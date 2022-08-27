Кошмар на матче «Факела» и «Спартака» 21 год назад: байкер врезался в толпу и убил человека

Президент подал в отставку.

Сегодня «Факел» дома зарубится со «Спартаком». В последний раз они играли в Воронеже в 2001-м, и тот матч точно запомнился:«Факел» разгромили 0:5, а в перерыве во время байк-шоу мотоцикл протаранил толпу людей.

В начале 2000-х «Факел» устраивал эффектные предматчевые шоу. Байки, парашютисты и говорящий маскот

В девяностых «Факел» тосковал: метался между Высшей и Первой лигами, а в худший момент даже рухнул во Вторую. Осенью 1998-го все изменилось после смены руководства – пришли Юрий Батищев (его назначили президентом) и Григорий Чуйко (генеральный директор). Трансферная политика стала системной, это отразилось на результатах – «Факел» забрался в Вышку и впервые в истории отыграл в ней два сезона подряд.

Развивалась не только команда: Воронеж превратился в центр русского спортивного маркетинга. Шоу «Факела» были лучшими в нашем футболе:

• К матчам привлекали байкеров, которые гоняли по беговым дорожкам с флагами «Факела», но иногда устраивали и аттракционы;

• для аэрошоу задействовали парашютный клуб. Перед началом матча парашютисты приземлялись с баннером «Факела»на газон Центрального стадиона профсоюзов;

• после каждой победы запускали фейерверки.

«Наш лозунг «Пока едины, мы непобедимы» в прошлом сезоне сработал на 100 процентов, – говорил президент клуба Юрий Батищев в 2000-м в интервью «Спорт-Экспрессу». – Не случайно «Факел» стал самой посещаемой командой в Первом дивизионе. Мы старались подарить болельщикам, пришедшим на стадион, атмосферу праздника.

В прошлом сезоне для детей и женщин вход на стадион был бесплатным. И на футбол в Воронеже стали ходить семьями. Клуб выделял для болельщиков автобус на выездные матчи. Из каждого города велись прямые радиорепортажи, а уже на следующее утро 4-й телеканал в записи показывал выездную игру «Факела». Даже сейчас, когда команда на сборах, репортажи о ее спаррингах передают в специальной спортивной программе на «Радио 101».

Главный элемент шоу – бобер Фаворит , который развлекал зрителей до матча и в перерыве.

Фаворит появился в апреле 1999-го. Клуб хотел запустить вертолет, из которого Фаворит спустился бы по веревочной лестнице. От идеи отказались из-за безопасности: голова Фаворита весила 6 килограммов и могла стать парусом, при котором актера сорвало бы вниз воздушным потоком.

Зато Фаворит въезжал на стадион с синтезатором в карете, запряженной лошадью, общался со зрителями (помогал радиомикрофон за 500 долларов) и имитировал ельцинский акцент.

Роль маскота досталась актеру Александру Чувардину, но клуб его скрывал. Тайну раскрыли лишь в конце 1999-го, когда после победы над «Волгарем» Воронеж завоевал путевку в Высшую лигу. Чувардин снял голову куклы, и счастливые болельщики понесли его по одной из центральных улиц.

Восстанавливаем детали трагедии: байкер протаранил толпу, диктор говорил, что так и задумано, фан-сектор «Факела» вывесил зловещий баннер

Переносимся в 2001-й. «Факел» боролся за выживание в Высшей лиге и запомнился не игрой, а тем, что в его ворота дебютный гол забил Андрей Аршавин.

18 августа в Воронеж приехал действующий чемпион – «Спартак» Олега Романцева. Центральный стадион имени профсоюзов полностью заполнили – 28 тысяч. Фан-сектор «Факела» встретил москвичей грозным баннером: «Москва нас уже похоронила. Не дождутся. Стоим насмерть». Для зрителей традиционно готовили пышное шоу, но все пошло не по плану.

Парашютистов отменили – администрация Воронежа запретила полеты над городом.

С маскотом тоже не сложились: боссы «Факела» отстранили Александра Чувардина без объяснения причин. Чувардин пришел на матч как зритель, купив билет на центральный сектор.

Оставалось шоу байкеров.

Как обычно, «Факел» пригласил местный байк-клуб «Империя». К перерыву воронежцы горели 0:4 – за настроение зрителей должны были отвечать байкеры.

Они соревновались на беговой дорожке: разгонялись и пытались проехать как можно дольше на одном колесе. Первые заезды прошли гладко, но потом на дорожку вышел 32-летний Сергей Куксов на «Ямахе». Когда дорожка закончилась мотоцикл не остановился, а на заднем колесе понесся прямо на дверь служебного выхода на поле, на ступеньках которого стояла толпа людей. Пару человек Куксов буквально впечатал в стену, и сам жутко врезался в нее головой.

Видео заезда полностью снял оператор «Факела» Игорь Чульпенев.

Пострадали четверо: главный медик стадиона 50-летняя Валентина Мазалова (в нее пришелся основной удар), 67-летняя завхоз стадиона Зинаида Курячая, милиционер Веденин и сам Куксов.

Деталей добавили в гостевой популярного сайта фанатов «Спартака» «ВВ» (его запустили еще в 1997-м):

«Сперва на носилках выносят самого виновника. Вроде живой, во всяком случае, двигает и руками, и ногами, только лицо полностью снесено. Следом выносят одну пострадавшую женщину, кажется тоже жива – движется. Последнюю жертву без признаков жизни кладут рядом со скорой, где лежит хренов рокер. Первое ощущение, что головы нет вовсе. Потом оказалось, что голова на месте, вся в крови. Врачи пытаются засунуть трубку в рот для искусственной вентиляции легких».

На стадионе сразу не поняли, что что-то случилось. Диктор продолжил развлекать зрителей: «Так и задумано!». Матч продолжился, хотя было уже не до футбола – очевидцы пишут, что второй тайм прошел в тишине.

«Факел» проиграл 0:5, а фан-сектор воронежцев актуализировал баннер: «Москва нас уже похоронила. Насмерть».

Кажется, стадион не был готов к шоу байкеров. Через четыре дня президент «Факела» подал в отставку

Трагедия затмила остальные события тура. Репортаж из Воронежа показали на Первом канале в программе Виктора Гусева, «Спорт-Экспресс» написал колонку «Роковое байк-шоу».

Главный вопрос – кто виноват?

«Мы не отвечаем за происходящее на стадионе, – говорили в главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения. – Организатор – «Факел». Мы лишь проверили водительские удостоверения и паспорта».

Руководство «Факела» тоже уклонялось от ответственности. «Насколько я знаю, в сценарии не было ничего написано о демонстрации байкерами трюков на мотоциклах. Это их личная инициатива», – объяснял президент клуба Юрий Батищев.

Сразу после трагедии воронежское отделение «Комсомольской правды» поговорило с байкерами из «Империи». Руководитель клуба Дмитрий Линник уверял, что Куксов не ошибся, а мотоцикл попал в выбоину: «Каждый трюк долго отрабатывается, но полностью гарантировать безопасность мы не можем. Куксов у нас на хорошем счету. Объездил множество стран и здорово выполнял программу».

А вот мнение из гостевой «ВВ»: «Уже на первом заезде был «знак» – тачку тоже занесло на том злополучном кабеле около углового флажка. Ну какой там. Следующий заезд оказался уже роковым. Да и как он мог таковым не быть, если ширина дорожки, по которой катались байкеры, была от силы 2-3 метра. Всю оставшуюся часть вдоль Восточной трибуны занимало оцепление милиции и палатки по продаже пива и прочей снеди. Там праздно шаталось немереное количество народа, и если бы байкера потащило туда, а не на флагшток за угловым, то жертв было бы еще больше».

В итоге ответственность взял президент «Факела» Юрий Батищев – тот самый, который вывел клуб в Высшую лигу и задал тренд на шоу. 22 августа он подал в отставку. Батищев и заменивший его Григорий Чуйко дали интервью «Спорт-Экспрессу» и в нем подтвердили – трагедия повлияла на отставку.

Медик стадиона умерла в тот же день. Байкер выжил и через несколько лет попал в скандал с изображением Антонио Бандераса

А что случилось с пострадавшими?

Милиционер отделался закрытым вывихом плеча и переломом трех костей левой стопы.

Завхоз стадиона Зинаида Курячая получила тяжелые травмы, но через несколько недель ее выписали.

Валентину Мазалову (главного медика стадиона) доставили в Городскую больницу скорой помощи – врачи около часа боролись за ее жизнь, но женщина скончалась. Байкер Сергей Куксов получил черепно-мозговую травму, но выжил, и продолжил заниматься бизнесом. Куксов учредил компанию, которая занималась арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом. В 2005-м ФАС открыло дело против его ювелирного магазина «Рубин»: на рекламных щитах незаконно использовалось фото актера Антонио Бандераса. Но Куксов утверждал, что в рекламе он, просто похожий на Бандераса.

В оставшихся восьми турах «Факел» одержал лишь три победы, разгромно проиграл «Ротору» (0:4), ЦСКА (1:5) и «Динамо» (2:6) и вылетел из Высшей лиги..

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18 августа 2001-го – черная дата для русского футбола. В тот же день проходил матч ЦСКА – «Анжи», в котором смертельную травму получил Сергей Перхун.

Фото: fakelfc; fcfv.ru; /vk.com/@fcfvru; clubspartak.ru; 1tv.ru