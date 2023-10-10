Карта русских в НХЛ: 49 наших в основе, больше 10 – на подходе

Все в одном месте.

В ночь со вторника на среду стартует новый сезон НХЛ – и в регулярке точно сыграют около 50 русских хоккеистов. Хотя к финишу цифра окажется даже выше – например, в прошлом сезоне на лед вышли 62 наших игрока.

Мы подготовили огромную карту всех русских в НХЛ. Здесь – полный расклад по командам и дивизионам по состоянию на утро 11 октября.

Из важного и интересного:

● самая большая бригада наших собралась в «Коламбусе» – четверо русских в основе, теоретически к ним может присоединиться Дмитрий Воронков, которого пока отправили в АХЛ.

● чуть иная ситуация в «Вашингтоне» – там пока тоже четверо наших, но Мирошниченко еще может поехать в фарм-клуб.

● в основе «Баффало», «Бостона», «Эдмонтона», «Нью-Джерси» и «Аризоны» нет игроков из России, но они есть в фармах в АХЛ. Правда, шансы дебютировать в НХЛ у Кисакова, Новикова, Меркулова, Петрова или Мисюля невысокие. Зато «Койотс» вполне могут вызвать из АХЛ вратаря Ивана Просветова.

● в системах «Сиэтла» и «Монреаля» наших нет вообще – они если и появятся по ходу сезона, то только в результате обменов.

Теперь к делу – вот за кем мы будем следить в ближайшие месяцы.

Фото: AP Photo/Jeffrey T. Barnes