие эксперты отмечают, что промышленная политика Китая в тот период привела к формальному повышению показателей производства, но это сопровождалось и другими негативными факторами – кроме низкого качества продукции. Например, крестьяне вместо отдыха были вынуждены выплавлять металл, поэтому многие поля пришли в запустение – на их обработку просто не оставалось времени и сил.

Другим столпом новой политики была массовая коллективизация в сельском хозяйстве – создавались так называемые народные коммуны, в которых все было общественным. На первых этапах в собственности крестьян оставались куры, утки и деревья возле домов, но потом планировалось и их сделать общественными. А вместо денежного оборота ввести «систему бесплатного снабжения». Мао считал народные коммуны лучшим инструментом для перехода от социализма к коммунизму.

В целом тот период характеризовался проведением масштабных общественных кампаний. И одной из них стала борьба с четырьмя вредителями – во время которой и пострадали воробьи.

Воробьев брали измором, отстреливали и разоряли гнезда. Убили около 2 млрд птиц

В рамках кампании Мао и партия призвали народ бороться с четырьмя вредителями:

1. Комарами, которые разносили малярию.

2. Крысами, которые разносили чуму.

3. Мухами.

4. Воробьями.

Последние попали под раздачу, потому что питались зерном и фруктами. Партийные эксперты даже подсчитали, что в год каждый воробей съедает около 4 килограммов зерна. И если от них избавиться, то можно будет накормить 30-35 миллионов человек.

С крысами бороться не получилось, потому что они слишком живучие – их не берет даже радиация. Комары и мухи слишком мелкие и многочисленные, чтобы с ними что-то сделать без применения централизованных и дорогостоящих гигиенических мер. Поэтому основной удар достался воробьям.

Мао призвал все общество сплотиться и говорил, что на борьбу с вредителями должны выходить все граждане Китая, начиная с пятилетних детей. И за воробьев китайцы взялись с упоением.

Травить и отстреливать их было слишком сложно (хотя этим все равно занимались), но нашелся эффективный метод. Воробьи не могут летать больше 15 минут, поэтому их брали измором – им просто не давали садиться на землю. Для этого собирались большие толпы, которые шумели, стучали по кастрюлям и вообще всячески пугали стаи. В итоге они летали-летали, а потом изможденные падали. И их просто добивали.

Сообщалось, что иностранные посольства не пускали китайцев, которые хотели разгонять воробьев, укрывавшихся на их территории. Но тогда толпы просто собирались рядом с посольствами, все так же шумели и добивались того же результата – птицы умирали от измождения. Ходит история, что во дворе посольства Польши потом лопатами собирали птичьи трупики.

Еще люди просто разоряли воробьиные гнезда. Например, сообщалось о 16-летнем парне, который убил 20 тысяч птиц. Днем он находил гнезда, а ночью забирался на деревья и голыми руками душил воробьев целыми семьями.

В первые три дня кампании в одних только Пекине и Шанхае уничтожили около 900 тысяч воробьев. И в целом за время борьбы по всему Китаю убили почти 2 миллиарда птиц.

И это действительно привело к тому, что на следующий год урожай вырос. Но дальше наступили проблемы.

Уничтожение воробьев привело к нарушению экологического баланса – потому что позже ученые выяснили, что весной они питаются в основном насекомыми, а не зерном. Из-за того, что они выпали из экосистемы, расплодились гусеницы, саранча и другие насекомые-вредители, которые в итоге съели больше урожая, чем воробьи.

В комбинации с другими экономическими факторами, плохой погодой и наводнением, вызванным разливом реки Янцзы, это привело к масштабному голоду, из-за которого по разным оценкам погибли от 15 до 45 миллионов человек.

Воробьев помиловали и заменили на клопов в списке врагов. А Мао ненадолго отошел от руководства страной

Стратегию уничтожения воробьев скоро отменили, наконец прислушавшись к редким экспертам, которые осмеливались говорить, что на самом деле птицы полезные. Мао выдвинул новое положение: «Не надо бить воробьев, как результат мы лишь получили клопов. Лозунг такой: уничтожать крыс, клопов, мух и комаров».

Куда интереснее то, что в целом политику «Большого скачка» руководство партии в итоге признало ошибочной – значительного экономического роста добиться не удалось, а издержки и жертвы получились огромными.

Правда, маоисты до сих пор утверждают, что проблема не в самом комплексе мер или их реализации, а в неконтролируемых причинах – погоде и наводнении. В провале курса также обвиняют недостаточную развитость транспортной системы. А еще Советский Союз и Никиту Хрущева, который в тот период отозвал из страны всех специалистов – в ответ на охлаждение отношений между странами.

Как бы там ни было, в начале 1960-х от политики «Большого скачка» по сути отказались. Более того, Мао фактически отошел от руководства страной, передав ведущие роли в партии чуть менее ярым коммунистам. Историк Александр Луки объяснял:

«Эти люди начали проводить более разумный курс. Без особой спешки упорядочивалось производство. Были сделаны некоторые уступки частному сектору, началось возрождение кооперативного производства».

Но к 1966 году Мао обеспокоился тем курсом, который взяла страна, и завершил внутрипартийную борьбу началом Культурной революции, в ходе которой в результате неконтролируемых репрессий пострадали от 5 до 10 миллионов человек. И тогда, например, появилось такое явление, как хунвейбины – студенты и школьники, которые избивали, стыдили и всячески перевоспитывали неугодные элементы.

При этом сейчас китайская компартия официально признает «Большой скачок» ошибкой. Как объяснял Лукин: «Еще в 1981 пленум ЦК КПК принял документ под названием «Решение по некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР». Он до сих пор определяет официальную версию истории компартии Китая и всей страны. В этом документе «Большой скачок» и «Культурная революция» были отнесены к ошибкам Мао Цзэдуна, хотя и отмечалось, что ошибки в его деятельности занимали второстепенное, по сравнению с достижениями, место».

А как вернулись воробьи?

Если в Китае истребили почти всех воробьев, то откуда они взялись обратно?

Во многих источниках встречается информация, что Китаю пришлось закупать птиц у СССР и Канады. Что их вагонами завозили в страну, чтобы восстановить популяцию.

Но маоисты утверждают, что это неправда. Потому что:

1. Нигде нет документальных подтверждений завоза. Нет ни фотографий поимки, загрузки и транспортировки птиц, ни каких-либо документов о закупках.

2. В версию с Канадой не верят, потому что эта страна – ареал домовых воробьев, а в Китае доминируют полевые. Домовых там просто нет.

3. Если бы воробьев и завозили, то куда логичнее было бы заказать их в соседних Вьетнаме и Корее, где как раз водятся полевые. Тем более, что с СССР отношения тогда уже были натянутыми.

Возможно и то, что немногие выжившие воробьи просто со временем расплодились и восстановили популяцию. По крайней мере, есть устные свидетельства живших в те времена китайцев, которые говорили, что увидели новые воробьиные гнезда только через несколько лет после завершения кампании по их уничтожению.

***

Китай со временем все же стал экономическим гигантом – но не методами Мао. Сейчас это мировой центр производства. И очень важная страна для тенниса – особенно женского, для которого отсутствие турниров в этой стране было экзистенциальной угрозой.

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Фото: East News/AP Photo; commons.wikimedia.org; vk.com/Julia Shmeleva; pexels.com/Guido Jansen, Cedric VT; imago stock&people/Global Look Press; chineseposters.net