9 комментариев

«Ураганы» дома круче всех.

Расписание Кубка Стэнли во втором раунде позволяет насладиться хоккеем в полной мере – в предыдущие два дня игры были разведены по времени и накладки были минимальными, а теперь в ночь на субботу и на воскресенье в календаре значится всего по одному матчу.

Минувшей ночью все могли посмотреть в спокойном режиме, не отвлекаясь на что-либо еще (кроме сна), как «Каролина» второй раз отгружает полную кошелку шайб «Нью-Джерси».

«Дьяволы» снова пропустили много: и мы такое уже видели

Дежавю! В первом раунде «Нью-Джерси» сгорел «Рейнджерс» в первых двух встречах по 1:5. Теперь «Харрикейнс» забирают оба матча – 5:1 и 6:1.

Реакцию «Девилс» в прошлый раз мы хорошо помним: они спокойно перемололи лидеров соперника. Но есть ощущение, что не только Линди Рафф и его команда провели хорошую работу над ошибками, но и «Рейнджерс» были недостаточно разнообразны в атаке при обилии больших звезд. Как итог – в последующих трех играх серии «дьяволы» пропустили всего два гола, крупно проиграли шестой матч, а в решающем сыграли на ноль.

И очень интересно, какой будет реакция «Нью-Джерси» теперь. У «Каролины» хватает проблем с составом, и в то же время мы знаем, что «дьяволы» не настолько слабы, чтобы не зацепиться за серию дома.

Во второй игре «Каролина» сыграла даже лучше, чем в первой

Если смотреть на статистику, можно подумать, что «ураганы» включились только во втором периоде, когда забили четыре. На самом деле они и в первые 20 минут могли забить, и в равных составах очевидно вели игру. «Девилс» на старте получили два большинства, даже чуть-чуть поиграли в формате 5-на-3, создали как минимум два хороших момента, но Андерсен подтащил.

Что интересно: команды в прошлом матче на одном уровне играли в равных составах, «Харрикейнс» превосходили соперника в большинстве, но так и не смогли его реализовать. На этот раз в большинстве побольше создали «дьяволы», а в равных явно лучше смотрелась «Каролина». Но свой первый гол она забила именно в большинстве.

По этому матчу выделяется одна тенденция, и она крайне неприятна для «Девилс», которые пропускали голы сериями. Просто цифры и пару фактов для полноты картины:

– 2:23 прошло между первым и втором голами, и сразу после первого номинально четвертая тройка тоже могла забивать – там был просто шикарный момент;

– 2:19 – время между третьей и четвертой шайбами, и в этом промежутке был незасчитанный гол Шея;

– 54 секунды – между пятой и шестой.

А главное – вы посмотрите, как именно наказывала «Каролина» в третьем. Это уже классическая игра по счету – соперник, проигрывая 1:4, получает шайбу и мнимый контроль над игрой, пытается что-то сделать, а в ответ летят молниеносные атаки сходу с разницей меньше чем в одну минуту.

Плюс отдельно хотелось бы отметить четвертый гол. Когда ты горишь 0:3 и пропускаешь еще одну шайбу на последней минуте второго периода – это само по себе плохо и, по сути, лишает шансов на спасение. Но когда ты пропускаешь вот так – это вообще ужас.

И это при том, что у «Каролины» нет двух форвардов их топ-6 – Свечникова и Терявяйнена.

«Каролина» просто разрывает дома

«Харрикейнс» очень уж хороши в домашних матчах. В регулярке они были четвертыми по очкам и делили второе место по домашним победам – у них с «Тампой» было по 28, а выше только «Бостон».

Но эту сильную сторону «Каролина» смогла перенести и на плей-офф. За два года «ураганы» проиграли всего два матча на своем льду – «Рейнджерс» в последнем матче прошлого сезона и «Айлендерс» в первом раунде этого.

Акира Шмид затащил серию с «Рейнджерс», дважды отыграл на ноль и еще два раза пропускал по одной шайбе, но в двух поражениях на старте второго раунда есть и его вина. Интересно, как в этой ситуации поступит Линди Рафф – ждет ли нас обратная рокировка вратарей?

Второй раунд

Счет в серии: 2-0

Фото: eastnews.ru/GRANT HALVERSON