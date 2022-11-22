Media Football Awards: Winline Медиалига и Sports.ru наградят лучших в 2022 году

Традиционно декабрь – время подведения итогов года, в том числе и в медиафутболе. Winline Медиалига совместно со Sports.ru наградит лучших игроков года в 11 номинациях.

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. Церемония вручения наград пройдет 8 декабря.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

В список номинантов включены футболисты и тренеры, которые в этом году приняли участие минимум в двух турнирах.

В голосовании на Sports.ru могут принять участие все зарегистрированные пользователи.