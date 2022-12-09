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Финал Медиалиги затмит даже финал Лиги чемпионов. Мы нашли 20 причин его крутости

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1 июля – большой день в медийном футболе. 2Drots разится с «Родиной Медиа» в «Лужниках» в финале Winline Медиалиги. Мы уже познакомились с командами и поговорили с одной из главных звезд 2Drots.

А теперь расскажем, почему финал Медиалиги будет круче стамбульского финала ЛЧ.

 ***

1. Медиалигу не комментирует Георгий Черданцев

2. До «Лужников», в отличие от Стамбула, можно доехать на метро. 

3. Звезда команды-победителя не укатит в Саудовскую Аравию (максимум – в «КАМАЗ»)

4. В финале Медиалиги сыграет Дмитрий Сычев. Что? Да!

5. У Медиалиги есть матч за третье место. И там сыграет «Амкал»! Можете представить «Реал» на разогреве у «Сити»?

6. В Лиге чемпионов на бровке не было Отара Кушанашвили. Ну разве это финал?

7. У местного топ-клуба красивое прозвище – «самураи». Намного лучше «горожан»

8. В финале Медиалиге нет форвардов, которые не могут попасть с метра в пустые ворота. Как же хорошо, что Шаюнова не в финале!

9. Финалисты Медиалиги сыграют в Кубке России. Холанд даже не слышал про «Путь регионов»

10. Перед финалом в «Лужниках» с DJ-сетом выступит экс-гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин. Как тебе такое, Джанни Инфантино?

11. Судьи в Медиалиге медийнее и жестче, чем Пьерлуиджи Коллина

12. Вы будете в авангарде футбольного зрелища: разве в ЛЧ есть таймауты, чистое игровое время и микрофоны на рефери?

13. В финале Медиалиги может сыграть девушка. Ну и кто на самом деле развивает женский футбол, УЕФА?

14. Андрей Каряка (главный тренер «Родина Медиа») ругается матом круче, чем Филиппо Индзаги

15. В финале Медиалиги будет Мбаппе 

16. В случае ничьи мы увидим веселые булиталити, а не унылые пенальти

17. На чемпионский парад в Манчестере вы не попадете, а победная тусовка 2Drots будет в ближайшем к «Лужникам» клубе

18. Трофей выиграет российский тренер. И это не Семак!

19. Никакого скучного планшет-футбола. Только старый-добрый футбик без центра поля из начала нулевых

20. В финале Медиалиги сыграет Дмитрий Тарасов. Нужны еще причины?

Медиафутбольная империя против команды Тарасова – все о финале Winline Медиалиги в «Лужниках»

Помните парня из «Тосно», который высморкался в пятитысячную купюру? Он чуть не закончил с футболом, а теперь звезда Медиалиги и забивает ЦСКА

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