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Его Крид однажды сказал: «Я знаю, что нужно делать, чтоб в 18 стать миллионером».

Мирра Андреева в 16 лет пока не стала долларовым миллионером, но рублевым – с большим запасом. И это только за счет призовых.

На этой неделе в Кливленде Андреева проводит всего шестой турнир WTA в карьере и всего 19-й профессиональный. За это время она выиграла на корте уже больше 550 тысяч долларов призовых. Естественно, большую часть в этом сезоне, когда она мощно выступила в Мадриде (85 тысяч), на «Ролан Гаррос» (142 тысячи) и «Уимблдоне» (262 тысячи) и вошла в топ-100.

По призовым в 2023-м Андреева идет 63-й в туре. Лидирует в туре Арина Соболенко, выигравшая 5,7 млн, на втором месте Ига Швентек – 5 млн.

По состоянию на 21 августа Мирра уже почти входит в топ-700 в истории женского тенниса. В рейтинге она соседствует, например, с Марией Иригойен, которая провела в WTA 14 лет, но не поднималась выше 147-й строчки. И с Эрин Рутлифф – входящей в топ-50 парного рейтинга и игравшей в четвертьфинале «Уимблдона» в паре и Australian Open в миксте. Или с Ноэль ван Лоттум, которая завершила карьеру в 1999-м с одним титулом WTA и стояла в топ-60.

В этом сезоне Андреева по призовым 63-я – на четыре позиции выше своего рейтинга WTA. А лидируют в WTA Арина Соболенко (5,7 млн) и Ига Швентек (5 млн).

А историческая десятка самых успешных теннисисток выглядит так.

При этом нужно учитывать, что никаких 550 тысяч долларов на счету Андреевой на самом деле нет. Все призовые в официальных источников приводятся до вычета налогов. Дарья Касаткина рассказывала, что в среднем на них уходит 30% всех призовых.

Еще нужно учитывать, что игроки сами оплачивают работу, перелеты и проживание команды и дают ей бонусы. Та же Касаткина говорила: «В среднем на расходы вычитаем, думаю, 180-200 тысяч в год». А на сезон-2018 она потратила полмиллиона.

И вообще деньгами Андреевой сейчас занимаются родители. После «Уимблдона», где она выиграла почти половину своих карьерных призовых, Мирра рассказала:

«Все деньги идут родителям, и они решают, что с ними делать. Большая часть пойдет на теннис, на билеты, тренеров и так далее. Может быть, что-нибудь себе куплю, но пока не уверена».

Конечно, у теннисистов есть и другой источник доходов – контракты со спонсорами. Но у Андреевой пока они есть только с экипировщиками, а для молодых игроков это почти всегда – только бесплатное предоставление товаров. И, возможно, какие-то символические для профессионального спорта деньги.

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