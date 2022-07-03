Телохранители Криша служили в элитных войсках в Афганистане. А сейчас разбивают его Bugatti и скандалят в аэропорту

С ними не соскучишься.

Телохранитель Криштиану Роналду устроил скандал в аэропорту испанского острова Менорка, где отдыхал футболист. Вышло некрасиво: когда Роналду проходил через металлоискатель в VIP-коридоре, прибор запищал, и телохранитель возмутился: яростно жестикулировал и сыпал угрозами. Говорил, что работал офицером полиции в Португалии и предложил сотрудникам аэропорта звонить, «кому хотят». Видимо, так сильно его задела перспектива дополнительной проверки.

Потушить конфликт удалось только полиции. Все это время Криштиану стоял в стороне и не вмешивался, а спустя полчаса вместе с семьей все-таки попал в самолет.

Что известно о людях, которые охраняют Криштиану?

Братья Рамалейро служили в элитных войсках и охраняли португальских чиновников

Имя телохранителя, который устроил заварушку, не называется. Но, вероятно, это был один из двух братьев-близнецов Рамалейро, которые работают на Криштиану с тех пор, как он вернулся в «МЮ». Серджио и Жорже работали в полиции, служили в португальских вооруженных силах и охраняли местных чиновников. Более того, у них есть опыт боевых операций за пределами Португалии: они служили в элитном подразделении, которое выполняло задачи в Афганистане.

Телохранители постоянно рядом с Роналду, но в публичных местах их опека выглядит нативно – братья носят элегантную одежду и легко сливаются с толпой.

Один из братьев недавно разбил Bugatti Роналду за 2 миллиона долларов

За то время, что братья работают на Роналду, случилась еще пара интересных эпизодов.

•‎ В конце ноября 2021-го сразу несколько медиа написали о расследовании: братьев обвиняли, что они предоставляет услуги личной охраны без лицензии. В случае доказательства вины им грозило серьезное наказание – вплоть до тюремного заключения на срок от одного года до пяти лет. Правда, вот уже больше полугода свежих новостей об этом нет.

•‎ А во второй половине июня один из телохранителей разбил дорогущий гиперкар Роналду на Майорке – Daily Mail писал, что водитель Bugatti Veyron стоимостью около двух миллионов долларов не справился с управлением и врезался в кирпичную стену. Криштиану в это время ехал чуть впереди на другой машине. На место прибыла полиция, которая сначала накрыла автомобиль специальным чехлом, а затем эвакуировала его.

Выплатит ли телохранитель Криштиану компенсацию за разбитый гиперкар – неизвестно.

Фото: dailymail.co.uk; mirror.co.uk