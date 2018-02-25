Итоги 2-го цикла онлайн. Cтавки 6-го тура. Календарь ближайшего тура
Добрый вечер!
К сожалению, 2-й цикл получился несколько смазанным. У меня не было физической возможности выложить ставки 6-го тура, а потом оказалось, что выкладывать календарь на субб.-вск. было уже поздно... Конец февраля выдался у меня тяжелым.
Поэтому возникла такая пауза.
Но весенний цикл обязательно будет доигран.
Мы остановились на том, что в блоге были выложены ставки 5-го тура
6-й тур
К сожалению, Кайрат, Эдельвейс, Патриот и Иртыш не сделали ставки.
Согласно регламенту соперниками Яхты Эла, Маккаби, Мурманска и Сируффа стали Мумия Тролля, Днестр, Сибирь и Днепр соответственно.
В Алой Розе ЛШ 3 команды разыгрывали 2 местечка в элите.
Яхта Эла с Фениксом в итоге их завоевали. А Кайрат подвела неявка в заключительном туре.
Мумия Тролля завалила цикл, ничего нового...
В Белой Розе ЛШ наблюдается схожая картина : Днестр с Маккаби принимают поздравления - они сохранили прописку.
Эдельвейс не выслал ставки - и сам себя наказал.
Селенга провела невзрачный цикл.
В Чемпионшипе потребовался фотофиниш : По 12 очков набрали Пахтакор, Мурманск и Волковыск и выстроились в таблице по разнице мячей.
Факел по этому показателю стал 4-м, обойдя Оружейник.
Увы, Никополь и Сибирь понизились в классе...
Патриот не ставил вообще.
В Конференции ликуют Ф : Филадельфия и Фидель пакуют чемоданы в Чемпионшип.
В ТОП3 вошел и Днепр, его разница мячей была лучше, чем у Сируффа.
Металлург хотя бы ставил, чем не может похвастаться Иртыш.
В чемпионской гонке лидирует Днестр
Cогласно цифровому календарю
Дэдлайн 1-го тура : вторник, 6 марта, 18.00 мск
1-й тур
1 ПСЖ-Реал
2 Тоттенхэм-Ювентус
3 Атлетико М-Локомотив М
4 Милан-Арсенал
5 ЦСКА-Лион
6 Лацио-Динамо Киев
7 Лейпциг-Зенит
* - на ответные матчи 1/8 ЛЧ счет в основное время
P.S. мои соперники по ЛШ высылают ставки на
maidenhead123@hotmail.com
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