«Десятка» со звездами LABELCOM обыграла «Рому». Азамат и Эмир снова вышли на поле в Медиалиге, а еще подтянули Чебаткова

В 4-м туре Winline Медиалиги ФК «Десять» добился первой победы в турнире – обыграл «Рому» (2:0). Видимо недельный перерыв пошел команде на пользу.

В составе снова было полно звезд, Азамат Мусагалиев вышел в старте, а Эмир Кашоков, Евгений Чебатков, Рустам Джибилов вышли на замену (для двух последних матч стал дебютным за «Десятку»). А еще на поле наконец-то вышел легендарный Дмитрий Сычев. Он заменил Мессигалиева.

Результат сделали другие люди – Ласийчук и Гараков забили по голу и принесли команде победу. Но президент Медиалиги Осипов анонсировал рейтинг медийной активности команд, и появление таких звезд, как Азамат и Чебатков точно пойдет в зачет.

Азамат Мессигалиев отыграл 16 минут и это уже на 3 минуты больше, чем в матче с «Амкалом» (1:2). Вместо Азамата на поле вышел бывший игрок сборной России легендарный Дмитрий Сычев.

В последние 10 минут на замену вышли Эмир Кашоков, Евгений Чебатков и Рустам Джибилов.

Денис Дорохов в этом матче участия не принимал. На вопрос «А где же Дорох?» ответ дал Азамат после матча:

«К сожалению, Дорох зарабатывает себе на жизнь, поехал на гастроли в славный город, по-моему Краснодар. Но сегодня на протяжении концерта, он сидел с эфиром прямым и нам сигнализировал, что он с нами, и эту победу мы тоже ему посвящаем» – сказал Мусагалиев телеграм-каналу «Лига Медиафутбол».

Фото: Winline Media Football League