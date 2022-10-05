В Медиалиге растет недовольство журналистами. Их обвиняют в провокациях, воровстве контента и «неуместных вопросах»

Во вторник в ютуб-канале Winline Медиалиги вышла первая часть конференции по итогам 3-го тура. В ходе обсуждения матча «Амкал» – «Родина Медиа» (1:1) Текила поднял тему СМИ в медиафутболе.

Текилу взбесил оператор «Амкала» Ждан, но потом досталось и Крысеве

Текила заявил, что оператор «Амкала» Ждан провоцировал его во время матча: «У вас там есть ваш сын или оператор или кем вам является? Очкастый одуванчик, который просто подошел ко мне на бровку с камерой и в лоб говорит: «######## (ушел) отсюда».

После босс «Родины Медиа» прошелся по Крысеве и каналу «Некласико»: «Они выставляют куски и фрагменты только как им выгодно, как провокационней. Это не совсем журналистская работа. Они выступают как блогеры, в собственных интересах, подкидывая провокации.

Он подходит ко мне: «Слушай, Сибскана про тебя сказал такую-то #####, считаешь ли ты его ########?»

Я ему говорю: «Да нет».

Потом подходит к нему, говорит: «Там Текила, по-моему, сказал, что считает тебя ########».

Севастиан Терлецкий ответил Текиле в своем телеграм-канале: «Текила реально думает, что я непрерывно снимал его весь матч, а потом обрезаю видосы так, чтобы его опорочить! Когда на бровке начинается заруба, ее практически нереально уловить с первых секунд».

Терлецкий также разъяснил инцидент с Сибсканой: «После матча я действительно подошел к Сибычу и спросил про Текилу, а конкретно про слова о том, что судья свистит в пользу «Амкала». Где тут выдергивание из контекста? Если ты что-то говоришь, то, вероятно, про это потом спросят. Логично?

Получается, что Текила, который обвиняет в чем-то меня, сам путается в фактах? Он угрожает Сибскане исками за клевету, но, кажется, ему самому надо быть более внимательным к собственным высказываниям».

Текила написал ответный пост, в котором вновь назвал работу Терлецкого нежурналистской: «Получается, что ты подсветил момент так, как выгодно тебе и твоим друзьям. Твоя работа достать телефон, пополивать и, не разобравшись, поскорее выложить видос, но мне-то чего от этого?

Ты называешь себя журналистом в медиафутболе, но это не журналистская работа, а больше блогерская, где ты выхватываешь из контекста удачный для своего канала момент и форсишь его.

Ваня Некласико после матча написал мне и извинился за момент, который спровоцировал меня на дальнейшее поведение в матче. Сообщение я увидел после конфы, так бы про тебя вообще ничего не сказал».

Крысева и здесь не стал отмалчиваться: «Ты говоришь, что я подсвечиваю все в пользу «своих друзей». Каких друзей? Ждан мой друг или кто? Говоришь, что я выдергиваю что-то из контекста. Пруфы?

Как и на прессухе продолжаешь вкидывать недостоверную инфу. Понимаю, что тебе невыгодно, когда с матча куча видосов, где ты материшь судью и соперников. Вряд ли это положительно скажется на имидже «Родины» (профессионального клуба), вряд ли это понравится владельцу клуба. Но не надо перекидывать ответственность за свое поведение на СМИ, которые это зафиксировали».

Егоров и Станос против толп людей с мобильниками на бровке. Егоров предлагает, чтобы весь контент с бровки делала Медиалига, Стас – предлагает Sports.ru

После конфликта высказались и другие участники комьюнити. Одним из первых стал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

Сначала Егоров обратился к Текиле: «Я обычно поддерживаю слабых в конкретных ситуациях, но в случае с Саней Текилой немного не соглашусь. Сань, диспозиция такая, что никто тут не будет тебя хвалить. Ты должен понять, что, не находясь в «Амкале» и активно себя проявляя, ты будешь ненавидим в глазах большинства».

А потом Дмитрий высказался о СМИ на бровке во время матчей: «В дни до публикации роликов на каналах команд, в том числе «Амкала», вообще ничего не выкладывалось.

Почему медиагиганты платят уйму денег РПЛ за права на показ матчей и интервью с игроками у поля? Ответ: потому что каждый хочет показывать эти матчи и находиться рядом с полем, получая эксклюзивный контент.

Почему клубы получают деньги от своих лиг? Ответ: потому что «Матч ТВ» платит за использование образов клубов как интеллектуальной собственности.

Почему команды должны делиться эксклюзивностью и позволять бесплатно использовать свой образ в процессе демонстрации эмоций? Причин нет.

Именно поэтому: аккаунт лиги – основной или несколько основных вещателей. СМИ же, которые обеспокоены развитием лиги, стоит проявить свои умения: снимать шоу, писать аналитические материалы, делать большие интервью с игроками и так далее.

А погулять с мобасами по бровке мы и сами сможем».

После в дискуссию ворвался уже президент ФК «Деньги» Станос: «Егорова редко поддерживаю (никогда), но в этом поддержу. Меня тоже #######, что мне лицо обкладывают телефонами люди на бровке, которые к производству контента не имеют никакого отношения.

Для меня (за редким исключением некоторых) это паразиты, которые воруют контент, не создают сами ничего. При этом у всех уже реклама букмекеров. Но что они делают для контента? Достают с кармана телефон, лезут в круг к командам, лезут с порой очень неуместными вопросами, выбегают на поле – как будто прибежала третья команда на поле».

Пусть сайт Sports.ru все и освещает по МФЛ. Соберет всю базу в одном месте про всех. Одно СМИ», – написал Стас Малиев в своем телеграм-канале STANOS.

Тренер 2Drots Кузнецов толкнул и послал на ### корреспондентку в матче Медиалиги. Эпизод вызвал громкий резонанс в комьюнити

Фото: Winline Media Football League // телеграм-канал «Крысева»