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Карта русских в НХЛ: 49 наших в основе, больше 10 – на подходе

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Все в одном месте.

В ночь со вторника на среду стартует новый сезон НХЛ – и в регулярке точно сыграют около 50 русских хоккеистов. Хотя к финишу цифра окажется даже выше – например, в прошлом сезоне на лед вышли 62 наших игрока.

Мы подготовили огромную карту всех русских в НХЛ. Здесь – полный расклад по командам и дивизионам по состоянию на утро 11 октября.

Из важного и интересного:

● самая большая бригада наших собралась в «Коламбусе» – четверо русских в основе, теоретически к ним может присоединиться Дмитрий Воронков, которого пока отправили в АХЛ.

● чуть иная ситуация в «Вашингтоне» – там пока тоже четверо наших, но Мирошниченко еще может поехать в фарм-клуб.  

● в основе «Баффало», «Бостона», «Эдмонтона», «Нью-Джерси» и «Аризоны» нет игроков из России, но они есть в фармах в АХЛ. Правда, шансы дебютировать в НХЛ у Кисакова, Новикова, Меркулова, Петрова или Мисюля невысокие. Зато «Койотс» вполне могут вызвать из АХЛ вратаря Ивана Просветова.

● в системах «Сиэтла» и «Монреаля» наших нет вообще – они если и появятся по ходу сезона, то только в результате обменов.

Теперь к делу – вот за кем мы будем следить в ближайшие месяцы.

Фото: AP Photo/Jeffrey T. Barnes

13 комментариев

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Kirill HG
добавлю: Иван Просветов теперь второй вратарь (бэкап) в Колорадо
+4
0
+4
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curdboy
Шакир Кочетков и Пётр Мухамадуллин нормально смотрятся)))
+3
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+3
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pavelrytov@icloud.com
Ответ Kirill HG
добавлю: Иван Просветов теперь второй вратарь (бэкап) в Колорадо
Кочетков в фарме Тампы вроде
+1
0
+1
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Marsel Bannerpilot
что с миромановым? в списке надолго травмированных
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BuzzShark
Никого Коди Глэсс маскирующийся под Егора Афанасьева не смущает?
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Viacheslav Ivanov
А Воронкову пока придется разносить АХЛ
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Desperadoes
Кочеткова кстати арендует Тампа (точнее её фарм), пока Вася на травме.
Пробиться в основу «молний» для Петра - дело нехитрое, при нынешнем уровне оппозиции.
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StillInTheGame
а где карта?
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kids
На фото не Афанасьев
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curdboy
Ответ Kirill HG
добавлю: Иван Просветов теперь второй вратарь (бэкап) в Колорадо
Так что ему не место в тех, кто может подняться из АХЛ) пока Францоуз на травме, скорее всего, даже успеет матч в этом сезоне провести (и, возможно, даже не один)
и картинку с Колорадо нужно переделывать))
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BuzzShark
Ответ curdboy
Так что ему не место в тех, кто может подняться из АХЛ) пока Францоуз на травме, скорее всего, даже успеет матч в этом сезоне провести (и, возможно, даже не один) и картинку с Колорадо нужно переделывать))
Анунен тогда куда, который хорошо предсезонку отыграл?
Анунен пока 2й, Просвет 3й
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BuzzShark
Ответ BuzzShark
Никого Коди Глэсс маскирующийся под Егора Афанасьева не смущает?
И Кочет под Шакира
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