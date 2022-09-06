Впервые за 20 лет Роналду не сыграет в ЛЧ. Им будет грустно друг без друга

Пока Криштиану ждет дебюта в Лиге Европы (играл еще в Кубке УЕФА), вспоминаем его 20 сезонов в ЛЧ.

Впервые в ЛЧ 17-летний Роналду сыграл в августе 2002-го – за «Спортинг». Правда, до группового этапа португальцы тогда не добрались – проиграли в квалификации «Интеру».

В основной турнир Криш попал уже в «МЮ». Провел 5 матчей (на фото – против «Панатинаикоса») и ничего не забил, а «МЮ» в 1/8 проиграл «Порту» Моуринью (помните его забег на «Олд Траффорд»?).

История повторилась в следующем сезоне (2004/05): «МЮ» снова вылетел в 1/8 (теперь от «Милана»), а Роналду провел 8 безголевых матчей.

В следующем сезоне Роналду забил в квалификации (венгерскому «Дебрецену»), а потом занял с «МЮ» последнее место в группе с «Вильярреалом», «Бенфикой» (на фото) и «Лиллем».

В сезоне-2006/07 началась новая история: Криштиану Роналду забил первый гол в основном турнире ЛЧ – с 30-й попытки. Точнее, сразу два и сразу в плей-офф – «Роме» Спаллетти в 1/4 в том самом матче (7:1).

Сезон-2007/08 – и первый кубок чемпионов в руках Роналду. Португалец забил 8 раз в 11 матчах – в том числе «Челси» в московском финале.

Следующий сезон стал последним для Роналду в «МЮ» – они снова добрались до финала, но проиграли «Барселоне» Пепа.

В «Реале» Криш не стал ждать 30-го матча – и забил в первом же, швейцарскому «Цюриху». В 1/8 «Мадрид» проиграл «Лиону».

В ЛЧ-2010/11 Роналду забил 6 раз, в том числе дважды «Тоттенхэму» в 1/4, но воспоминания о том турнире явно так себе – в полуфинале «Реал» прооиграл «Барсе» Месси.

В следующем сезоне «Реал» в 1/8 прошел ЦСКА, но снова остановился в полуфинале – проиграл по пенальти «Баварии», а Роналду, дважды забив в игре, смазал потом один из ударов.

В ЛЧ-2012/13 Роналду забил 7 раз, но «Реал» снова проиграл немцам в полуфинале – теперь «Боруссии» Клоппа.

Сезон-2013/14 – победа! В лиссабонском финале над «Атлетико».

В следующем сезоне «Реал» опять проиграл в полуфинале – будущему клубу Роналду (не «МЮ»).

Сезон-2015/16, Зидан, победа. Роналду забил 16 голов, но ни одного в полуфинале и финале.

Вторая победа подряд, но на этот раз сразу 10 голов Криштиану в плей-офф – в том числе два хет-трика и дубль «Юве» в финале.

2017/18, третья победа подряд, но на этот раз главными героями стали Бэйл и Бензема. А Роналду попрощался с Мадридом.

Первый итальянский поход Роналду за ЛЧ закончился в четвертьфинале – двумя голами, но поражением от «Аякса».

Сезон-2019/20 вышел еще грустнее – на этот раз два гола Криштиану не помогли «Юве» одолеть «Лион» в 1/8.

В следующем сезоне Роналду обыграл Месси на ковидном «Камп Ноу», но снова остановился на 1/8. И вернулся в «МЮ».

В «Юнайтед» в прошлом сезоне все тоже закончилось в 1/8 – на «Атлетико» уже при Рангнике.

А в этом сезоне Криштиану точно не вылетит в 1/8 – по крайней мере, Лиги чемпионов.

20 лет, 5 титулов, 183 матча (рекорд), 140 голов (рекорд), 42 ассиста (рекорд) – это было очень круто. Неужели эти цифры останутся итоговыми?

Фото: Gettyimages.ru/ Ross Kinnaird, Phil Cole, Paul Gilham, Mike Hewitt, Alex Livesey, Lars Baron, Matthias Hangst, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Denis Doyle / Stringer, Angel Martinez / Stringer , David Ramos, Catherine Ivill , Michael Steele, Laurence Griffiths; globallookpress.com/imago sportfotodienst, IMAGO/Paul Terry