Черепашки-ниндзя, перекур во время матча и Сергей Микулик в старте. Новое шоу от «Эгриси»

В 5-м туре Winline Медиалиги «Эгриси» играл против 2Drots. «Дроты» были явными фаворитами, но «Эгриси» навязал борьбу не только в футбольном плане, но и в медийном.

На неделе «Эгриси» объявил о подписании Крысевы – журналиста Севастиана Терлецкого. На игру команда приехала в костюмах Черепашек-ниндзя. Крысева в образе Сплинтера привез пиццу и представил банду: «Донателло, Микеланджело, Рафаэль и.. Фабио». Да, Сева забыл как зовут последнего. Напоминаем – Леонардо.

Также перед матчем Терлецкий угощал всех сыром, оправдывая свое прозвище.

В старте «Эгриси» на позиции центрфорварда вышел выдающийся спортивный журналист Сергей Микулик. На футболке у него вместо фамилии было написано «Арнольдыч» и 61-й номер – это, кстати, его возраст.

В стартовом составе 2Drots вышел Мбэйп, которому 18 лет. Он стал самым юным участником матча. Разница с Микуликом – 43 года.

Почти сразу после стартового свистка Манна получил по ногам, игроки 2Drots выбили мяч за поле. В этот момент главный тренер «Эгриси» Антон Попов взял тайм-аут и скомандовал своим: «Перекур!» Пока Струн, Коваленко и Мозговой курили, Попов кричал на Микулика: «Кто выпустил? Вась, твой друг? Все, замена у нас». Да-да точно так же, как Кузнецов отчитывал Алекса Шибаева в матче с «Рубином».

После матча Микулик рассказал о дебюте.

– Я сегодня не подвел, видели? Разыграл мяч в центре поля, красиво отдал назад, открылся вперед. При мне счет был 0:0. Все неприятности случились без меня.

– Сколько вы провели на поле?

– Я увижу это в зарплатной ведомости.

– Вы перед матчем сказали, что сами заплатили, чтобы выйти на поле. Это правда?

– Конечно. Мне так много лет, что за то, чтобы попасть в состав, несмотря на дружбу с Василием [Уткиным], приходится платить.

Но это только для меня. Все остальные ребята попадают в состав по спортивному принципу.

Я заплатил деньги президенту, он поговорил с тренером, а тот, видимо, решил, что мне надо доверить пару минут.

– Сумма – секрет?

– Да. Сейчас отобью на банкете, – сказал после игры Микулик телеграм-каналу «Лига медиафутбол».

Вскоре «дроты» забили, а игрок «Эгриси» Сменчугов получил красную. Впрочем, желания творить вне поля у команды Уткина меньше не стало.

Во втором тайме Крысева воровал хлеб у команд – это отсылка к обвинениям, что журналисты воруют хлеб в клубов МФЛ, снимая их внутряк на камеры телефонов.

А Иван Мозговой, Алексей Кошлаков и другие игроки в это время принесли стулья, взяли семечки, чипсы, сок и смотрели матч по телевизору. «Эгриси», респект. Поднимают просмотры!