5 итогов хоккейных ОИ 2018

Предупреждение

Этот материал не предназначется для обсуждения "злобных деятелей, которые на радостях угробят хоккей", "лживой пропаганде в СМИ", обсуждению личности Олега Знарка и даже феномене немецкой команды. Если вам это не подходит, обходите запись не стороной. Материал не нацелен на всестороннее освещение и является небольшой совокупностью субъективного потока сознания, основанного на доступных фактов, что и придаём записи особую остроту.

Канада опровергла нелепое клише своих чрезмерно неразумных поклонников

По легенде "жмеринских канфанов" никакая сборная из северной Америки не борется в бронзовых матчах, уступая эту якобы лузерскую медаль оппоненту. Однако Шон Бурк генеральный менеджер сборной Канада, знавший толк в без НХЛьных ОИ в бытность игроком, не для того прокручивал руками Уилли Дежардена игроков на 2 состава перед турниром, чтобы вернуться домой ни с чем. Хорошая работа, Шон.

По горячим следам после турнира и незадолго до дэдлайна в НХЛ капитан "непослушных лузеров" многоопытный Крис Келли получил контракт с "утками" до конца сезона. Теперь то точно игра стоила свеч. А что чехи? Последние медали они держали в руках по итогам чемпионата мира 2012 и вообще...

... чехам надо иногда держать язык зубами

Уже не в первый раз чехи "завоняли" в СМИ немного до так и особенно после игры с Россией. Достаточно вспомнить события января 2012-ого. Тогда они завелись ещё перед матчем 1/4 со сборной России, а совсем разошлись (в неистовой поддержке сборной Канады) после поражения в 1/4: фигуранты Петер Мразек, Дэниэл Крэйчи, Дмитрий Яшкин.

На этот раз из ниоткуда взялось сравнения вратаря Павла Францоуза со знаменитым Домиником Гашеком. Бывший наставник чехов зачем-то оценил шансы россиян в 40%.

Итог помнят все. Россия достаточно уверенно победила, несмотря на валидольный отрезок по ходу матча, и отправилась в финал, а чехи набросились в информационной атаке на Илью Ковальчука. Благо победил здравый смысл. Пожалуй лучшую харакетеристику случившемуся дал рядовой пользователь сайта.

Прошлые похождения игрока не должны делать из него бэд боя в этот раз и круг замкнулся. Ковальчук когда-то уже получил законные 5+20 за это и тогда это удаление добило последние шансы сборной России на ОИ 2006. В этот раз ничего подобного не было, да и чехи горели в счёте, а не вели. Много шуму из ничего.

Никита Гусев вернул России долг шестилетней давности

Финал молодёжного чемпионата мира 2012 Швеция-Россия. "Брагинцы" остаются в игре, не пропустив ничего с 39 шведских бросков в первые 40 минут игры, причём сами бросили по воротам оппонента всего 4 раза. В третьем периоде ситуация более менее выравнилась, счет по броскам в эти 20 минут составил 12:11 в пользу России, и вот за 32 секунды до сирены могла произойти самая настоящая развяка всего турнира: слева на пятак Никите Гусеву доставил шайбу шикарным пасом из-за спины Евгений Кузнецов.

Вот он, маленький кубок для молодых чемпионов, совсем рядом, красуется на постаменте. Так близко, а просто так не достать. Нужен один точный удар, после которого в оставшиеся секунды даже шведский "клатчер" Макс Фриберг уже не спасёт, но шайба в ловушке Густаффсона.

Этот момент вспоминался в кошмарах и мог ассоциироваться с Никитой Гусевым вплоть до утра 25-ого февраля 2018 по московскому времени, когда мы стали свидетелями совсем другого триллера.

Чуть больше 2 минут до конца финала олимпийского хоккейного турнира. Его главная сенсация сборная Германии, вцепившаяся мёртвой хваткой в возможность выиграть золото, в битве с абсолютным фаворитом, вырвалась вперёд меньше чем за 4 минуты до сирены. Тем временем Сергей Калинин, доигрывающий встречу с явным повреждением ещё и оставляет команду в меньшинстве. Конец?

Меньше минуты до немецкого золота. Марко Штурм готовится к встрече с Ангелой Меркель за бутылкой игристого. Никита Гусев выходит на меньшинство вместо вратаря. Россия атакует. С очень острого угла он невероятным образом пробивает "девятку" немецких ворот. Старые долги погашены. Россия идёт в овертайм за победой.

Не нужно подвергать обструкции Илью Ковальчука за полученное звание MVP

"Ограбили Гусева", "Ограбили Капризова", "Купил" и прочую шелуху можно было прочесть под соответствующей новостью. На самом деле нет ни малейшего повода этого делать. Порочна сама формула определения MVP организаторами и симвосборной журналистами по ходу самого турнира, заранее до финала и разумеется запросто может учитываться громкость имени того или иного участника турнира.

Это вам не НХЛ, где голосование на Конн Смай Трофи открывается за 10 минут до конца, возможно, решающего матча (хотя даже это не спасает общественность от ряда дурацких итоговых выборов). И тем более не стоит ждать пышных церемоний вручений по итогам турнира пару месяцев спустя как в футбольной лиге чемпионов.

К тому же совсем не понятно, что бы писали возмущённые лица, не знающие всего этого, если бы не пара дюймов, помешавших Ковальчуку, стать автором золотого гола? Спорных MVP на международных турнирах великое множество. Из свежих примеров Патрик Лайне на ЧМ 2016 и Яромир Ягр на домашнем ЧМ 2015 (вот уже где явно сыграли роль общие заслуги перед хоккеем). Да и Теему Селянне запросто мог быть сдвинут с этой роли в Сочи доминирующими защитниками сборной Канады того образца Ши Уэбером или Дрю Даути.

Нам остаётся только пожелать Ковальчуку вернуться в НХЛ и как минимум снова наказать Сидни Кросби. А то поспешный отъезд в КХЛ отбросил игрока с претензией на величие на статус "где-то рядом с Энсоном Картером". Хотя MVP ОИ шоколадная ракета не получал. Уже преимущество. Спасибо организаторам.

России было необходимо даже формально прервать серию олимпийских неудач и это удалось

Слишком очевидно чтобы дополнительно комментировать. Турнир выдался крайне специфическим, в его рамках Россия стала первой. Да огромную роль здесь сыграла вывеска, составы участников и если кого-то всё-таки сильно подмывает пошутить про уровень кубка Первого канала - отдайте этот кубок на вечное хранение одному из неудачников четвертьфинала Линасу Умарку.

В заключении, мы выражаем надежду, что в 2022 НХЛ поедет на ОИ, а у России к тому времени появятся ещё более сильные предпосылки для медалей на так называемых топ турнирах. В конце концов пока у России были приличные защитники, она была единственной страной увозившей медали с первых двух НХЛьных ОИ. Никита Зайцев, Дмитрий Орлов, Иван Проворов, Михаил Сергачёв, Никита Задоров задайте жару в Китае!

Фото: eurosport.de