7 комментариев

Розыгрыш, который решил все в финале Медведев – Джокович
Ключевое решение Медведева.
Два тезиса о финале US Open.
1. Новак Джокович – нереальный спортсмен, который обладает феноменальным умением не ошибаться в ключевые моменты.
2. Даниил Медведев провел неплохой матч, но не выдающийся. И на фоне первого тезиса это и привело к поражению в трех партиях.
Хотя даже в такой конфигурации у Медведева были шансы – когда он прибавил, а Джокович физически просел во втором сете. В итоге Даниил дошел до сетбола на приеме при счете 6:5. А там случился, возможно, самый важный розыгрыш матча.
У Медведева весь матч мало что получалось против выходов Джоковича к сетке сразу после подачи. Он и сам после финала говорил: «На приеме я был довольно упрямым. Наверное, мне следовало изменить позицию, но у меня было ощущение, что все в какой-то момент сработает. Но принимал я хуже, чем в матче с Карлосом».
Иногда хорошие приемы все же проходили. Но у Джоковича и на это находились ответы. Как, например, на брейк-пойнте во втором сете.
На сетболе ситуация получилась немного другой. У Медведева прошел хороший прием, и Новак довольно толсто сыграл первый воллей. Даниил легко догнал, но не смог дообвести.
Как у Джоковича получилось как будто притянуть мяч к себе? На эту тему есть две идеи.
1. Он знает, что Медведев в большинстве случаев обводит именно кроссом. Поэтому и пошел перекрывать это направление.
2. Но пошел он туда не сразу – если присмотреться, становится видно, что сначала он как будто дернулся в другую сторону. А потом перенес вес и пошел куда надо.
Ну или же это просто была судьба.
Как бы там ни было, Медведев согласен, что это был ключевой момент: «Должен был выигрывать. Должен был выигрывать, но иногда в теннисе не все так просто. Нужно было играть обводящим по линии, а не кроссом. У меня было два варианта, и я выбрал неправильный».
А ведь выиграй Даниил тот сет, финал вполне мог пойти по сценарию «Уимблдона»-2023.
Почему Медведев проиграл финал US Open
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Фото: Gettyimages.ru/Elsa
Великого Новака она решила прославить, а безвестному московскому пролетарию умственного труда она дала возможность поспать три часа перед началом трудовой недели.
На мой взгляд Карлос будет доминировать в следующем сезоне, если правильно проведет работу над ошибками, опыт он уже накапливает.
Или свечу бросить.
Новак измотанный и Даня, ощущение, набрасывает ему мяч, ожидая ошибки. Все очень пассивно в отличие от своих же действий в достаточно удачных предыдущих геймах.
Глядишь, не отпустил бы тогда, смог бы дотерпеть на тае.