Что за загадочная травма у Месси, из-за которой он не играет за «Интер Майами»?

Лионель Месси травмирован, а у «Интер Майами» очень хилые шансы на плей-офф. Аргентинец заменился в первом тайме матча МЛС против «Торонто» – аж 21 сентября. С тех пор – несколько фото в соцсетях, встреча с Дэвидом Бекхэмом и Зинедином Зиданом, рекламные посты, семейное интервью. И ноль минут на поле.

Насколько серьезна его травма? И что вообще за травма?

Мышечный дискомфорт – или что-то другое?

Вернемся к международной паузе: Месси забил за Аргентину победный мяч Эквадору, но не сыграл с Боливией. Лионель Скалони объяснил: «Месси не готов к игре. Вчера он пытался восстановиться, но чувствовал себя не очень комфортно, мы не стали рисковать».

Следующий за этим матч «Интера» против «Атланты» Месси пропустил, как сообщалось, из-за дискомфорта. Кстати, на него собралась 71 тысяча фанатов, но аргентинца они не дождались. Он вышел в следующей игре против «Торонто» – и вот тогда появились проблемы.

Месси покинул поле на 34-й минуте. Тренер Херардо Мартинес отметил: «Последствие старой травмы, которая его беспокоит. Когда он вернулся из сборной Аргентины, мышечной травмы не было. У Месси дискомфорт, я не думаю, что это что‑то новое. Это просто усталость, не думаю, что это мышечная травма».

Месси не было в следующей игре против «Орландо», в финале Открытого кубка США он тоже не сыграл. Что сказал Мартино: «Мы не рассматривали даже [выход Месси] на несколько минут, это был бы риск. До окончания [регулярного] чемпионата он наверняка сыграет. Медицинский штаб скажет нам, когда он будет готов играть без риска».

В конце сентября ESPN писал, что выход на матч с «Нью-Йорк Сити» под вопросом из-за повреждения ноги, хотя Месси тренировался. Ранее Мартино объяснял отсутствие Месси мышечной усталостью, позже ему задали вопрос о травме подколенного сухожилия. Тренер ответил: «Это то, о чем я уже говорил. Месси тренируется на поле индивидуально, но он чувствует себя лучше и лучше».

И снова никакой конкретики. Если мышечная усталость, то какая именно мышца не выдерживает, а если травма, тогда что за повреждение? Tranfermarkt обозначил ее все-таки как мышечную. Такую же формулировку использовали другие медиа вроде Daily Mail.

Месси с тех пор так и не появился – фанаты злятся

Против «Нью-Йорк Сити» Месси снова не вышел на поле. И против «Чикаго» не появился, хотя в преддверии игры выполнял упражнения с мячом, тренируясь индивидуально.

После матча Мартино ответил обтекаемо: «Думаю, Месси все ближе к тому, чтобы снова сыграть. Как я уже говорил, в четверг и пятницу мы оценим его состояние, чтобы понять, готов ли он. Самое главное, что травма уже позади, и он постепенно набирает лучшую форму».

Все это мало интересовало 62 тысячи фанатов, которые собрались на матче и не увидели суперзвезду. Например, популярным стал вывешенный плакат с надписью: «Нас всех ограбили. Мы хотим вернуть деньги». А один из фанатов написал о расстройстве – потратил $750 на два билета, чтобы впервые в жизни увидеть Месси вживую – и все зря. Пост собрал более семи тысяч лайков.

«Чикаго» предложил посетившим матч болельщикам компенсацию – скидку в $250 на покупки в сезоне-2024 и $50 для тех, кому опция недоступна.

Как вы понимаете, Мартино уже достали вопросы о Месси, он не выдержал: «Мы не можем заставить его играть при любых обстоятельствах. Это очень странно в контексте мирового футбола, что тренер должен объяснять болельщикам соперника, почему лучший игрок в мире не играет.

Эти ситуации возникают только потому, что речь идет именно о нем, и потому, что мы находимся здесь, в Соединенных Штатах. Ни в каком другом месте болельщики соперника не беспокоились бы, если бы не играл лучший игрок оппонента».

Месси пропустил пять из шести последних игр «Интера», но подробностей о характере повреждения нет – будто бы к этому и нет интереса. The Miami Herald пишет, что к матчу против «Цинциннати» (8 октября) аргентинец вернется. Играть предстоит против лидера сезона, есть вероятность лишиться шансов на плей-офф.

Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs / Freier Fotograf, Carmen Mandato / Staff, Michael Reaves / Staff, Daniel Jayo / Freier Fotograf