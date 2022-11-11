Роналду обещал уйти из футбола, если Месси возьмет «ЗМ»-2019. Месси взял – а он не ушел

С 9 ноября в продаже книга о Криштиану Роналду журналиста Тьерри Маршана, раньше он возглавлял отдел зарубежного футбола в France Football.

Одна из промо-цитат прозвучала очень громко.

Роналду пообещал уйти из футбола из-за Месси – сказал об этом после игры с «Локомотивом»

Эти слова – из интервью, которое записали осенью 2019-го. Книга как раз и построена на девяти разговорах Маршана с Роналду, на их основе он прослеживает путь игрока к его пятому чемпионату мира.

Криштиану прокомментировал переход из «Реала» в «Ювентус» (возможно, с намеком на Лионеля Месси, как пишет Тьерри) и коснулся темы «Золотого мяча»:

«Легко оставаться в своем пузыре, когда ты успешен. Не покидать зону комфорта. Я всегда поступал иначе. Я осмелился переехать в Турин, сменить клуб и лигу, погрузиться в новую футбольную культуру. Я поставил себя под угрозу. Я пошел на риск, и это, уверен, лишило меня «Золотого мяча» в 2018-м. Я ни о чем не жалею, но… Если в этом году Месси получит «Золотой мяч», я уйду из футбола! »

«Это положило бы конец надежде обогнать его по «Золотым мячам», – уточнил Маршан. Жаль, что невозможно узнать, была ли это шутка, сарказм или какой-то особенный посыл – нет видеоподтверждения, нельзя увидеть эмоции игрока . Понять настроение Роналду по куску из L’Equipe все равно не удастся.

Фраза датирована 22 октября 2019-го, она прозвучала во время ужина после матча Лиги чемпионов. В тот день «Ювентус» только в концовке обыграл «Локомотив» (москвичи вели благодаря голу Алексея Миранчука, но пропустили подряд на 77-й и 79-й от Пауло Дибалы), Роналду ушел без результативных действий. На следующий день Месси еще за «Барселону» забил на третьей минуте матча ЛЧ в Праге.

Криш в книге рассуждает о возможности играть в «ПСЖ». И тепло говорит о Неймаре с Мбаппе

Книга Маршана так и называется «Криштиану». Она стоит 19,9 евро. На обложке – имя автора, название, а еще – большой портрет футболиста.

L’Equipe опубликовал еще один отрывок. В нем Роналду уверенно говорил о том, что при его переходе в «ПСЖ» одни только португальцы из парижского региона заполнят весь стадион.

Футболист перечислял преимущества Парижа и клуба. Маршан упоминает и Неймара с Мбаппе: «У «ПСЖ» были два этих игрока, которых обожал Роналду».

А еще он напомнил, что именно в этом городе Криштиану стал чемпионом Европы.

Тогда Роналду и Месси шли вровень по «Золотым мячам». Счет сейчас – 5:7

К моменту этих интервью у Роналду и Месси было одинаковое количество «Золотых мячей» – по пять.

Длинная серия, когда побеждал только кто-то из них, прервалась в 2018-м: Лука Модрич вытащил сборную Хорватии в финал чемпионата мира и забрал «Золотой мяч» себе.

Португалия тогда вылетела в первом же раунде плей-офф, но в голосовании Роналду был вторым, хотя и отстал существенно – на 275 очков. А Месси лишь замкнул топ-5.

Через год Роналду набрал на 210 очков меньше победителя – как раз Месси. Лео тогда конкурировал с Вирджилом ван Дейком. В 2019-м Роналду помог Португалии выиграть первую Лигу наций, у Ван Дейка была победа в Лиге чемпионов, а Месси дошел до полуфинала ЛЧ, выиграл чемпионат Испании и очень много забивал в тот год.

Сейчас по «Золотым мячам» 7:5 в пользу Месси, и шансы Роналду хотя бы догнать его кажутся призрачными. Да, в листе из 30 претендентов для голосования за «ЗМ»-2022 Месси не было вообще, но и Роналду занял лишь 20-е место.

«Месси вошел в историю футбола, но я думаю, что у меня должно быть шесть, семь или восемь «Золотых мячей», чтобы быть выше него. Мне бы это понравилось. Думаю, я этого заслуживаю», – так Роналду говорил в интервью Пирсу Моргану за месяц до цитат для Маршана. Смысл был примерно тем же.

И хотя Лео взял «Золотой мяч»-2019, то есть выполнил первую часть озвученного условия – Роналду карьеру не завершил.

В 37 лет он поедет на свой пятый чемпионат мира. Как и Месси.

Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli; globallookpress.com/Xinhua