Goody ударил вратаря по руке – его забанили на одну игру и дали «условное предупреждение»

В 3-м туре Winline Медиалиги МФК «Рубин» вынес GOATS (3:0). На 72-й минуте при счете 0:2 президент и капитан «Козлов» Goody зарядил по руке вратарю соперника, который опередил его и уже зафиксировал мяч. Судья Филимонов дал 2-ю желтую карточку и отправил Goody отдыхать (точнее выяснять финансовые вопросы с продюсером).

Goody объяснил свой поступок, в «Рубине» подтвердили, что он извинился

На конференции босс «Козлов» признал ошибку: «Мы шли как бы в стык. Когда я трогал мяч, он в это время мяч касался руками. То есть он пока его еще не зафиксировал. Так получилось, что накладка возникла небольшая. То есть никакой грубости умышленной, получилось так, что фол. Там буквально сотые доли секунды. В любом случае это стопроцентная желтая карточка, это фол, это мой косяк, это ошибка, я подошел и извинился».

Игроки Рубина подтвердили, что Goody действительно принес извинения: «В оправдание небольшое для Goody: он зашел к нам после матча в раздевалку, извинился, они пожали руки».

Эпизод был вынесен на КДК МФЛ. По итогам голосования Goody получил один матч дисквалификации и условное предупреждение.

«Рубине» согласен с наказанием. Но у вратаря «Бей Беги» Будакова остались вопросы

Мы связались с руководителем МФК «Рубин» Денисом Краснобаевым, он прокомментировал дисквалификацию Goody:

«С решением КДК полностью согласны, поступок ужасный, грубый, абсолютно неоправданный.

А вот что касается мотивации Goody, здесь не все так прозрачно. Пообщавшись с ним после матча, он оказался парнем позитивным, не агрессивным. Все его эти поступки на поле связаны не с его внутренней какой-то агрессией. Я часто наблюдал такое у детишек 10-12 лет, которые хотят играть в футбол, рубятся до конца. И вот Goody в этом смысле немножко футбольный ребенок.

С улыбкой на лице делает абсолютно неадекватные поступки на поле. Несмотря на трехметровые габариты, он достаточно добрый парень», – сказал Денис.

А вот вратарь «Бей Беги» Александр Будаков возмутился наказанием, хотя вообще не имеет к эпизоду отношения: «Бред! Чуть руку не сломал – и одна игра! И что за условное предупреждение?! Условная дисквалификация еще понятно! За рецидив еще добавят! А что такое условное предупреждение?!?» – написал Александр в своем телеграм-канале Буда Love it.

Фото: Winline Media Football League