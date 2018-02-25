Итоги 2-го цикла онлайн. Cтавки 6-го тура. Календарь ближайшего тура

Добрый вечер!

Итоги Гран-При

К сожалению, 2-й цикл получился несколько смазанным. У меня не было физической возможности выложить ставки 6-го тура, а потом оказалось, что выкладывать календарь на субб.-вск. было уже поздно... Конец февраля выдался у меня тяжелым.

Поэтому возникла такая пауза.

Но весенний цикл обязательно будет доигран.

Мы остановились на том, что в блоге были выложены ставки 5-го тура

6-й тур

К сожалению, Кайрат, Эдельвейс, Патриот и Иртыш не сделали ставки.

Согласно регламенту соперниками Яхты Эла, Маккаби, Мурманска и Сируффа стали Мумия Тролля, Днестр, Сибирь и Днепр соответственно.

В Алой Розе ЛШ 3 команды разыгрывали 2 местечка в элите.

Яхта Эла с Фениксом в итоге их завоевали. А Кайрат подвела неявка в заключительном туре.

Мумия Тролля завалила цикл, ничего нового...

В Белой Розе ЛШ наблюдается схожая картина : Днестр с Маккаби принимают поздравления - они сохранили прописку.

Эдельвейс не выслал ставки - и сам себя наказал.

Селенга провела невзрачный цикл.

В Чемпионшипе потребовался фотофиниш : По 12 очков набрали Пахтакор, Мурманск и Волковыск и выстроились в таблице по разнице мячей.

Факел по этому показателю стал 4-м, обойдя Оружейник.

Увы, Никополь и Сибирь понизились в классе...

Патриот не ставил вообще.

В Конференции ликуют Ф : Филадельфия и Фидель пакуют чемоданы в Чемпионшип.

В ТОП3 вошел и Днепр, его разница мячей была лучше, чем у Сируффа.

Металлург хотя бы ставил, чем не может похвастаться Иртыш.

В чемпионской гонке лидирует Днестр

Cогласно цифровому календарю

Дэдлайн 1-го тура : вторник, 6 марта, 18.00 мск

1-й тур

1 ПСЖ-Реал

2 Тоттенхэм-Ювентус

3 Атлетико М-Локомотив М

4 Милан-Арсенал

5 ЦСКА-Лион

6 Лацио-Динамо Киев

7 Лейпциг-Зенит

* - на ответные матчи 1/8 ЛЧ счет в основное время

P.S. мои соперники по ЛШ высылают ставки на

maidenhead123@hotmail.com