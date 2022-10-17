Стартовал Fantasy-турнир Плей-Офф сезона НБА-22/23! Успейте собрать свою команду
Если вы знаете правила fantasy и еще не собрали команду, то сейчас самое время это сделать!
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Дедлайн сбора команд перед первыми матчами – 15 апреля в 19:00 по московскому времени.
Если вы никогда не играли в Fantasy НБА, то первым делом вам нужно авторизоваться на Sports.ru.
Как создать команду?
Очень просто – нажать кнопку «играть» , задать название команды и перейти к выбору баскетболистов. В каждой команде должны быть 10 человек (2 пятерки), на которых можно потратить бюджет в 20 тысяч.
В команде должны быть 2 центровых, 2 мощных форварда, 2 легких форварда, 2 атакующих защитника и 2 разыгрывающих. Вы можете выбрать не более 2 баскетболистов из одного клуба – которых, напомним, 10.
Как управлять командой?
Каждую игровую неделю на площадку выходят 10 ваших игроков – и проводят за это время (с утра понедельника до вечера воскресенья) разное количество игр. Старайтесь брать в команду тех, кто будет играть, а не сидеть на лавке – запасные в этой игре не предусмотрены.
Дедлайн перед Плей-Офф наступает за час до первой игры, то есть 15 апреля в 19:00. Вам дается 30 трансферов на весь ПО – распределяйте их ответственно.
Набранные каждым игроком очки прибавляются к его стоимости (или вычитаются из нее) – скажем, набравший много баллов в разных показателях баскетболист после игры будет стоить дороже, а совершивший много промахов, потерь и фолов – меньше. Будет меняться и общая стоимость вашей команды, равная сумме стоимости всех 10 баскетболистов.
Правила подсчета Fantasy-очков
Плюсуются
• количество очков
• количество передач
• количество перехватов
• количество подборов
• количество блок-шотов
• количество совершенных штрафных
• количество совершенных двухочковых
• количество совершенных трехочковых
Отнимаются
• количество попыток штрафных бросков
• количество попыток двухочковых
• количество попыток трехочковых
• удвоенная цифра от количества потерь
• количество фолов
Еще учитывается игровое время и результат команды:
• за участие в матче – 2 очка, если сыграно 10 минут и больше; 1 очко, если сыграно меньше 10 минут
• за победу – 3 очка (в гостях); 2 очка (дома)
• за поражение – минус 3 очка (дома); минуc 2 очка (в гостях)
Кто оценивал?
Оценка игроков перед сезоном – это достаточно трудоемкий процесс. Последние несколько сезонов оценкой занимаются энтузиасты из fantasy-сообщества. Спасибо greykom, Drog и 13am Adebayo за проделанную работу. По вопросам оценки – тоже к ним.
Призы
В этом сезоне победитель получит сертификат в маркетплейс, а также звезду и бейдж в свой профиль на Sports.ru!
Призеры, занявшие второе и третье место, получат соответствующий бейдж в профиле.
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Если у вас есть вопросы по работе Fantasy НБА, присылайте их вместе со ссылкой на вашу команду на адрес fantasy@sports.ru
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