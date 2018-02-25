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    Блог Так или иначе

    Итоги 2-го цикла онлайн. Cтавки 6-го тура. Календарь ближайшего тура

    Добрый вечер! 

     

    Итоги Гран-При

     

    К сожалению, 2-й цикл получился несколько смазанным. У меня не было физической возможности выложить ставки 6-го тура, а потом оказалось, что выкладывать календарь на субб.-вск. было уже поздно... Конец февраля выдался у меня тяжелым.

    Поэтому возникла такая пауза.

    Но весенний цикл обязательно будет доигран.

     

    Мы остановились на том, что в блоге были выложены ставки 5-го тура

    112.png

    112.png

     

    6-й тур

    К сожалению, Кайрат, Эдельвейс, Патриот и Иртыш не сделали ставки.

    Согласно регламенту соперниками Яхты Эла, Маккаби, Мурманска и Сируффа стали Мумия Тролля, Днестр, Сибирь и Днепр соответственно.

    112.png

     

    В Алой Розе ЛШ 3 команды разыгрывали 2 местечка в элите.

    Яхта Эла с Фениксом в итоге их завоевали. А Кайрат подвела неявка в заключительном туре.

    Мумия Тролля завалила цикл, ничего нового...

     

     

     

    В Белой Розе ЛШ наблюдается схожая картина : Днестр с Маккаби принимают поздравления - они сохранили прописку.

    Эдельвейс не выслал ставки - и сам себя наказал.

    Селенга провела невзрачный цикл.

     

     

    В Чемпионшипе потребовался фотофиниш : По 12 очков набрали Пахтакор, Мурманск и Волковыск и выстроились в таблице по разнице мячей.

    Факел по этому показателю стал 4-м, обойдя Оружейник.

    Увы, Никополь и Сибирь понизились в классе...

    Патриот не ставил вообще.

     

     

    В Конференции ликуют Ф : Филадельфия и Фидель пакуют чемоданы в Чемпионшип.

    В ТОП3 вошел и Днепр, его разница мячей была лучше, чем у Сируффа.

    Металлург хотя бы ставил, чем не может похвастаться Иртыш.

     

     

    В чемпионской гонке лидирует Днестр Fantasts

     

     

    Cогласно цифровому календарю

     

     

    Дэдлайн 1-го тура : вторник, 6 марта, 18.00 мск

     

    1-й тур

    1 ПСЖ-Реал

    2 Тоттенхэм-Ювентус

    3 Атлетико М-Локомотив М

    4 Милан-Арсенал

    5 ЦСКА-Лион

    6 Лацио-Динамо Киев

    7 Лейпциг-Зенит

     

    * - на ответные матчи 1/8 ЛЧ счет в основное время

     

    P.S. мои соперники по ЛШ  высылают ставки на

    maidenhead123@hotmail.com

    Автор
    • Morocco

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