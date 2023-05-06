9 комментариев

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«Каролина» снова уничтожила «Нью-Джерси». «Дьяволы» на старте серий пропустили 21 гол за 4 игры

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«Ураганы» дома круче всех.

Расписание Кубка Стэнли во втором раунде позволяет насладиться хоккеем в полной мере – в предыдущие два дня игры были разведены по времени и накладки были минимальными, а теперь в ночь на субботу и на воскресенье в календаре значится всего по одному матчу.

Минувшей ночью все могли посмотреть в спокойном режиме, не отвлекаясь на что-либо еще (кроме сна), как «Каролина» второй раз отгружает полную кошелку шайб «Нью-Джерси».

«Дьяволы» снова пропустили много: и мы такое уже видели

Дежавю! В первом раунде «Нью-Джерси» сгорел «Рейнджерс» в первых двух встречах по 1:5. Теперь «Харрикейнс» забирают оба матча – 5:1 и 6:1.

Реакцию «Девилс» в прошлый раз мы хорошо помним: они спокойно перемололи лидеров соперника. Но есть ощущение, что не только Линди Рафф и его команда провели хорошую работу над ошибками, но и «Рейнджерс» были недостаточно разнообразны в атаке при обилии больших звезд. Как итог – в последующих трех играх серии «дьяволы» пропустили всего два гола, крупно проиграли шестой матч, а в решающем сыграли на ноль.

И очень интересно, какой будет реакция «Нью-Джерси» теперь. У «Каролины» хватает проблем с составом, и в то же время мы знаем, что «дьяволы» не настолько слабы, чтобы не зацепиться за серию дома.

Во второй игре «Каролина» сыграла даже лучше, чем в первой

Если смотреть на статистику, можно подумать, что «ураганы» включились только во втором периоде, когда забили четыре. На самом деле они и в первые 20 минут могли забить, и в равных составах очевидно вели игру. «Девилс» на старте получили два большинства, даже чуть-чуть поиграли в формате 5-на-3, создали как минимум два хороших момента, но Андерсен подтащил.

Что интересно: команды в прошлом матче на одном уровне играли в равных составах, «Харрикейнс» превосходили соперника в большинстве, но так и не смогли его реализовать. На этот раз в большинстве побольше создали «дьяволы», а в равных явно лучше смотрелась «Каролина». Но свой первый гол она забила именно в большинстве.

По этому матчу выделяется одна тенденция, и она крайне неприятна для «Девилс», которые пропускали голы сериями. Просто цифры и пару фактов для полноты картины:

– 2:23 прошло между первым и втором голами, и сразу после первого номинально четвертая тройка тоже могла забивать – там был просто шикарный момент;

– 2:19 – время между третьей и четвертой шайбами, и в этом промежутке был незасчитанный гол Шея;

– 54 секунды – между пятой и шестой.

А главное – вы посмотрите, как именно наказывала «Каролина» в третьем. Это уже классическая игра по счету – соперник, проигрывая 1:4, получает шайбу и мнимый контроль над игрой, пытается что-то сделать, а в ответ летят молниеносные атаки сходу с разницей меньше чем в одну минуту.

Плюс отдельно хотелось бы отметить четвертый гол. Когда ты горишь 0:3 и пропускаешь еще одну шайбу на последней минуте второго периода – это само по себе плохо и, по сути, лишает шансов на спасение. Но когда ты пропускаешь вот так – это вообще ужас.

И это при том, что у «Каролины» нет двух форвардов их топ-6 – Свечникова и Терявяйнена.

«Каролина» просто разрывает дома

«Харрикейнс» очень уж хороши в домашних матчах. В регулярке они были четвертыми по очкам и делили второе место по домашним победам – у них с «Тампой» было по 28, а выше только «Бостон».

Но эту сильную сторону «Каролина» смогла перенести и на плей-офф. За два года «ураганы» проиграли всего два матча на своем льду – «Рейнджерс» в последнем матче прошлого сезона и «Айлендерс» в первом раунде этого.

Акира Шмид затащил серию с «Рейнджерс», дважды отыграл на ноль и еще два раза пропускал по одной шайбе, но в двух поражениях на старте второго раунда есть и его вина. Интересно, как в этой ситуации поступит Линди Рафф – ждет ли нас обратная рокировка вратарей?

Кубок Стэнли

Второй раунд

Каролина – Нью-Джерси 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)
Дата проведения
6 мая, 03.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 21 Котканиеми (Друри, Гостисбеер)
2:0 – 23 Котканиеми (Фаст, Мартинук)
3:0 – 37 Дж.Стаал (Пеши, Друри)
4:0 – 39 Нечас (Слэвин, Гостисбеер)
4:1 – 43 Вуд (Бастиан, Маклауд)
5:1 – 52 Мартинук ()
6:1 – 53 Ноусен (Джарвис, Ахо)
Вратари: Андерсен 28/29 – Шмид 21/25, Ванечек 8/10.

Счет в серии: 2-0

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Фото: eastnews.ru/GRANT HALVERSON

9 комментариев

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Trash Talking
Если Нью-Джерси - лакмусовая бумажка, то Рейнджерс должны быть рады, что не попали во второй раунд. Страшно представить, какие слова в свой адрес еще бы услышали Кейн и Панарин.
Пока что Каролина делает с Нью-Джерси то, что Ничушкин должен был сделать в отеле с пьяной девушкой.
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Федя-гол
хочу увидеть зарубу за финал братьев Стаалов
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karlsson27
Что-то не везет мне с моими клубами: Бостон и Рейнджерс влетели, сейчас Дьяволы не могут собраться. Но верю в лучшее
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Рамазан Сарвардинов
каролина в гостях плохо играют чем дома
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Дмитрий Калашников
А Кочетков и Свечников будут чемпионами, если каролина возьмёт Кубок Стэнли, они вроде как не играют совсем!?
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LeicesterCity
Ответ Trash Talking
Если Нью-Джерси - лакмусовая бумажка, то Рейнджерс должны быть рады, что не попали во второй раунд. Страшно представить, какие слова в свой адрес еще бы услышали Кейн и Панарин. Пока что Каролина делает с Нью-Джерси то, что Ничушкин должен был сделать в отеле с пьяной девушкой.
Сравнение с Ничушкиным, честно говоря, ни к селу ни к городу)))
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sancho81
Ответ karlsson27
Что-то не везет мне с моими клубами: Бостон и Рейнджерс влетели, сейчас Дьяволы не могут собраться. Но верю в лучшее
У меня с первого раунда такая фигня) Влетели Тампа, Рейнджерс, Виннипег, ЛА, а в остальных парах я ни за кого особо не болел) Ну Тампа ладно, там Торонто, которому тоже симпатизирую, а остальные обидно - хорошо начинали и бесславно закончили.
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Илья Ганин
Ответ sancho81
У меня с первого раунда такая фигня) Влетели Тампа, Рейнджерс, Виннипег, ЛА, а в остальных парах я ни за кого особо не болел) Ну Тампа ладно, там Торонто, которому тоже симпатизирую, а остальные обидно - хорошо начинали и бесславно закончили.
Так посмотреть, половине лиги симпатизируете
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Джон Мщузавсех
Ответ Илья Ганин
Так посмотреть, половине лиги симпатизируете
А надо всем, беспроигрышная тактика.
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