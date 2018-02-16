Ворота жёлтой собаки

16 февраля, 20:24 Автор Алексей Рейнгард Жёлтая собака вступает в дело. Часть 1 Жёлтая собака окончательно постучала хвостом в дверь, поздравляя всех с китайским Новым годом. Для кого-то это лишь очередной год, но для нас 2018 будет важен с точки зрения футбола, ведь именно в этом году и именно у нас будет проходить главный праздник футбольной четырёхлетки - 21-й чемпионат мира ФИФА. Почти месяц 11 городов будут встречать иностранных гостей с разных уголков земного шара – от Австралии до Панамы. И здесь мы постараемся не упустить все важные и не очень (на первый взгляд) векторы, которые могут выстрелить подобно чеховскому ружью в конце спектакля.