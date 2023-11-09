Рэшфорд — игрок чуть выше среднего уровня, которого не стоит переоценивать

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От редакции Sports.ru: вы в блоге 90 минут +. Этот пост был написан еще до ужасного перфоманса Маркуса Рэшфорда в Копенгагене. Но, кажется, он стал еще актуальнее.

Для атакующего левого вингера (6770 минут за карьеру) одним из двух приоритетных показателей является умение генерировать опасные моменты возле чужих ворот. Маркус Рэшфорд не является универсальным футболистом , чтобы нам не говорили его минуты на позициях правого атакующего полузащитника (что является обыденной сменой фланга даже по ходу определенных матчей) и игра на позиции «ЦФ». Как бы это не было парадоксально, но показатели англичанина исключительно при игре на левом фланге даже немного ниже, чем общие средние показатели на всех других позициях по карьере (по ударам и голам в среднем за 90 минут Маркус выдает цифры хуже на 0.04, что вроде бы является минимальными значениями в конкретной игре, но на дистанции это снижение примерно на 10% ).

Разумеется, тактически игра «Юнайтед» много раз менялась, травмы заставляют затыкать проблемные места, плюс к этому каждый год команда лишается потенциально основных футболистов, которые могли занимать пространство, игру на мяче, а также чаще бить по воротам. Отсюда вытекает вывод, что англичанин получает больше свободы и передач, потому что при всем уважении к Санчо или Роналду – это не ассистенты, а единственный живой плюс неживого Марсиаля заключается в умении играть в подыгрыше, что никак потенциально не должно мешать набирать результативные балы чаще и выглядеть ровнее на дистанции, учитывая 95% место в старте.

Что бывает с Маркусом, когда он не получает должного количества внимания на поле, вы видели в прошлые два года, где он ходил по полю с кислым лицом. Истоки этой проблемы в самом игроке, потому что качество его реализации, принятия решений и цифра в графе забитых мячей просто не могут позволить сильной команде задействовать игрока с такой частотой. Криштиану забивал победные мячи в «Лиге Чемпионов» в 37, потому что все еще умел элитно открываться, искать позицию, пускай уже практически из статики.

Рэшфорд никогда не обладал умением открываться, если игра не вертикальная, не «от ножа». В позиционных атаках англичанин не обладает должной техникой для креативного обыгрыша (по этой же причине и Энтони имеет 0+0), также нельзя быть уверенным в поставленности удара, потому что в довольно удобных эпизодах Рэш наносил удар не просто во вратаря или рядом со створом ворот, а такого качества, что возникает вопрос об умении исполнять моменты в принципе.

Глобально, наиболее удачным для 10-ки «Юнайтед» получился сезон 19/20, где за 31 игру он сумел добиться наиболее сбалансированного стиля: самый высокий (xG за карьеру, учитывая меньшее число сыгранных матчей, чем в реинкарнационном прошлом сезоне – 19.50 (при этом забил на 2.5 гола меньше, чем должен был), а также самый высокий показатель передач, после которых партнеры имели реальные голевые шансы – 5.46.

В контексте игры Рэшфорда, даже если вы не особо-то и смотрите матчи «МЮ», становится ясно, что стабильности в его выступлениях нет априори. С каждым годом он все меньше ассистирует – как в среднем за сезон, так и за 90 минут; качество самих передач также страдает. Мы не говорим о результативных передачах, потому что с профильными нападающими в клубе беда уже не первый год, но нередко Рэшфорд отдает просто не поднимая головы: прострелы через всю штрафную в пустую зону, слишком сильный навес и так далее по списку.

Можно понять, когда игрок начинает проседать после 30-32 лет, но странно лицезреть факт того, что игрок имел в 18-20 лет цифры лучше, чем он же более зрелый и умный (таким должен становиться). Сульшер и его футбол подходил ему гораздо больше, чем любой другой, но не совсем понятно, какого футбола ждут от Маркуса, если за всю карьеру он лишь 2 года был в своей тарелке: и то, когда он был тинейджером без учета внешнего давления.

Рэшфорд слабоэффективен: часто идет в проходы, но почти не создает реальной угрозы. С каждым сезоном растет процент заблокированных ударов. Все это можно было предвидеть

Таким образом выглядит карта заблокированных ударов Маркуса Рэшфорда в сезоне 21/22, в котором он мучался с травмой плеча, проведя меньше всего игр (25) со своего дебютного сезона, что в целом наложило отпечаток на качество принимаемых решений и их исполнение.

Может показаться, раз это было 2 года назад, следовательно, англичанин способен играть на меньшем проценте брака, но это лишь ложное впечатление. Ввиду физической скованности и определенных ментальных проблем, Маркус, очевидно, перестраховывался, чтобы:

а) не попасть под гнев аналитиков и болельщиков за плохие решение в атаке, а также не вгонять в кому старичков вроде Пола Скоулза

б) явно не понимал футбол Рангника, где его активные действия перешли ближе к центральной зоне нападения, откуда и шли все удары по воротам, попавшие под метрики вычисления (непрофильная и неудобная позиция со всех сторон).

Но как только Рэшфорд получил поддержку Тен Хага и место в старте на регулярной основе, приправленное хорошей результативностью на определенных отрезках прошлого сезона, то выбор позиции и момента для ударов вернулся на его стабильный уровень.

Количество промахов из выгодных позиций тоже никак не уменьшается от сезона к сезону, как и их выбор. Периодически опускаясь чуть ниже по шкале значений, в целом, тепловая карта указывает на то, что Маркус много мажет из штрафной, из ее центральной зоны, а порой и из вратарской. Например, количество промахов в полноценных сезонах без травм 18-20х годов ничем не отличается от показателей нынешнего сезона – те же зоны, те же промахи.

Подтверждает вышесказанное наличие у людей интернета. Достаточно повозиться с доступной аналитикой времен старта карьеры Рэшфорда и вам четко станет понятно, насколько отсутствует качественный прогресс.

Английский аналитик Тед Кнутсон, как раз занимавшийся в то время ныне повсеместными продвинутыми метриками, давал юному Маркусу оценку, в которой он восхищался его умением открываться на скорости, выбирать для рывков наилучший тайминг, а также его физическими способностями, которые явно перестали быть экстраординарными за прошедшие с того времени годы. Ключевым недостатком считалась минимальная агрессивность – 1.7 ударов за 90 минут в «АПЛ»... Очевидно, что реализация в таком случае обязана зашкаливать, что маловероятно для молодого на тот момент футболиста, а если перенестись уже в наши дни, то для игрока, обладающего средним футбольным iQ и слабым уровнем самоанализа. Откуда тут возьмется реализация подобных высочайших значений?

Прошло 7 лет, но единственным выводом по своей игре, к которому наш герой пришел, стало искаженное понимание, что нужно бить больше, чаще, даже если твои действия максимально прямолинейны. Ударов стало почти в 3 раза больше, но голов что-то/как-то не стало. Что говорить, если даже в целом примитивно оснащенный технически Мактоминей, способен прочитать эпизод и оценить возможность перехвата, а Маркус стабильно идет в мертвый обыгрыш на 2-3х соперников. Да, иногда фокус может получится, но далее вступают в ход другие проблемы: пройти может, в сторону лицевой прокинуть способен, а отдавать некуда/не получается нормально исполнить. Это можно вылечить или с пациентом данная проблема навсегда?

Цифры английского вингера можно сравнить с аналогичными параметрами в том же возрасте у другого таланта своего поколения – Харри Кейна. Но последний в свои 20 лет был лучше по всем показателям, исключая «goal conversion», где имел результат вдвое хуже, потому что был в 3 раза агрессивнее по ударам, то есть создавал постоянное давление на оборону и вратаря , поэтому терял в реализации, но превосходил по количеству голов. Нет нужды спорить с тем, что Харри был и остается профильным страйкером с чуйкой от бога на голы, но все мы помним, как он рос и кем стал в контексте командного футбола, а если говорить об уровне команды, то «Тоттенхэм» претендовал лишь на «Аудио Кап» в те сезоны, ничем не отличаясь по подбору игроков от «Юнайтед».

Класс в чистом виде на банальных примерах.

Мы бы могли говорить о чем-то, делать ставку на скорость и открывания, если бы низкая реализация и плохой выбор момента для удара можно было бы скрыть на уровне английского футбола. Вы можете меня поправить, но покажите мне атакующего футболиста в «АПЛ», который играет в неоптимально подходящий для себя стилистически футбол, может себе позволить слабо распоряжаться мячом и откровенно «мазать» из штрафной, играя на посредственной и нестабильной результативности, но чудом учится и пересобирает свой футбол в более эффективный? В целом, играть так, чтобы вы не понимали, как какое-то чудо футбольной природы в лице атакующего полузащитника/форварда буквально из пустоты высасывает голы, пару раз упоминаясь за матч комментатором, в современной «Премьер-лиге» точно невозможно.

Можно вспомнить человека, который лучше всех делал такие вещи, и его зовут Мирослав Клозе.

Обратимся к его показателям времен «Лацио» (не самой выстроенной команды, мягко говоря), однако мы удивимся, что «играть на прямых ногах» в атаке большую часть матча и все равно найти гол возможно, но есть один нюанс, которым Рэшфорд воспользоваться не сможет.

«Серия А» была и остается куда более медленным чемпионатом, а в те годы и менее результативным. Найти свой момент там всегда возможно, но низкий xG и агрессивность дают нам понимание уровня Клозе – да, чемпионат позволяет набивать статистику, но немец забивал чуть ли не единственный свой момент, а то и полумомент. Ему хватало, его понимание позиционного футбола и умение оказаться в нужном месте, даже если это добивание из вратарской, позволяли даже в возрасте быть одним из сильнейших нападающих чемпионата. Через год он наглядно показал, кто есть кто на «Чемпионате мира», где на средний уровень пенять может только сектант. Это кардинально отличалось от цифр Лукаку, который тоже казался готовым форвардом, но итог вы помните. Ему даже в таком футболе нужно 3-4 голевых момента, чтобы забить один с игры, отсюда и неубедительные выступления в плотной «АПЛ». Если бы Миро был моложе, то вероятно, заиграть полноценно в Англии он не смог бы по причине слабой физики (класса бы хватило), но «джокер» из него вышел бы просто запредельный. С такой-то реализацией любой тычок после выхода на поле мог бы перевернуть игру.

В 2015-17х годах понимающие люди задавались вопросом: а сможет ли Маркус стабильно забивать, показывая большой объем атакующих действий или же он будет играть на низком xG, но жонглируя бесполезными циферками, по итогу уходить с голом каждые 1,5 игры (что требуют показатели сильного атакующего полузащитника). С годами вопрос видоизменился и стал задаваться иначе: а сможет ли Маркус выдавать стабильно сами голы? Объем вырос, выросла его роль и нельзя делить на ноль психологический аспект, но результативность показывает, что его нынешний уровень скорее объективен, чем искусственно занижен. Никто даже не требует от него голов в дерби с «Сити», но человек не может забивать даже против команд из второй части таблицы, особенно в моменты, сродни эпидемии травм, где наковырять три очка даже с «Бернли» бывает тяжело.

Если бы хотя бы так, но снова нет. Да, вы можете заметить, на каких колоссальных разрывах в центре поля играет «Юнайтед», насколько в позиционных атаках сжато и кучно расположена вся атакующая линия, но клуб это устраивало, разве нет? Они переподписали англичанина после полугода хорошего футбола, будто проигнорировав этапы его развития. Я копаюсь во всем этом и понимаю, что никакого рывка уже ждать не стоит. В 26 лет, с новым контрактом, в проблемной команде, с тренером, который изначально-то по стилю не сказать, что подходил, а сейчас и вовсе не знает, чего хочет визуально и тактически видеть от команды ... Не успеем оглянуться – и вот уже тридцатник, который обычно любит проводить черту «до» и «после» в карьерах быстроногих игроков, играющих от природной скорости, а если повезет, то и техники. В статике Маркус максимально средний все годы карьеры, смещения в центр читаются и выглядят малоэффективными, даже если хочется приплести сюда Арьена Роббена.

Какие прогнозы давали Рэшфорду во второй половине 2010-х: «Нет данных, что все игроки достигают своего пика в период 24-28 лет – кто-то может достичь его в 22 года, а кто-то, как ни странно, в 30 лет, – но в целом по стране эта тенденция подтверждается. Маркусу Рэшфорду 18 лет, а это значит, что ему, вероятно, предстоит отыграть еще пять-шесть сезонов, прежде чем мы увидим его пик результативности».

Прошло даже чуть больше, из-за травм смазался один сезон (во многом, из-за самого игрока и его желания не делать операцию, что можно трактовать как плюс и минус), но уважаемые аналитики, насмотревшиеся постных цифр, в очередной раз сели в лужу собственных интеллектуальных заблуждений.

Человеческое тело и его биомеханика – это чрезвычайно сложные вещи, которые вместе с психологической устойчивостью и пониманием игры очень тяжело предсказать в контексте молодых игроков. Когда аналитики пытались выстроить модель развития карьеры англичанина, то они опирались на известные до этого данные, не имея на тот момент такой глубокой базы. Если игроки до 20 лет удачно стартовали в чемпионате, получали место с старте и забивали чуть ли не в дебютных играх (Оуэн, Руни, Джо Коул), то велик соблазн рассмотреть в неплохом футболисте топового.

На старте карьеры Маркуса, вчерашних юниоров еще не оценивали так же детально, как основу взрослой команды. Если игроки показывали что-то похожее по определенным метрикам на уже состоявшихся игроков с опытом, то парня сразу же заносили в топ-проспекты. Тем не менее вы никак не сможете предсказать, насколько универсальным и тактически гибким будет футболист в будущем! Объективно, в эпоху, где только 3-4-5 менеджеров живут дольше одного цикла, ваш состав должен иметь как можно больше гибких игроков, чтобы вам не приходилось уходить в перестройку, меняя 70 процентов состава каждые три года.

Ожидаемые голевые передачи Рэшфорда по карьере плавно росли. В прошлом году их число упало на 40%, а в этом он идет на еще более низкий результат. Когда вам становится интересно, почему Тен Хаг не убирает его из старта, да и вообще имел на него планы, то во многом поэтому. Если бы англичанин лишь элитно забегал под длинный вертикальный кросс + изредка удачно пробрасывал мяч на ход под лицевую, то цена бы ему была мешок картошки. Но спрос на рынке был, и «Юнайтед» даже пришлось раздумывать над тем, чтобы сразу обезопасить себя и выдать новый контракт еще перед прошлым сезоном. Интересуются топ-клубы в наше время лишь теми игроками, из которых можно слепить нечто многогранное; с игроками, которые могут развить определенные качества в другом месте. Вы это видите, пока конкуренты радостно готовы спихнуть за условные полцены того, с кем просто не умеют обращаться. Рэшфорд – это мобильный вингер, способный создавать для партнеров. Однако умение выводить на голевую позицию жестко ограничено темпом игры.

Кроме того, «xA» Рэшфорда знатно занижен: 29.58 (-8.42) , соответственно, он бы мог отдавать на 8 передач больше по карьере, и 1.54 – 4.51 за сезон в среднем. Вероятно, это заинтриговало Тен Хага, но нестабильность убивает многие его плюсы, потому что у вас почти умерла академия, человек за 100 миллионов бегает с нулями по результативным действиям, Шоу травмирован и некому грузить на Хэйлунда в том объеме, что требуется, а других атакующих опций просто нет.

Этот товарищ наглухо выпадает из футбола – и вот ЭТХ выходит к журналистам после 0-3 в дерби и, мямля, обещает скорый прогресс.

Но все должны понимать, что каким бы не был футбол, какими бы не были партнеры и тренер, такой типаж футболиста будет «выключаться» стабильно на разных временных отрезках – от одного месяца до целого сезона. Лично мне все равно на любые оправдания, если игрок получает место в старте, играет почти без замен, но не имеет адекватной результативности. Цифры часто вводят в заблуждение малограмотных: часть из них надеется, что самая сильная сторона игры компенсирует прочие недостатки, ведь потенциал огромен. На деле чаще выходят вечно перспективные ребята, чей потолок объективно средний, но вспышки дают веру, что на 90+ минуте человек спасет вам матч/плей-офф/сезон.

Добавляем сюда околонулевые оборонительные умения и выходит, что вы верите в то, что человек почти каждую игру, на высокой плотности и различных схемах соперника будет убегать в отрыв и решать? Даже если представить, что вся вторая 10-ка лиги играет без центра поля, такие прогнозы сбудутся только во сне. Очнитесь уже.

Почему он так однозначно захотел остаться в «Юнайтед»? Преданность? Уважение? В сильном клубе, амбициозном проекте, все станет ясно в первый же год, и иллюзия потенциала исчезнет. Магуайер тоже все прекрасно понимает, поэтому плетет какие-то сказки про «бороться за основу», потому что в этой команде в такое верят. И тот факт, что он вышел и где-то там забил, что-то вынес и куда-то добежал не должны вводить в заблуждение – надолго не хватит, гарантирую. В другом месте об этих персонажах забудут через сезон/два. Уровень игры не позволяет быть звездой, но быть ей хочется. Спонсором подобных игроков все последние годы и был «МЮ», да и сама команда топ-клуб лишь на бумаге, лишь как бренд. Люди нашли друг друга, потому что ни одна сторона не может себя оценить полноценно, критически. Встречаемся здесь летом 2026-го года, спустя два турнира сборных и накануне 30-летнего юбилея героя. Уверяю, постановка вопроса не изменится.

Г*вном ты не был, но и высот не добился – это будет уже не про «Тоттенхэм».

Фото: /Jan Kruger, Mike Hewitt, Laurence Griffiths, Michael Regan