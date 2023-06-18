21 комментарий

Перед Криштиану Роналду дважды за день упали на колени: один фанат выбежал на поле и прервал матч Португалии с Боснией (3:0), а второй встретил кумира на парковке.

И обезумел от счастья. Siuuu!

Встречу помог организовать Рафаэл Леау, партнер Криштиану по сборной Португалии.

Это американский стример – и он давно охотится за Роналду

За встречей Криша с 18-летним фанатом на пике прямого эфира следили 200 тысяч зрителей, сейчас у трансляции больше 3 миллионов просмотров, а совместное фото в соцсетях парня собрало уже больше 7 миллионов лайков (первые 2 млн прилетели за полчаса).

Все потому, что это ютубер и стример Даррен Уоткинс-младший, более известный под псевдонимом IShowSpeed. Блогер прогревал встречу на протяжении года.

Прошлым летом юный американец выпустил трек «Роналду», который собрал 31 млн просмотров.

В ноябре парень прилетел из Штатов в Англию, чтобы увидеть кумира вживую. Он посетил домашний матч «МЮ» в Кубке лиги и выездной на стадионе «Фулхэма», но не угадал со временем: обе игры Криштиану пропустил – Тен Хаг объяснял это болезнью, но уже через несколько дней португалец громыхнул скандальным интервью с Пирсом Морганом и укатил на ЧМ.

IShowSpeed не сдался и отправился в Катар, однако и там не совсем сложилось. Блогер подъехал к матчу со Швейцарией, когда Роналду уже усадили на скамейку запасных.

«Проделал весь этот путь до Катара, а они не поставили моего кумира в старт», – сокрушался парень.

В январе Даррен пошел еще дальше: набил на руке татуировку с лицом Криша. «Siuuu! Теперь ты часть меня на всю жизнь», – прокричал IShowSpeed.

Примерно в это же время блогер узнал, что Роналду о нем в курсе. Об этом Даррену на одном из стримов рассказал Рафаэл Леау.

Вскоре пришло подтверждение: в январе Криштиану подарил парню футболки, свитшот и даже нижнее белье от бренда CR7.

Разумеется, американец тут же все примерил в прямом эфире: «Я ощущаю себя Роналду! На мне то же самое белье, которое он носит! То самое белье, которое он надевает каждый день!»

В марте от португальца пришел еще один подарок: футболка «Аль-Насра» с автографом.

Теперь – долгожданная встреча.

А еще IShowSpeed постоянно попадает в скандалы

К 18 годам IShowSpeed заработал сомнительную репутацию: его многократно банили на твиче, ютубе и других платформах за сексистские высказывания. В ноябре 2022 года телеканал Sky Sports разорвал сотрудничество с блогером из-за женоненавистнических комментариев.

На ЧМ-2022 блогер попал в расистский скандал: подошел к китайскому болельщику с японским приветствием «kon’nichiwa» и прокричал звуки, пародирующие китайские языки.

Последний скандал случился в июне, когда на финале Кубка Англии IShowSpeed спровоцировал сидевшего перед ним фаната «Сити»: блогер наклонился к его голове и начал громко говорить «Кого волнует «Ман Сити» и «Представляете, каково быть фаном «Ман Сити».

По началу зритель не реагировал, тогда стример сказал на камеру: «Он не ведется. Надо троллить посильнее».

В итоге фан «Сити» попытался атаковать стримера, но был остановлен телохранителем. «Почему он распускает руки, я его даже не трогал», – удивленно восклицал Даррен.

После игры блогер выложил примирительное фото, но со своеобразной подписью: «То, что произошло сегодня, не круто, но я умею прощать. Мы помирились. Большое спасибо FA [Футбольной ассоциации Англии] и охране «Уэмбли» за то, что присматривали за мной».

Фото: instagram.com/ishowspeed