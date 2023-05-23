Ныряем в историю.

В 2023-м в календаре ATP стоит 22 грунтовых турнира, а в календаре WTA – 13. Из них в США проходят только два: мужской в Хьюстоне и женский в Чарлстоне.

Все остальные проходят в Европе или Латинской Америке, а еще есть два турнира в Африке – в Марокко. В календаре мужских «Челленджеров» до августа стоит больше 60 грунтовых турниров, из которых в США проводятся только четыре.

Стефанос Циципас в честь этого даже написал на камере после победы на грунте Монте-Карло: «Грунтовый корт в США как единорог на скейтборде». Правда, после этого проиграл американцу Тэйлору Фрицу. Но позицию объяснил:

«Недавно я обсуждал грунтовые корты в США с другом, и мы говорили о том, что все продвигается через хард, все играется на харде. Не то чтобы я собираюсь продвигать красный грунт, но, конечно, мне бы хотелось, чтобы таких кортов было больше по всему миру, возможно, и в Азии. Не знаю, любят ли в Азии красный грунт. Вряд ли».

Если посмотреть на игроков, то большинство сильных грунтовиков – обычно тоже из Европы или Латинской Америки. В Открытую эру (с 1968 года) «Ролан Гаррос» только четыре раза брали мужчины из США, еще они семь раз играли в финалах. У женщин ситуация получше: 15 титулов и 13 финалов. Но нужно учитывать, два титула и три финала – у Мартины Навратиловой, которая выросла в Чехословакии и сменила гражданство по ходу карьеры, а еще один финал у Моники Селеш, прошедшей по той же схеме.

США – традиционно крупнейшая теннисная нация. Но почему в грунтовом теннисе доминирует Европа (причем обычно южная) и Латинская Америка? Давайте разбираться.

Объяснение простое – география и климат

В общественных науках есть такое понятие – географический детерминизм. Сторонники этой концепции утверждают, что ключевое в общественном развитии – не какие-то закономерности, а влияние природы.

Распространенность грунта в Европе и Латинской Америке легко объясняется как раз географией.

Изначально теннис был травяным, британским и аристократическим. Но аристократы же не сидят на месте, а всегда активно путешествуют – и зимой они отправлялись на юг. Но там возникала проблема: травяные корты из-за жары слишком быстро изнашивались и становились непригодными для игры.

Решение нашлось – корты стали посыпать крошкой из дробленой керамики. А вскоре придумали и быстровысыхающую смесь, которой не нужно было несколько дней, чтобы после дождя вернуться в рабочее состояние.

Новое изобретение позволило значительно расширить географию тенниса и продвинуть его на юг – в Испанию, Италию, Францию и Латинскую Америку.

В США же доминирующим покрытием сначала была трава, а потом – изобретенный там синтетический хард. А поскольку США были основной силой в профессиональном теннисе, в турах большинство турниров тоже стали проводить на харде.

Но при этом большинство европейцев и латиноамериканцев начинают играть в теннис именно на грунте, а хард впервые видят уже намного позже. Поэтому для них грунтовый теннис – что-то родное и близкое.

При этом медиа-машина, построенная в основном американцами и британцами, со временем создала образ хардового тенниса как эталонного. Поэтому, например, жестко критиковали Томаса Мустера, который обошел Пита Сампраса и стал первой ракеткой мира, хотя большинство очков выиграл на грунте. Но австриец отвечал: «А откуда пошел теннис? С травы и грунта. Хард – изобретение американских промоутеров. Не надо винить европейцев в том, что мы играем на грунте».

И сейчас страны, которые традиционно грунтовыми не считаются, начинают внедрять глину в процесс подготовки молодых игроков. Например, так поступили в Австралии.

А в Латинской Америке грунтовые корты так распространены, что Bleacher Report в 2014-м, например, предлагал организовать в Бразилии пятый «Большой шлем» – в начале весны и на глине. «Это заполнило бы промежуток между Australian Open и «Ролан Гаррос» и стало бы хорошим переходом к европейскому грунтовому сезону. И так теннис был бы актуальнее и интереснее для общеспортивных болельщиков – они бы скорее включались до «Ролан Гаррос» и «Уимблдона», – писали в издании.

С другой стороны, турниры «Золотой серии» – грунтовых соревнований, которые проходят в Латинской Америке в феврале, – последние годы с трудом привлекают топ-игроков и стремятся перейти на хард. Например, так уже поступили в мексиканском Акапулько и какое-то время об этом подумывали в Рио. Директор турнира даже говорил: «В расписании мы зависли в пустоте».

Все потому, что мало кто из топов готов играть на харде в Австралии, потом переходить на грунт, а потом возвращаться на хард для американских «Мастерсов». Слишком уж непросто так быстро менять покрытия.

А кто изобрел грунтовые корты?

Вопрос о том, кто придумал грунт – на самом деле большая историческая загадка.

Есть классическая версия. Считается, что это изобретение британских братьев Уильяма и Эрнеста Реншо во французском отеле Hôtel Beau-Site. Якобы травяные корты там быстро становились непригодными для игры, а главное – эстетически непривлекательными. Считается, что многократные чемпионы «Уимблдона» Реншо поехали на керамическую фабрику в близлежащем городке Валлорис, набрали там бракованных изделий, раздробили и засыпали корт.

Но исследователь Роуэн Рикардо Филлипс выяснил, что, скорее всего, это было не так. Он обнаружил рекламу Hôtel Beau-Site, в которой использовались фотографии грунтовых теннисных кортов. Снимки относятся к началу 1880-х – когда Реншо там еще не бывали. Британцы впервые там появились в 1885-м – и это легко отследить по местным газетам, которые всегда публиковали объявления о приезде знаменитостей. А Реншо были звездами своего времени.

Кроме того, в прессе того времени не было никаких упоминаний о том, что Реншо изобрели грунтовые корты. Хотя, казалось бы, это должно было стать одним из главных фактов в их биографиях.

Исследование Филлипса показало, что грунт, скорее всего, изобрел Жорж Анри Гугольц – владелец Hôtel Beau-Site. «Он залезал в большие долги перед инвесторами. Я проверил судебные документы в Швейцарии и Франции, и он по сути был мошенником. Он подавал ложные данные. И пытался любыми способами забраться на вершину гостиничного бизнеса. Теннис, конечно, играл в этом роль», – писал Филлипс.

В итоге отель Гугольца стал чуть ли не теннисным центром Европы: «Можно оценить его значимость для тенниса по тому, что Уильям и Эрнест Реншо на пике славы играли там и давали уроки».

Но со временем грунтовые корты распространились по более уважаемым гостиницам, и Гугольц начал терять прибыль. В итоге долги только росли, и в 1902-м бизнесмен объявил о банкротстве. А через несколько месяцев после этого его нашли с тремя пулевыми ранениями в голове. При этом в официальных сводках значилось, что он совершил самоубийство.

Филлипс считает, что легенду о том, что именно братья Реншо изобрели грунтовые корты, запустил как раз Гугольц – чтобы привлечь внимание к своей гостинице. «Этот миф был отчаянным шагом отчаявшегося человека, который пытался удержать отель на плаву. Отчасти дело было в его эго и амбициях, а отчасти – в том, что он был по уши в долгах».

Вскоре после смерти Гугольца Hôtel Beau-Site превратили в многоквартирный дом. А корты, как считает Филлипс, снесли во время реновации.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney / Staff, Clive Brunskill / Staff, Alexandre Schneider / Stringer, Ryan Pierse / Staff; en.wikipedia.org