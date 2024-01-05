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Как выглядит идеальный тренер? Русский футболист? Самая красивая фанатка? Версии нейросети

Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Пока нейросети захватывают мир, мы взломали одну из них и выпытали все самое важное: задавали ей вопросы про футбол, а она отвечала картинками. 

Разумеется, первым делом спросили, как выглядит идеальный футболист. Искусственный интеллект без колебаний выдал такой результат:

Пришлось достать паяльник и переключить его в режим высокой креативности и свободной абстрактности.

Итак, лучший футболист мира по версии ChatGPT и DALL-E 3:

Понятно, что такому футболисту нужен и лучший тренер. Покажи его!

Сборной России тоже необходим вариант для ответственных матчей против Бурунди и Габона. Нейросеть подсказала такого кандидата: 

Как выглядит капитан российской сборной? Куда тут без национальных атрибутов:

Типичный российский футболист на Boxing Day:

Шипованные валенки – это, конечно, хорошо. Но есть ли чуть более современные бутсы? Конечно есть!

Технологичнее! 

Отлично. Просим идеальный футбольный мяч.

Продолжаем провоцировать нашего электронного заложника. Покажи логотип самого сильного клуба мира!

Так, теперь нам нужен самый роскошный стадион во Вселенной.

Рядовой матч будущей Суперлиги.

А кто будет судить? Самый строгий и справедливый арбитр! 

Интересно, как будет выглядеть самый эпичный гол?

А вот такой должна быть награда – драгоценный трофей.

Футбол – для болельщиков. Самая красивая фанатка по версии нейросети:

А русская?

И еще парочка наших ярых фанатов.

С Новым годом!

8 комментариев
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Так и знал, что Жиру лучший. А ещё он, видимо, предок топовых российских футболистов.
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" Покажи логотип самого сильного клуба мира!"

Что там делает логотип арсеНолья?!
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вранье, чуть ли не в каждой картинке автор уточнял детали у нейросети перед генерированием
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У капитана российской сборной 4 пальца.
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Тренер сборной России старый Никита Баженов)
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Ответ LazyScouser
Кстати да. В "самом сильном клубе" слишком много арсенала, который за всю историю даже кубок УЕФА/ЛЕ не брал ни разу, не говоря уже об ЛЧ. Не уверен что этот клуб вообще когда-то был самым сильным в мире, даже в сезон "непобедимых" их разбирал Челси в ЛЧ, МЮ в КА и Боро дома и на выезде в Кубке Лиги.
и нет Милана
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