Щербакова и Валиева меняют фигурное катание: гармония их прыжков и грациозности компонентов уникальна

Игры в Пекине эмоционально сложились для Анны Щербаковой и Камилы Валиевой крайне по-разному. Но кое-что общее у них все-таки есть: обе возвращаются домой олимпийскими чемпионками. Камила – в командном турнире, Аня – в личном.

Карьера Щербаковой и Валиевой – это не только медали и рекорды. На протяжении нескольких лет Аня и Камила учились делать четверные прыжки частью программ и сочетать в своем катании то, что раньше казалось невозможным.

На этой неделе вышел мартовский выпуск журнала Vogue – там можно прочесть интервью с чемпионками и посмотреть фотографии с их предолимпийской фотосессии, сделанной в рамках совместного проекта с партнером ФФККР – платежной системой «Мир».

Ниже – о том, что делает катание Ани и Камилы таким впечатляющим и уникальным.

Щербакова и Валиева впервые исполнили четверные в 13 лет. Сейчас у Ани – самые дорогие прыжки, а у Валиевой – редкое сочетание ультра-си

И Аня, и Камила начинали изучение ультра-си с четверного тулупа. Первые успешные попытки на тренировках случились с разницей в два года: у Щербаковой – в апреле 2017-го, у Валиевой – в апреле 2019-го. Обеим было по 13 лет, причем Камиле элемент удался в ее день рождения.

У Валиевой четверной тулуп по-прежнему любимый прыжок, а Щербакова после травмы от него отказалась, сконцентрировавшись на самых дорогих четверных – лутце и флипе.

Камила пока не владеет самыми дорогими квадами, но ее сила в другом – нетипичном сочетании тройного акселя и четверных прыжков. Спортсменки с таким набором есть на юниорском уровне, но для взрослых такой контент – редкость. Именно он позволяет отрываться от лидеров уже в короткой программе, где запрещены четверные, но разрешен тройной аксель, а потом доводить разницу до максимума в произвольной.

Восстанавливать ультра-си после травм для Ани и Камилы было ничуть не проще, чем их выучить. Щербакова сломала ногу на тренировке летом 2017-го – это заставило ее пропустить практически весь следующий юниорский сезон. Первенство России-2018 далось Ане тяжело: 179 баллов за две программы, 13-е место и никаких шансов попасть на юниорский ЧМ.

У Валиевой восстановление от перелома осенью 2019-го проходило быстрее, но и ставки были выше – впереди ждал финал юниорского Гран-при, подготовку к которому Камила начала за 3 недели до старта. Турнир фигуристка выиграла – правда, контент пришлось вынужденно упростить.

«Каждый день я просыпалась с одним желанием: как можно скорее вылечиться и восстановиться. Как оказалось, после травмы сложно не столько физически, сколько морально – нужно было постоянно преодолевать боль и страх перед элементами», – рассказывала потом Камила.

Впрочем, уникальность Щербаковой и Валиевой не столько в сложных прыжках, сколько в стабильности, с которой они их исполняют.

Из 14 сольных четверных флипов Ани – 10 сделаны без падений. От лутца Щербакова пока отказалась (хотя делает его на тренировках, а при подготовке к олимпийским показательным даже пробовала четверной риттбергер), но и с ним проблем почти не возникало. По данным Skating Scores, четверной лутц Ани в каскаде с тройным тулупом в произвольной на Евро-2020 попал в топ-3 самых дорогих элементов, которые женщины когда-либо исполняли на соревнованиях (19,31 с учетом надбавок за качество).

Золотая медаль Щербаковой в Пекине была бы невозможна без двух дорогих четверных прыжков и чистого исполнения всего остального контента. Важное свойство Ани – умение собираться в самый важный момент, даже когда шансы на первое место кажутся совсем неочевидными, тренировки идут не лучшим образом, а на ногах – новые коньки.

Как и у Щербаковой, у Валиевой тоже отличная статистика. Из восьми попыток четверного сальхова на соревнованиях Камиле не удались только две: дебютная в финале Кубка России-2021 и в олимпийской произвольной, которая не сложилась по далеким от спорта причинам. Каждый второй триксель Валиевой получал плюсовые надбавки; каскад из четверного и тройного тулупов никогда не набирал меньше 16,8 балла.

Сложные прыжки Валиева и Щербакова сочетают с грациозностью и музыкальностью – четверные становятся частью перформанса

Щербакова выделялась грациозностью задолго до четверных прыжков. С техникой в детстве у нее, наоборот, не ладилось: отсутствие прогресса даже стало причиной отчисления из группы Тутберидзе. Назад Аню взяли, когда она вернулась со всеми тройными прыжками.

Отличительная черта Камилы – умение сочетать сложные прыжки и впечатляющую растяжку (ее Валиева приобрела еще в детстве, когда занималась художественной гимнастикой). Гибкость эффектно смотрится во вращениях и украшает хореографию, но для требующих резкости и взрывной силы четверных это скорее минус.

Растяжка Валиевой обыграна в ее главной юниорской программе – «Девочке на шаре», а плавность и музыкальность были заметны еще в детской постановке под Сен-Санса.

В четверные Ани и Камилы сначала не верилось – казалось, что эти фигуристки будут выигрывать скорее компонентами, нежели техникой. В интервью Vogue Щербакова рассказывала, что на изучение ультра-си ее мотивировала Тутберидзе, убедив, что за четверными – будущее женского катания.

Техническая сложность программ увеличивалась постепенно. Аня стабилизировала четверные только с выходом на взрослый уровень: в юниорские годы лутц на соревнованиях был неуверенным, а флипа не было вовсе.

Зато первой исполнительницей четверного лутца среди женщин является именно Щербакова (исторически первый четверной лутц исполнила Александра Трусова в сентябре 2018-го на юниорском Гран-при). На чемпионате России накануне пандемии Ане удался прокат с тремя четверными прыжками – он сделал ее чемпионкой.

Камила начинала с одного четверного тулупа на дебютном юниорском Гран-при, но уже ко второму этапу серии добавила второй. Осенью предолимпийского сезона Валиева впервые показала тройной аксель, а окончательный пекинский набор собрала только в феврале прошлого года.

Несмотря на мощную техническую сложность (среди всех взрослых спортсменок по базовой стоимости произвольная дороже только у Трусовой), Щербакова и Валиева совершенствуются и в программах. Алек Болдуин написал, что Камила своим катанием показывает красоту этого мира, а первая солистка Мариинского театра Мария Хорева назвала Аню уникальной и поблагодарила за победу.

Все это отлично конвертируется в баллы. Щербакова и Валиева – самые компонентные фигуристки Олимпиады. Суммарная вторая оценка Камилы за две программы в командном турнире – 113,18, Ани в личном – 112,59. По средним компонентам сезона Валиева и Щербакова тоже впереди всех соперниц.

В сентябре начнется новый олимпийский цикл – Аня пока не собирается завершать карьеру, Камиле точно есть что еще сказать в спорте. И у обеих есть шанс еще не один раз изменить фигурное катание.

Фото: globallookpress.com/Yohei Osada/AFLO, Enrico Calderoni/AFLO; East News/Xinhua/Wang Yuguo; Gettyimages.ru/ Matthew Stockman