5 мыслей по первому сезону СКА Басты в Медиалиге

Все плохо?

Первый сезон СКА в Winline Медиалиге закончился: семь матчей, один выезд в Ростов и ноль побед.

Каким он получился?

СКА ощутил эффект Медиалиги: полмиллиона просмотров на матче с командой Тарасова

В феврале 2024-го Баста объявил о переходе СКА в Медиалигу, и у нас появился уникальный шанс увидеть «эффект Медиалиги»: как изменится типичный клуб Второй лиги под влиянием медийного футбола.

● Ютуб-канал . СКА отказался от старого канала (существовал с 2014 года) и создал новый – СКА Ростов Media. За четыре месяца он догнал старый канал по подписчикам: 4,4 тысячи на каждом на середину июня.

По просмотрам новый канал ощутимо впереди: видео собирают в среднем по 10-15 тысяч просмотров, меньше 10 тысяч нет ни на одном ролике. Самое просматриваемое видео – челлендж с капитаном 2Drots Эдамсом (45 тысяч).

Два из трех самых просматриваемых видео на старом канале – про медиафутбол. Это объявление Басты о переходе в Медиалигу (7к) и обзор матча СКА и «Амкала» из 2019-го (18к). Последние годы СКА выкладывал обзоры матчей Второй лиги – они в среднем собирали меньше тысячи просмотров. Получается, в среднем просмотры на послематчевых видео выросли в 10 раз.

● Телеграм. СКА остался в старом канале, но в Медиалиге он вырос: примерно с 1,5 до 5 тысяч подписчиков.

● Спонсоры. После прихода в Медиалигу у СКА появилось два спонсора – букмекерская компания Winline и производитель минеральной воды Vorgol. До Медиалиги партнером СКА были компании «Париматч» и «Додо Пицца» – здесь прорыва не случилось.

● Трансляции. С 2023-го «Вконтакте» официальный партнер Второй лиги, матчи транслируются и выкладываются бесплатно в соцсети. Матчи СКА против ставропольского «Динамо» и «Спартака» из Нальчика собрали приличные 160 и 155 тысяч просмотров – это самые популярные игры СКА, загруженные ВК.

Матчи Медиалиги транслируют и на ютубе, и ВК, но для чистоты эксперимента тоже возьмем матчи «Вконтакте».

Самый просматриваемый – против «Родины Медиа» Андрея Каряки и Дмитрия Тарасова (585 тысяч просмотров). Да, у ВК своя методика подсчета, за просмотр считается любой клик по трансляции. Но в рамках одной платформы топовые матчи СКА в Медиалиге собрали в три раза больше топовых матчей СКА во Второй лиге .

В Медиалиге и в целом хорошо смотрели СКА. На ютуб-канале лиги транслировали три матча ростовчан: против Fight Nights (77 тысяч просмотров), «БроукБойз» (107 тысяч) и «Ромы» (171 тысяча).

Несмотря на бойкот болельщиков, у СКА была классная поддержка

Ростовские болельщики не поняли переход СКА в Медиалигу – и не только в соцсетях. В фанатском движении клуба (да-да, такое есть) произошел раскол: часть поддерживали СКА Басты и ездили в Москву. Другие собрали деньги для молодежной команды СКА, которая заявилась в чемпионат Ростовской области. Представители второй группы регулярно мелькали и в комментариях на Спортсе.

Многим казалось, что в Медиалиге СКА останется без болельщиков. Но этого не случилось. На каждый московский матч СКА из Ростова приезжали по 50-70 человек. С дорогой и билетами помогал клуб. Трибуна СКА не дотягивала до «Амкала» и 2Drots (супертопы) и «Народной» (болельщики «Спартака»), но точно была заметной.

По отношению ростовчан тоже не все однозначно. На единственную игру СКА в Ростове пришло 5 тысяч. Билеты продавали только на западную трибуну, их раскупили полностью. Фан-факт: в последний раз СКА собирал сопоставимую аудиторию в 2019-м, на игре против, сюрприз-сюрприз, «Амкала».

Зрители точно пришли не на соперника: при всем уважении, «Народная Команда» пока не такой сильный бренд. И не на Басту – после музыкального разогрева никто не ушел.

Кажется, казуальным болельщикам из Ростова не интересно вникать в сложные отношения между Бастой, СКА и фанатами. Они рады приходить на медиафутбол.

Баста идеально вписался в Медиалигу

Перед стартом пятого мы опасались – будет ли Баста поддерживать СКА в Медиалиге или его интересен постепенно утихнет?

Пока все прекрасно. Баста посетил три матча из семи: ярко вел себя на бровке, спорил с судьями, искренне эмоционировал от голов и поражений, троллил соперников – короче, наш слон. В перерыве своего первого матча – против «Родины Медиа» – Баста стоял у раздевалки СКА и подбадривал своих игроков. Когда подошли футболисты «Родины Медиа», Вакуленко начал троллить: «Вы – эмо. Теперь я понял, почему у вас черно-белый цвет. Держитесь, не расстраивайтесь, слез не лейте».

Любимый прием – забраться на фан-сектор СКА.

А еще Баста регулярно становился мишенью для трэштока соперников: игроки «Титана» после победы над СКА исполнили «Медлячок», Lotus перепели «Урбан», а фан-трибуна «Народной» подначивала кричалкой «Вася Баста, как дела?» Артист принял правила медиафутбола и не обижался.

«Как мне Баста? Это подарок для лиги. То, что он делает – это кайф. Такой чувак, так относится к своей команде, и к тому, что происходит. Сегодня он такой, в другой день приходит и делает шоу в комментаторской», – рассказывал Васант (чемпион КВН и член контентного комитета Медиалиги) телеграм-каналу «Шугар».

Баста так кайфует в Медиалиге, что закрадывается мысль: СКА переехал не из-за денег или регламента, просто во Второй лиге Вакуленко не было так весело.

СКА – худшие в пятом сезоне. Но слабый дебют – нормально

У СКА ноль побед, последнее место в группе А и только три очка (никто в МФЛ-5 не набрал меньше). Не хочется говорить о везении, хотя временами ростовчанам жутко не фартило – кажется, никто в пятом сезоне не попадал в штанги чаще.

«В Медиалиге очень многое не похоже на профессиональный футбол, – объяснял Денис Попов (главный тренер СКА) Спортсу. – Я общался с коллегами, которые давно здесь. Они говорят: «Терпите. Здесь команды по три-четыре года строились и тоже не могут выиграть. Не будет такого, что вы пришли и сразу всех победили».

И это правда: большинству новичков МФЛ потребовался сезон или два на адаптацию.

Посмотрим на давних участников Медиалиги: как они провели дебютные сезоны и как менялись результаты со временем.

Fight Nights: две победы, последнее место в группе А. Третий сезон в лиге – дошли до полуфинала.

ФК 10: три победы, не вышли из группы. Второй сезон в лиге – дошли до четвертьфинала.

«Эгриси»: 11 очков, не вышли из группы. В своем втором сезоне стали худшей командой лиги. В третьем – выиграли бронзу.

ФК «Матч ТВ»: 3 очка, последнее место в группе. Второй сезон – тоже не вышли в плей-офф, в третьем – 1/8 финала.

А еще были Starmix, KicksTown, Tamo Junto, которые вообще не пережили слабый первый сезон.

Результаты СКА печальные даже на фоне перечисленных выше команд, но тенденция точно есть: если ты не имеешь мощной поддержки на старте, то на адаптацию уйдет сезон или два . Исключения крайне редки.

Изнутри СКА уже доносятся новости: в межсезонье состав изменится на 70 процентов. Забивать на результаты точно не стоит – даже в Медиалиге не ценят слабаков. Но и не хочется, чтобы СКА фокусировался только на футболе – есть задача поважнее.

СКА не хватает идентичности – пока это типичный середняк Медиалиги

Вакуленко говорил, что СКА в Медиалиге – временный выезд, и когда-нибудь клуб вернется в профи. Логично использовать этот выезд с максимальной пользой и увеличить фан-базу среди молодой аудитории – все же в медийном футболе ее намного больше, чем во Второй лиге.

Проблема многих клубов – ложное чувство, что в Медиалиге жизнь изменится: автоматически придет популярность и толпы болельщиков. Но между попаданием в медиафутбол и славой уровня «Амкала» и 2Drots – годы поисков собственной интонации, выращивание медийных звезд и работа с болельщиками.

СКА изначально в выигрышной позиции: солидный бэкграунд в профи, Ростов (большая аудитория) и медийная суперзвезда. Пока что клуб заметен только Бастой, а в остальном это типичный середняк Медиалиги: несколько известных в комьюнити игроков, много недавних профи. На ютуб канале – стандарт: пара челленджей и влоги с игр. СКА остро не хватает собственной идентичности: переупаковки успехов в советском футболе для зумеров (посмотрите, как это делает «Динамо»), собственных форматов видео (не зря же помогает «Газгольдер»?), поиска и развития медийных персонажей.

Единственным медийным попаданием СКА стал Ренат Васиченко – экс-игрок «Сахалинца», переученный из голкипера в форварда. Ренарио легко стал медийной звездой – на матче в Ростове большая часть детских плакатов была посвящена ему. Но своих Фила Воронина, Федоса, Мбэйпа или Шины у СКА нет.

Очевидной точкой развития выглядит Ростов. Матчи против «Амкала» и «Народной» показали, что ростовчане не вникают в конфликты между клубами, им просто нравится медийный футбол.

Отражение Ростова в визуале (посмотрите на афиши «Чисто Питер» в стиле дворов-колодцев ), организация в городе точки боления и просмотров матчей СКА. Приезд команды если не на матчи (Медиалига говорит о сложной логистике), то на клубные ивенты, открытие и закрытие сезона. Организация шоу-матча с «Амкалом» или 2Drots – чтобы напомнить, что медиафутбол бывает не только соревновательным.

Получится ли у СКА освежить собственный подход – главный вопрос к клубу на вторую половину года.

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Фото: WInline Медиалига; телеграм-канал СКА