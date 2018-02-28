Регулярные матчи

"Бостон Брюинз"-"Каролина Харрикейнз" 4:3(ОТ).Чарли Макэвой принёс хозяевам победу в овертайме.Райли Нэш,Чарли Макэвой и Томми Уингелс набрали по 2 очка (1+1),Джейк Дебрюск отдал 2 результативные передачи,Туукка Раск отразил 29 бросков.У гостей Тйво Теравайнен набрал 2 очка (1+1),Джастин Фолк отдал 2 результативные передачи."Ураганы" проиграли 6 матч подряд.

"Вашингтон Кэпиталз"-"Оттава Сенаторз" 3:2.Евгений Кузнецов забросил 2 шайбы,Мэтт Нисканен отдал 2 результативные передачи,Филипп Грубауэр отразил 28 бросков.У гостей Эрик Карлссон набрал 2 очка (1+1).В первом периоде Томас Уилсон подрался с Марком Боровицки."Сенаторы" проиграли 5 матч подряд.

"Питтсбург Пингвинз"-"Нью-Джерси Дэвилз" 2:3.Стефан Нейсен забросил победную шайбу за 5 минут ло конца встречи.Тайлер Холл набрал 2 очка (1+1),Трэвис Заяц и Дэймон Северсон отдали по 2 результативные передачи,Кит Кинкэйд отразил 36 бросков.У хозяев Джейк Гюнтцель отдал 2 результативные передачи.

"Флорида Пантерз"-"Торонто Мэйпл Лифс" 3:2(ОТ).Джаред Маккэнн принёс победу хозяевам в овертайме.Джонатан Юбердо набрал 2 очка (1+1),Винсент Трочек отдал 2 результативные передачи,Роберто Дюонго отразил 37 бросков."Пантеры" выиграли 3 игру подряд.

"Виннипег Джетс"-"Нэшвилл Предаторз" 5:6.У гостей Райан Хартман забросил победную шайбу за минуту до конца встречи,Роман Йоси отдал 5 результативных передач,Крэйг Смит забросил 2 шайбы.Виктор Арвидссон отдал 2 результативные передачи,Пекка Ринне отразил 34 броска.У хозяев Пол Штясны и Николай Элерс набрали по 2 очка (1+1),Марк Шайфли забросил 2 шайбы."Хищники" выиграли 5 матч подряд.

"Миннесота Уайлд"-"Сент-Луис Блюз" 8:3.Джейсон Зукер набрал 5 очков (1+4),Эрик Стаал набрал такжне 5 очков (3+2),Микаэль Гранлунд набрал 4 очка (2+2),Райан Сатер отдал 3 результативные передачи,Микко Койву набрал 2 очка (1+1),Деван Дубник отразил 22 броска.У гостей Владимир Тарасенко забросил 2 шайбы,Джейден Шварц и Александр Стен отдали по 2 результативные передачи."Дикари" выиграли 5 матч подряд.

"Даллас Старз"-"Калгари Флэймз" 2:0.Девин Шор и Тайлер Сегин принесли победу хозяевам,Бен Бишоп отразил 38 бросков и сыграл 5 сухой матч в сезоне.