8 комментариев

«Если бы я решал, мы бы играли только на харде».

В Торонто Даниил Медведев вернется на любимое покрытие – хард. В этом году он выиграл на нем 29 из 32 матчей (91%). Для сравнения, на грунте у него 77% побед, а на траве – 70%.

В целом по карьере картина примерно такая же – на харде Медведев намного успешнее, чем на других покрытиях. На нем он выиграл 74% матчей, на траве – 69%, а на грунте – 62%.

Из 20 титулов Даниил 18 взял на харде. Из девяти крупнейших хардовых турниров (Australian Open, US Open, итоговый и шесть «Мастерсов») он выиграл семь. А на оставшихся двух (Australian Open и Индиан-Уэллс) играл в финале.

Все понимают, что Медведев – специалист по харду. В первую очередь, он сам. Когда в этом году он жаловался на медленные корты Индиан-Уэллс и обзывал их грунтом, он в одном матче сказал судье: «Нет-нет-нет! Это не хард. Я знаю, что такое хард. Я специалист».

Почему же Даниил так хорош именно на этом покрытии?

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Многие говорят, что на харде Медведеву очень помогает подача. Но если взять последние 52 недели, то Даниил, по статистике ATP, только 15-й по ее качеству. Это сложный показатель, высчитанный на основе процента попадания первым мячом, процента выигранных очков на первой и второй подачах, процента выигранных геймов, среднему количеству эйсов и двойных ошибок. Ни по одному из этих критериев Медведев не входит в топ-10.

И важно отметить, что на грунте он на подаче только 43-й, а на траве – вообще 49-й. Получается, что на харде он значительно прибавляет в этом компоненте.

В целом подача на харде у него работает лучше, чем в других условиях, но это не главная причина его успехов.

Можно посмотреть в другую сторону – на прием. И вот в нем Даниил действительно выделяется. По статистике ATP у него в этом году на харде лучший прием в туре (на грунте он идет шестым, а на траве – 12-м).

Beyond Tennis подсчитал, что он выигрывает на нем 41,7% очков, и только у Энди Маррея и Новака Джоковича эти цифры лучше. При этом Даниил пропускает всего четыре эйса – это лучший показатель в туре наравне с Карлосом Алькарасом.

Еще интересно, что против статистически лучших игроков на подаче Медведев на харде выиграл 84% матчей – больше всех в туре. На втором месте идет Джокович – 83%, а на третьем – Надаль (76%). В топ-15, кроме Даниила и Новака, ни у кого нет и 70% побед против сильнейших подаванов.

Поэтому можно говорить, что у Медведева один из лучших балансов между подачей и приемом.

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Другая причина успехов Даниила на харде – движение и контроль над игрой. Как он сам это объясняет:

«Если бы я решал, мы бы играли только на харде. На нем я больше всего уверен в своей игре, чувствую себя наиболее плавным. Я могу не показывать лучшую игру, но все равно выигрывать матчи. Это большая разница [по сравнению с грунтом и травой]».

По ходу грунтового и травяного сезонов Медведев часто говорил, что его беспокоит отскок – неровный и нестабильный. Поэтому ему приходится активнее подстраиваться мяч, а это требует дополнительных усилий и сосредоточенности. И на эту тему он совсем недавно сказал:

«Я люблю играть на харде. Тело лучше всего себя на нем ощущает. Это очень важно. На грунте и траве у меня чаще бывает, что что-то болит – наверное, потому что некоторые удары я выполняю неправильно. На харде все идет очень плавно. Так что я очень рад [возвращению на хард]».

Это ощущение мгновенного комфорта ему явно очень помогает.

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И в целом игра Медведева лучше всего работает на харде – при одном условии. Если он стремится действовать агрессивно и разнообразно, как на турнирах после Australian Open, то он практически неудержим.

Если тезисно:

1. У Медведева великолепная оборона, которая способна придушить практически любую атаку. За счет движения и умения неудобно держать мяч в корте из практически любой позиции он может создавать неразрешимые проблемы.

2. Когда Даниил хочет, он может быть устрашающим в атаке – его плоские удары быстро проскакивают по площадке, он способен создавать удивительную глубину, продвигаться вперед, быстро завершать розыгрыши (в том числе у сетки). Такая игра была причиной его прорыва в 2019-м, она же стала причиной его возрождения в 2023-м.

3. Совершенно очевидно, что на харде Медведев куда лучше, чем на других покрытиях борется не только с хорошей игрой соперников, но и с собственным раздражением. Оно проявляется реже, а если и проявляется (как в этом году в Индиан-Уэллс), меньше влияет на качество тенниса.

4. И на харде Даниил в оптимальных кондициях легче перестраивается. Если у него что-то не получается, он с большей готовностью ищет новые варианты – включает выход к сетке или наоборот добавляет терпения, меняет направления ударов, экспериментирует. Поскольку у него есть внутренняя уверенность и комфорт, он раньше замечает, когда что-то не работает, и быстрее пробует это изменить.

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В ближайшие недели Медведев проведет «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати, а потом свой любимый турнир – US Open. И, например, Горан Иванишевич считает, что только он (с некоторыми оговорками), Янник Синнер и Новак Джокович могут создать проблемы Карлосу Алькарасу.

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Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Julian Finney, Clive Brunskill, Al Bello