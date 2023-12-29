Как понять мини-футбол – в 11 базовых вопросах. Чем круче большого и как отличается от футзала?

Футбол без офсайда и с бешеной интенсивностью.

Даже если вы не смотрели мини-футбол, то наверняка представляете, чем он отличается от классического. Игра в зале, меньше поле, меньше игроков и меньше игрового времени.

Почему вообще нужно смотреть мини-футбол и как у него дела сейчас? Отвечаем на основные вопросы.

Еще на них ответит «Кинопоиск», который с ноября по февраль покажет матчи Кубка России по мини-футболу. Пожалуй, это лучший способ втянуться в известный, но не детально знакомый вид спорта.

Чем мини-футбол круче большого футбола?

Пять причин считать, что версия в зале чуть совершеннее игры на траве:

- Интенсивность. Все четыре полевых игрока и атакуют, и защищаются. Унылого переката в центре поля почти не бывает. Напряжением мини-футбол чем-то похож на баскетбол или гандбол.

- Чистое игровое время. Два тайма по 20 минут, и таймер всегда останавливается во время пауз.

- В правилах нет офсайда. При этом мини-футбол – игра не навесов, а короткого паса и финтов.

- Количество замен не ограничено. Игрок может отдохнуть, а потом вернуться свежим.

- На своей половине вратарь касается мяча только один раз. В следующий раз он может дотронуться мяча, когда соперник его перехватит. Из-за этого команды не тянут время, пасуясь с вратарем.

Понять правила мини-футбола поможет вот это драйвовое видео «Кинопоиска», где слышны все переговоры судей.

А мяч такой же, как и в обычном футболе?

Нет, он немного меньше. И еще менее упругий – поэтому мяч в мини-футболе легче принять и обработать, он не так сильно отскакивает. Из-за этого такой мяч кажется тяжелее, чем в большом футболе. Но нет – их вес примерно одинаковый.

В мини-футболе бывают красивые голы?

Конечно! Обязательно посмотрите эту подборку, которая показывает главные плюсы игры: футболисты финтят, бьют издали и креативят даже в компактных условиях.

В чемпионате России пару лет назад Андрей Батырев забил гол, который вообще завирусился всюду. Пас через всю площадку и удар слету с нулевого угла спиной к воротам – так, кажется, и Златан не умеет.

Чем еще красив мини-футбол?

Финтами! Пасом на небольшой площадке трудно разорвать оборону соперника, поэтому игроки часто идут в оригинальный дриблинг. Просто оцените подборку типичных для мини-футбола финтов.

В чем разница между мини-футболом и футзалом? (Что, это разные виды спорта?!)

Футзал – похожий на мини-футбол спорт, но с некоторыми нюансами в правилах: ауты бросают руками, а в подкат разрешено идти и полевым игрокам. Но главное отличие все же в языке, и тут возникает небольшая путаница.

Мини-футбол контролируется ФИФА, а футзал – организацией AMF (Asociación Mundial de Futsal). Но в английском мини-футбол – это и есть футзал (futsal), а футзал под эгидой AMF корректнее называть «футбол в залах». Поэтому в России для удобства и появилось название «мини-футбол».

В AMF всего 34 члена, включая Россию и Беларусь. В нее входят даже непризнанные страны – Каталония и Страна Басков. Побеждают почти всегда южноамериканцы: Парагвай, Бразилия, Аргентина, Колумбия. Только однажды чемпионат мира по футболу в залах выиграла европейская сборная – Португалия.

Возможно, вы и не слышали, но Россия пять раз выигрывала чемпионат Европы по футзалу – чаще любой другой сборной. Если мини-футбол в тени на фоне классического футбола, то такая же ситуация с футзалом в сравнении с мини-футболом – об игре под управлением AMF медиа почти не пишут.

Какой статус сборной России?

В мини-футболе Россия однозначно топ.

В пяти последних чемпионатах Европы российская сборная доходила до финала (впрочем, все их проиграла). А в 2016-м впервые добралась до финала чемпионата мира, где проиграла 4:5 Аргентине. За всю историю у России много медалей, но всего один трофей – Евро-99.

В европейском отборе на ЧМ-2024 в Узбекистане Россия была посеяна под вторым номером после Испании. Но получила отстранение и теперь, как и основная сборная, играет только товарищеские матчи. Кыргызстан, Сербия, Беларусь, Вьетнам, Иран – соперники России в 2023 году.

В сборной России много натурализованных игроков?

Распространенное суждение: в мини-футболе за Россию побеждают иностранцы, которым раздали паспорта. Действительно, в заявках на большие турниры стабильно есть 2-3 бразильца. Но нельзя сказать, что только они делали результат.

На последнем крупном турнире (Евро-2022) в заявке российской сборной было три бразильца. Сейчас, когда Россия не играет официальные матчи, в ее состав натурализованные игроки не вызываются.

А кто в мини-футболе самый-самый сильный?

Пожалуй, Бразилия. Всего в мини-футболе состоялось девять чемпионатов мира (юбилейный – в следующем году). Но и тут бразильцы успели стать пентакампеонами – хотя в последний раз выигрывали ЧМ в 2012-м. На последних турнирах вообще стало интереснее: появились новые чемпионы – Аргентина и Португалия, а бронзу сенсационно взял Иран.

Еще на ЧМ побеждала Испания – вторая по титулованности мини-футбольная сила мира. У нее семь побед в 12 чемпионатах Европы. Но два последних Евро взяла Португалия – новая топ-сборная последних лет.

А что там в Лиге чемпионов? С отрывом рулят испанские клубы (12 побед), дальше идут Россия и Португалия (по три победы в ЛЧ). Ни разу в мини-футбольной ЛЧ не побеждали клубы грандов классического футбола: Англия, Германия, Франция в мини-футболе незаметны.

Чемпионат России по мини-футболу – есть ли там интрига?

Российский чемпионат провел ребрендинг и преобразился в Суперлигу. Связано это с финансовой неустойчивостью команд: за одно межсезонье могло расформироваться 2-3 клуба. Сейчас впервые за пять лет Суперлига вернулась к привычному формату с 12 клубами – в последние годы столько профессиональных команд не собиралось.

И в последние годы чемпионат менее предсказуем. Например, в 90-е абсолютно доминировала «Дина» (за нее играл Константин Еременко – лучший игрок в мини-футбол ХХ века, в честь которого играет зимний турнир Кубок Легенд). В нулевые и начале десятых большинство чемпионств забрало московское «Динамо». Сейчас интереснее – за последние семь лет в Суперлиге было четыре команды: «Газпром-Югра», «Синара», «Тюмень» и КПРФ. Да, в мини-футболе есть успешная команда от партии Госдумы.

Еще точно нужно последить за Кубком России: команды Суперлиги сыграют с клубами из дивизионов пониже уже в ⅛ финала. Никаких групповых турниров и сложных систем, как в обычном Кубке России по футболу – сразу игры на вылет.

Как раз с ⅛ финала Кубок России по мини-футболу показывает «Кинопоиск». С ноября по февраля все матчи турнира можно смотреть там

Насколько в мини-футболе большие деньги?

Здесь большая пропасть по сравнению с большим футболом. Например, суперзвезда мини-футбола Рикардиньо за три сезона в «Интер Мовистар» заработал один миллион евро – не самая ощутимая цифра даже за один сезон в РПЛ.

В чемпионате России данные о зарплатах отрывочные. Есть информация, что звезды лиги получают около миллиона рублей в месяц. Например, для Бразилии – это много, поэтому ее игроки стремятся остаться в России даже после ее отстранения от еврокубков.

Еще одна показательная для сравнения цифра. Общий призовой фонд российской Суперлиги – 24 млн рублей. В РПЛ только победитель получает 815 млн рублей.

Как часто игроки в мини-футбол переходят в большой футбол?

Практически все звезды хотя бы пробовали играть в мини-футбол. И они в восторге. Иньеста отмечал, что игра на небольших пространствах научила его непредсказуемости. А Роналду признавался, что без игры в зале не стал бы таким крутым форвардом.

Особенно мини-футбол повлиял на бразильцев, которые в залах оттачивали технику. Неймар до сих пор играет на выставочных матчах (и выдает огненные финты!), дружит со звездой бразильской сборной Фалькао. А у Роналдиньо карьера вообще закончилась в мини-футбольных клубах Индии.

Зубастик Роналдо юношей играл сразу в два вида спорта. И мини-футбол помог ему даже на большом ЧМ: «Мини-футбол помог мне развить быстроту ног, технику, контроль мяча. Мой гол в полуфинале ЧМ-2002 с Турцией забит ударом с носка. Классика мини-футбола».

В России наиболее заметный пример перехода из одного футбола в другой – Олег Шатов. В 16 лет у него был контракт с «ВИЗ-Синарой», а затем его забрал футбольный «Урал». Но всем бросалась в глаза юркость Шатова и его умение отдать умный пас в сложной ситуации. Комментаторы и эксперты традиционно вспоминали, что это дают знать футзальные скиллы.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; Мини-Футбольный Кпрф