Пока нейросети захватывают мир, мы взломали одну из них и выпытали все самое важное: задавали ей вопросы про футбол, а она отвечала картинками.

Разумеется, первым делом спросили, как выглядит идеальный футболист. Искусственный интеллект без колебаний выдал такой результат:

Пришлось достать паяльник и переключить его в режим высокой креативности и свободной абстрактности.

Итак, лучший футболист мира по версии ChatGPT и DALL-E 3:

Понятно, что такому футболисту нужен и лучший тренер. Покажи его!

Сборной России тоже необходим вариант для ответственных матчей против Бурунди и Габона. Нейросеть подсказала такого кандидата:

Как выглядит капитан российской сборной? Куда тут без национальных атрибутов:

Типичный российский футболист на Boxing Day:

Шипованные валенки – это, конечно, хорошо. Но есть ли чуть более современные бутсы? Конечно есть!

Технологичнее!

Отлично. Просим идеальный футбольный мяч.

Продолжаем провоцировать нашего электронного заложника. Покажи логотип самого сильного клуба мира!

Так, теперь нам нужен самый роскошный стадион во Вселенной.

Рядовой матч будущей Суперлиги.

А кто будет судить? Самый строгий и справедливый арбитр!

Интересно, как будет выглядеть самый эпичный гол?

А вот такой должна быть награда – драгоценный трофей.

Футбол – для болельщиков. Самая красивая фанатка по версии нейросети:

А русская?

И еще парочка наших ярых фанатов.

С Новым годом!