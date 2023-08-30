Изучаем круг Ньютона.

Корты US Open почти всю его историю были зелеными. С момента основания по 1974-й турнир проходил на траве. Потом на три года перешел на грунт – но американский, зеленый. А с 1978-го там стелют хард, и это продолжается до сих пор. Но изначально хард делали под цвет травы.

Все изменилось в 2005-м, когда на турнире впервые постелили синее покрытие. Теперь в Нью-Йорке так всегда – сам корт синий, а вокруг него зеленый фон.

В тот период вообще состоялся большой переход, и искусственное покрытие перестали маскировать в цвета естественных травы и грунта. Сначала ATP сделала это на нескольких «Мастерсах». Бывший теннисист, тренер, агент Ион Цириак утверждает, что это была его идея. Тогда миллиардеру принадлежал турнир в Штутгарте.

«Все говорили «ой-ой-ой». Все, кроме телевидения – они радовались с первой секунды. А потом и остальные признали, что я был прав», – вспоминал он после того, как в 2012-м постелил в Мадриде синий грунт, который критиковали игроки во главе с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.

Главное преимущество синего покрытия в контрасте между его цветом и мячом. Есть такая вещь, как цветовой круг Исаака Ньютона. В рамках оптических экспериментов ученый разложил простой белый свет на семь цветов радуги, а потом зафиксировал их в виде круга. И этот круг хорошо демонстрирует, какие цвета наиболее или наименее контрастные.

Синий и желтый на нем находятся почти друг напротив друга – значит, между ними сильный контраст. Соответственно, желтый теннисного мяча хорошо видно на фоне синевы корта. И именно на круг Ньютона ссылался управляющий директор компании DecoTurf, занимающейся установкой кортов на многих турнирах, когда объяснял преимущества синих площадок.

Цириак приводил цифры, которые ему выдали специалисты: на синем корте игроки видят мяч на 22% лучше, а телезрители – вообще на 27%. Ким Клейстерс, выигравшая US Open после смены цвета харда, рассказывала о преимуществах синих кортов: «Желтый лучше выделяется, и мне это больше нравится. Я могу лучше сосредоточиться на мяче».

Со временем синий цвет стал базовым для харда. Например, в 2008-м на него перешел Australian Open, и теперь два главных турнира на этом покрытии проводятся на синих и голубых кортах.

И сейчас турниры активно экспериментируют с цветом харда – например, на женском турнире в Лионе в этом году он был черно-розовым.

Но на US Open остается синим с зеленым фоном. Это элемент идентичности турнира. «Мы хотели найти что-то, что будет символизировать US Open», – рассказывал руководитель USTA Даниэль Зауснер в 2015-м. В поисках новой идентичности проводили эксперименты, смотрели разные варианты – корты пробовали делать даже ярко-красными. Но в итоге остановились на опции, которая была хороша и в плане брендинга, и в плане контраста».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: eastnews.ru/IMAGO/Sandrine THESILLAT/Imago Sport and News; wikipedia.org; Gettyimages.ru/Sarah Stier