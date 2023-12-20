Месси против родного «Ньюэллс Олд Бойз» – яркая афиша на 2024-й. Лео мечтает вернуться в Росарио

Тренер «Интера» тоже обрадуется.

«Интер Майами» совсем скоро сыграет не только против Криштиану и команды Неймара из Саудовский Аравии, но и с родным клубом Лионеля Месси.

Встреча с «Ньюэллс Олд Бойз» обрадует не только Месси, но и Херардо Мартино. У тренера «Интера» почти 500 матчей за клуб

«Интер» объявил, что встреча с «Ньюэллс Олд Бойз» состоится 15 февраля 2024 года – примерно за пару недель до старта нового розыгрыша МЛС.

«Ньюэллс Олд Бойз» базируется в Росарио, родном городе Лео Месси и главного тренера «Интер Майами» Херардо Мартино. Клуб не чужой для обоих: 13-летний Месси оттуда перешел в академию «Барселоны», а Мартино провел почти 500 матчей и тренировал его с 2012-го по 2013-й.

Летом Месси уже ездил на родину ради прощального матча Макси Родригеса – тот и начинал, и завершал карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз». Лео сыграл за сборную Аргентины и отпраздновал 36-й день рождения хет-триком за тайм.

Месси все аплодировали, диктор объявил, что домой вернулась La Pulga («Блоха» – прозвище Лео), а затем перечислил главные достижения.

«Месси нужно выиграть Кубок Либертадорес». Боссы «Ньюэллс Олд Бойз» мечтают о возвращении Лео на родину

Об этом говорят уже несколько лет.

«Мы постараемся осуществить эту мечту, – обещает президент клуба Пабло Аллегри. – Люди должны отдать ему дань уважения. Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес сказал, что Месси нужно выиграть Кубок Либертадорес. После этого я связался с ним, и он говорит, что нужно работать сообща, чтобы мечта о выступлении Месси в этом турнире сбылась. Мы сделаем для этого все».

В марте казалось, что шансы на возвращение Лео в «Олд Бойз» падают. В Росарио обстреляли супермаркет сети, принадлежащей семье Антонеллы.

Но в сентябре Лео заверил, что до сих пор мечтает о таком финише: «Я всегда хотел этого, особенно после того, как стал чемпионом мира, – насладиться аргентинским футболом, играя за «Ньюэллс Олд Бойз», потому что ребенком я выходил на это поле. Я мечтаю сыграть за них».

Помешать возвращению могут разве что семейные обстоятельства. «С детства мечтал играть в Аргентине за «Ньюэллс Олд Бойз». Но сейчас у меня семья, трое детей, – говорил Лео еще в 2019-м. – Я живу в месте, где спокоен (тогда еще в Барселоне – Sports.ru). Могу обеспечить детям хорошее будущее. Постараюсь убедить семью последовать со мной в Аргентину, но я должен брать в расчет мнение детей.

Проблема в том, что каждый раз, когда мы едем туда, сын Тьяго раздражается. Ему ничего не нравится в Аргентине. Каждый раз он хочет поскорее вернуться в Барселону к друзьям. Все становится сложнее и сложнее, семья – мой приоритет».

Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs; newellscarajo.com; East News/Nicolas Aguilera