«Метали помидоры в потолок. У кого прилипнет – победил». 10 историй про бразильцев из мини-футбола в России

И про Карвальо с Вагнером.

Мы обожаем байки про легионеров в футболе, а чем хуже легионеры в мини-футболе? Ничем – а про них толком еще никогда не собирали лучшие истории.

Давайте исправляться, ведь там огромный простор: бесконечные бразильцы, холодный Норильск, лишний вес, дикие животные, даже переплетения с Карвальо и Вагнером – поэтому устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь.

Конечно же, вместе с БЕТСИТИ Кубком России по мини-футболу на Кинопоиске.

1. Зачем бразильцы из «Спартака» бросали помидоры в потолок квартиры и довели хозяйку до истерики?

Парад историй открывает Андрей Бодров – в прошлом (2001-2009) пресс-атташе мини-футбольного «Спартака» с небольшим перерывом на работу в «Динамо», а сейчас главный редактор «Рейтинга Букмекеров».

«Клуб снимал бразильцам квартиру, а однажды нам позвонила хозяйка и просто рыдала в трубку. Говорит: «Просто приезжайте и посмотрите, что с моей квартирой. Я с вас буду взыскивать все убытки!»

Главный тренер команды Евгений Ловчев отправил посмотреть на случившееся штатного видеооператора. Тот поехал на квартиру и зафиксировал ее состояние на камеру.

Там было все разнесено к чертовой матери, но больше всего нас поразили маринованные помидоры, прилипшие к потолку. Ловчев вызвал бразильцев и говорит: «Все очевидно, ущерб вычтем из вашей зарплаты, сантехнику и залитые черти чем ковры сами оплатите. Только объясните: каким образом на потолке оказались помидоры, кто и как их туда прилепил?

Бразильцы говорят: «Слушай, Ловчев, это очень крутая игра, которой мы научились в России, когда попробовали маринованные помидоры. Если со всей силы маринованный помидор кидаешь в стену или в потолок, то он может прилипнуть!

И мы устроили соревнование: у кого больше помидоров прицепится к потолку. Победил Сержао – у него прилипли 7 помидоров».

2. Вратарь Густаво шутил над мамой, что встретил в Новосибирске пингвина и медведей

Легенда сборной России по мини-футболу вратарь Густаво дал миллион интервью и рассказывал кучу классных историй. Вот одна из них для сайта «Матч ТВ».

«Мне всегда давали меньше лет, чем на самом деле. Я шучу, что это потому, что я хорошо замерз в Новосибирске. Первое время мама переживала, звонила, говорила теплее одеваться. А я ей отвечал: «Мам, ты знаешь, я сегодня заходил в подъезд и видел на улице пингвина и двух медведей».

3. Как бразильцы не верили в полярный день, а потом не могли уснуть

В том же интервью Густаво атмосферно рассказывал, как бразильцы познакомились не только с температурными, но со световыми особенностями Норильска.

«2001 год. Приехали в Норильск в тонких штанишках, по-бразильски одетые. Холодно адски, ветер сильный – ужас! Мы три дня не могли улететь оттуда, ждали. Застали полярный день. Менеджер еще говорит: «Ребята, на ночь солнце не уйдет». Мы не верили. 7, 8, 9, 10 вечера – солнце не уходит. Менеджера спрашиваем: «Как спать?» Он смотрит с улыбкой: «Я предупреждал!» Мы занавески закрыли, попробовали уснуть. Когда в Бразилии рассказываю об этом, не верят».

Финал четырех будет проходить в Норильске, а трансляцию можно посмотреть на Кинопоиске

4. В Норильске играл пухлый бразилец, который на выездах прятал бургеры и картошку под одеялом

Очередной кайф от Андрея Бодрова – про звездного бразильца Шоко, который зажигал, когда выезжал за пределы Норильска.

«Шоко играл на позиции «пивот» – это «столб» в переводе с португальского на футзальном языке. Он был очень дорогой, в начале 2000-х получал в «Норильском Никеле» 25 тысяч долларов в месяц. Логично, потому что он был одним из лучших футзалистов мира (в 2006-м Шоко выиграет ЧМ и забьет в финале – Sports.ru).

Габариты помогали ему играть, но у этого был лимит – за пределы определенного веса переходить не стоило. А он все перебирал и перебирал. В клубе не могли понять: почему он так жиреет?

Дальше обратили внимание, что Шоко странно себя ведет на выездах, особенно в крупных городах вроде Петербурга и Екатеринбурга. И как-то сделали обход, чтобы посмотреть, чем он в номере занимается. Подходят вечером, а он лежит на кровати под одеялом. С него сдирают одеяло, а у него там бигмак, картошка фри, фанта – все из «Макдоналдса».

Все в ужасе: «Что же ты творишь?» А он отвечает спокойно: «В Норильске нет «Макдоналдса», а здесь хоть поесть можно нормально».

5. Однажды в Норильск приехал бразилец без бутс и формы, зато с огромным чемоданом – собирался долго жить в России

Это отрывок из интервью Андрея Тверянкина – легенды российского и норильского мини-футбола.

– Бразильцев в «Норильский Никель» привозил переводчик Гильерме, он притащил человек десять.

– С пляжа?

– Разные попадались. Один приехал с чемоданом, который выше, чем он сам. Но без формы и кроссовок. Спрашиваем: «А чемодан-то зачем?» – «Я же контракт заключаю, жить здесь буду». Дали ему кроссовки. Вышел на тренировку – на следующий день отправили домой. Вообще нулевой.

– Гильерме стал агентом?

– Соединял две должности. Потом нахимичил прилично. Бразильцы вдруг перестали играть. Директор понять не может: вроде зарплату платит, премиальные тоже. Взяли другого переводчика, оказалось, что тот переводил неправильно. Но главное, что получал одни деньги, а игрокам отдавал другие.

– К чему бразильцы дольше всего привыкали?

– Если хотят, ко всему адаптируются. Одна проблема – без кока-колы не могут. А у нас в клубе с этим было жестко. Вот в «Спартаке» на обеде у Сержао и Биро стояла бутылка. А русским нельзя. Ловчев вообще к ним по-особенному относился.

6. Сержао загорал около канавы на обочине дороги, пока остальная команда бежала кросс

У Бодрова большой запас историй – держите новый хит про другого крупного бразильца.

«В межсезонье на весь июнь бразильцы улетали домой. А у нас играл Сержао – знаменитый пивот. Мы его называли «столб Сережа». У него были очевидные проблемы со здоровьем, но мы знали, что когда Сержао 106-107 килограммов, то очень силен и станет лучшим бомбардиром. Очень техничный, очень сильный удар. Принимает, разворачивается и бьет – никто с ним справиться не мог.

Из отпуска он возвращался почти 120-килограммовым – стабильно привозил порядка 12 килограммов. И не скрывал, что вкусно ел на родине фасоль и мясо, ни в чем себе не отказывал и со всеми веселился.

Очередное лето, возвращается Сержао, начинаются сборы в Подмосковье, Ловчев дает кросс на 10 километров. Все бегут, один из тренеров сопровождает на машине и вдруг видит: Сержао просто лежит на обочине около канавы и загорает.

Тренер подъезжает и спрашивает: «Ты чего?» Сержао отвечает: «Че хотите со мной делайте, я не могу больше бежать». Дальше его сажали на строгую диету, иногда даже не кормили. Он падал и лежал, а потом выходил на площадку и становился лучшим бомбардиром чемпионата России.

7. Карвальо привел брата к Евгению Ловчеву и устроил его в мини-футбольный «Спартак»

Внезапно в тексте про мини всплывают легенды ЦСКА из большого футбола. Снова передаем слово Бодрову.

«На тренировки мини-футбольного «Спартака» часто приходили Карвальо и Вагнер Лав. Ловчев им говорил: «Ребят, вы же на тренировку к себе сейчас поедете? Валере Газзаеву, моему другу, привет передавайте!»

У Карвальо младший брат – футзалист. Он привез брата в Москву и отвел на смотрины в мини-футбольный «Спартак». Карвальо-младший понравился Ловчеву, его взяли, он даже провел официальную игру. Правда, вскоре выяснилось, что он скрыл проблемы со зрением, а при медицинском обследовании их невозможно было обнаружить.

Выявили так: на тренировках обратили внимание, что он часто запаздывает и не успевает за развитием ситуации на площадке. Многие вещи ведь происходят рефлекторно, а у него бывали необъяснимые запинки. При этом он хороший футболист, мог бы играть на уровне того «Спартака».

В итоге произошел честный разговор. Ловчев поговорил с ним, Карвальо-младший объяснил странные действия и решения так: «Тренер, у меня офтальмологический диагноз. Некоторые вещи не вижу, потому что информация запаздывает, моя болезнь еще даже не до конца изучена».

Так брат Карвальо вернулся в Бразилию и закончил карьеру.

8. Карвальо и Вагнер Лав болели за мини-футбольный «Спартак». Чего?

Как же повезло обоим, что в середине нулевых и близко не было той силы интернета, которая есть сейчас.

«Мало того, что Карвальо и Вагнер Лав постоянно приходили на матчи мини-футбольного «Спартака», так они еще и активно за него болели, – рассказывает Бодров. – «Спартак» забивает гол, 1500 болельщиков начинают праздновать, а эти двое в уголочке випа тоже прыгают и скачут.

Тогда это скромно подсветили в «Спорт-Экспрессе», но без репортажа и без видосов. А так мог быть скандал приличный, если бы тогда хоть чуть-чуть был развит интернет и телеграм-каналы».

9. Бразильца Эду привезли в Норильск при температуре -50 – и он сразу заговорил по-русски

Евгений Ловчев коротко, но очень ярко рассказывал про бразильца Эду.

«Эду приехал в «Никель» и ни слова по-русски не знал. Они его вывезли в Норильск в минус 50, так сразу заговорил без переводчика».

Еще забавная деталь про Эду: в отпуске он тусил с порнозвездами, а потом показывал хвастался перед русскими игроками фотографиями этих девушек.

А вот впечатления Андрея Бодрова, который тоже бывал в температуре под минус 50.

«3 января 2003 года в Новом Уренгое в минус 47 мы смотрели в парке ледовые скульптуры. Приехали на микроавтобусе, три минуты поизучали и отправились дальше. Из наблюдений: при минус 47 больно кончику носа».

10. Сирило на сборах в Мадриде на русском языке читал историю Великой Отечественной войны

В 2010-м Юрий Дудь (признан иноагентом в РФ) делал большой материал про Сирило (бразилец, который много лет играл за сборную России). Говорил и с ним, и гендиректором мини-футбольного «Динамо» Галиной Данилкиной. Она рассказала неожиданную историю – бразилец читал на русском спустя три года жизни в Москве!

«Большинство футболистов развиваются только физически и ничего не хотят вкладывать в голову. Сирило – исключение. Во-первых, он хорошо закончил школу. Во-вторых, его жена Лижиа заставляет его развиваться. Он все время читает, чем-то интересуется.

Четыре года назад мы поехали на сбор в Испанию, жили на базе мадридского «Реала». Вечером я спустилась в холл и увидела Сирило, читающего толстенную книгу. Подсела и спрашиваю: «Что читаешь?» Он показал обложку – «История Великой Отечественной войны. Сталинградская битва». Книга на русском языке! Да, было тяжело, да, читал потихонечку, но читал! Сегодня можно утверждать: это русский бразилец».

Финал четырех можно смотреть на Кинопоиске

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Как живут одни из лучших мини-футбольных клубов страны сегодня – «Норильский Никель» из Заполярья и «КПРФ» из Москвы – смотрите в атмосферных влогах Олейника. Там звезды прошлого и настоящего лучше всех передают атмосферу российского мини-футбола.