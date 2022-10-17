Стартовал Fantasy-турнир нового сезона НБА 22/23! Успейте собрать свою команду

Если вы знаете правила fantasy и еще не собрали команду, то сейчас самое время это сделать!

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Дедлайн сбора команд перед первыми матчами – 19 октября в 01:30 по московскому времени.

Если вы никогда не играли в Fantasy НБА, то первым делом вам нужно авторизоваться на Sports.ru.

Как создать команду?

Очень просто – нажать кнопку «играть» , задать название команды и перейти к выбору баскетболистов. В каждой команде должны быть 10 человек (2 пятерки), на которых можно потратить бюджет в 20 тысяч.

В команде должны быть 2 центровых, 2 мощных форварда, 2 легких форварда, 2 атакующих защитника и 2 разыгрывающих. Вы можете выбрать не более 2 баскетболистов из одного клуба – которых, напомним, 10.

Как управлять командой?

Каждую игровую неделю на площадку выходят 10 ваших игроков – и проводят за это время (с утра понедельника до вечера воскресенья) разное количество игр. Старайтесь брать в команду тех, кто будет играть, а не сидеть на лавке – запасные в этой игре не предусмотрены.

Как игроки набирают очки?

Дедлайн каждой игровой недели наступает в понедельник в 15 часов дня по московскому времени. В течение недели ваши баскетболисты будут принимать участие в реальных играх, и их стоимость будет меняться в соответствии с правилами набора очков. Набранные каждым игроком очки прибавляются к его стоимости (или вычитаются из нее) – скажем, набравший много баллов в разных показателях баскетболист после игры будет стоить дороже, а совершивший много промахов, потерь и фолов – меньше. Будет меняться и общая стоимость вашей команды, равная сумме стоимости всех 10 баскетболистов.

Правила подсчета очков:

за участие в матче – 2 очка, если сыграно 10 минут и больше; 1 очко, если сыграно меньше 10 минут

за победу – 3 очка (в гостях); 2 очка (дома)

за поражение – минус 3 очка (дома); минуc 2 очка (в гостях)

Кто оценивал?

Оценка игроков перед сезоном – это достаточно трудоемкий процесс. Последние несколько сезонов оценкой занимаются энтузиасты из fantasy-сообщества. Спасибо greykom, Drog и 13am Adebayo за проделанную работу. По вопросам оценки – тоже к ним.

Призы

В этом сезоне победитель получит игровую майку своего любимого клуба НБА, а также звезду и бейдж в свой профиль на Sports.ru!

Призеры, занявшие второе и третье место, получат соответсвующий бейдж в профиле.

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Если у вас есть вопросы по работе Fantasy НБА, присылайте их вместе со ссылкой на вашу команду на адрес games@sports.ru.

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