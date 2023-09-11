7 комментариев

С миру по Нитке
Блог

Розыгрыш, который решил все в финале Медведев – Джокович

ATP ATP
Новак Джокович Новак Джокович
US Open US Open
Даниил Медведев Даниил Медведев
Теннис Теннис

Ключевое решение Медведева.

Два тезиса о финале US Open.

1. Новак Джокович – нереальный спортсмен, который обладает феноменальным умением не ошибаться в ключевые моменты.

2. Даниил Медведев провел неплохой матч, но не выдающийся. И на фоне первого тезиса это и привело к поражению в трех партиях.

Хотя даже в такой конфигурации у Медведева были шансы – когда он прибавил, а Джокович физически просел во втором сете. В итоге Даниил дошел до сетбола на приеме при счете 6:5. А там случился, возможно, самый важный розыгрыш матча.

У Медведева весь матч мало что получалось против выходов Джоковича к сетке сразу после подачи. Он и сам после финала говорил: «На приеме я был довольно упрямым. Наверное, мне следовало изменить позицию, но у меня было ощущение, что все в какой-то момент сработает. Но принимал я хуже, чем в матче с Карлосом».

Иногда хорошие приемы все же проходили. Но у Джоковича и на это находились ответы. Как, например, на брейк-пойнте во втором сете.

На сетболе ситуация получилась немного другой. У Медведева прошел хороший прием, и Новак довольно толсто сыграл первый воллей. Даниил легко догнал, но не смог дообвести.

Как у Джоковича получилось как будто притянуть мяч к себе? На эту тему есть две идеи.

1. Он знает, что Медведев в большинстве случаев обводит именно кроссом. Поэтому и пошел перекрывать это направление.

2. Но пошел он туда не сразу – если присмотреться, становится видно, что сначала он как будто дернулся в другую сторону. А потом перенес вес и пошел куда надо.

Ну или же это просто была судьба.

Как бы там ни было, Медведев согласен, что это был ключевой момент: «Должен был выигрывать. Должен был выигрывать, но иногда в теннисе не все так просто. Нужно было играть обводящим по линии, а не кроссом. У меня было два варианта, и я выбрал неправильный».

А ведь выиграй Даниил тот сет, финал вполне мог пойти по сценарию «Уимблдона»-2023.

Почему Медведев проиграл финал US Open

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Elsa

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
volens-docens
Я думаю, правильно сказано - это была судьба.
Великого Новака она решила прославить, а безвестному московскому пролетарию умственного труда она дала возможность поспать три часа перед началом трудовой недели.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kironbet
Название статьи максимально кликбейт. Розыгрыш который решает все -это сет бол в 5 м сете, до которого вряд бы дошло, учитывая что Медведев никогда не бился с Новаком столько на ТБШ, силенок не хватит!... А тут, просто типичное умение максимально четко сыграть у Джоковича, и пасующий Медведев. Я понимаю что у тех, кто топил за Медведева максимально подгорает (особенно в свете предыдущей победы Карася ожидания максимально возросли), но все же в этом матче Новак расставил точки над i для тех, кто считал что победа ЮСО21 была отдана не им самим, а добыта Медведевым. Прошло 2 года, и Джокович на 36 году жизни, как самый возрастной финалист ЮСО надирает зад Медведеву в самом пике карьеры в трех сетах забирая уже 24!!! шлем с отрывом по всем рекордам!.... Все стало на свои места. Но однако каждый будет видеть то, что хочет увидеть, писать что шансы были, и взяв этот розыграш Медведев выиграл бы- переубеждать никого нет смысла тут, личка 10: 5, и 2 титула из 3 в ТБШ в их личной битве.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Lamm
Ну какая судьба. Вот Медведева хейтерки часто обвиняют в том, что он у сетки в соперника играет. А у меня давно мнение такое - это просто рефлекс у него - бессмысленный и походу уже невыправляемый - в любой более-менее сложной позиции вместо обводки осмысленной всегда лупить через центр. И не важно, где там в этот момент соперник находится. Вот поставь его в такую ситуацию опять, да сотри память - он в 10 случаях из 10 также сыграет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grads
Многие слишком большое значение придают победе Дани над Карлсом. Но судя по всему у Карлоса подсела физика, это было заметно еще в Цинцинати. Отсюда и неверные решения, а порой и неуверенность. Похоже что-то не подрасчитала его команда. Во всяком случае посмотрим как будут складываться их дальнейшие встречи.

На мой взгляд Карлос будет доминировать в следующем сезоне, если правильно проведет работу над ошибками, опыт он уже накапливает.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gerr_max
Надо было в свободный дальней угол пробивать ему. Федерер одноручным именно так бы и сделал.

Или свечу бросить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T-h
Мне еще вспоминается менее очевидный момент: 3-2 на тайбрейке и розыгрыш на задней.
Новак измотанный и Даня, ощущение, набрасывает ему мяч, ожидая ошибки. Все очень пассивно в отличие от своих же действий в достаточно удачных предыдущих геймах.
Глядишь, не отпустил бы тогда, смог бы дотерпеть на тае.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Тимофеев
Ответ Grads
Многие слишком большое значение придают победе Дани над Карлсом. Но судя по всему у Карлоса подсела физика, это было заметно еще в Цинцинати. Отсюда и неверные решения, а порой и неуверенность. Похоже что-то не подрасчитала его команда. Во всяком случае посмотрим как будут складываться их дальнейшие встречи. На мой взгляд Карлос будет доминировать в следующем сезоне, если правильно проведет работу над ошибками, опыт он уже накапливает.
Возможно, все проще. Даниил может дать бой Карлосу только тут, на удобном для себя покрытии. На все остальном: грунт, трава, медленный хард, Даниил будет огребать)) Впрочем, Даниил в полуфинале сыграл в нетипичный для себя теннис, с кучей активно выигранных очков. В финале 22 выхода к сетке, мммм, вкусно. Может, мы лучшего Медведева еще и не видели)) Почему Зверев с Ципой не улучшаются? Только Даниил должен за всех некстов огребать что-ли?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий