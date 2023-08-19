12 комментариев

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Первый ирокез, счастье в «Барсе», тусовки в «ПСЖ», травмы и слезы. Фотоальбом на прощание с Неймаром

Неймар Неймар
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Теперь он будет далеко.

Неймар впервые вышел на газон в профессиональном матче в 17 лет, 1 месяц и 2 дня. Играл за «Сантос» под 18-м номером. 

Уже в следующем году он помог выиграть Кубок Бразилии, приобрел ирокез и статус восходящей звезды.

В 2011-м Неймар покорил весь континент, забив в финале Кубка Либертадорес и забрав трофей.

Та победа стала для «Сантоса» первой за почти полвека. Пеле одобрил триумф наследника, но сказал, что Неймару до него нужно забить еще 1283 гола.

Первая встреча с «Барселоной».

И с суровой реальностью – 0:4 в финале клубного ЧМ. 

Для Бразилии он стал новой иконой и взял Кубок конфедераций. 

Пора перебиться в Европу. «Сантос» принял предложения «Реала» и «Барселоны», Ней выбирал сердцем и 10-миллионым бонусом на счет папы.

Неймар забил в первом же класико.

На чемпионатах мира Неймар дебютировал дома в Бразилии – в роли хедлайнера самой футбольной страны, которая еще дышала жаром поколения Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо и Кака.

И начал с дубля в ворота хорватов. 

Но в плей-офф Суньига нанес ему серьезную травму – Неймар повредил позвоночник и не смог сыграть в полуфинале с Германией.

Где бразильцев вынесли 1:7.

Зато в «Барселоне» все пошло как надо. Первый хет-трик – в ворота «Гранады».

В Лиге чемпионов трешку получил «Селтик».

В плей-офф Неймар забивал в каждом матче, включая хет-трики в ворота «ПСЖ» и «Баварии» и эффектный третий мяч в добавленное время в финале «Ювентусу».

Ней стал лучшим бомбардиром «Барсы» в Кубке Короля и в ЛЧ, принес команде второй требл. 

Кайф!

Ней сплел одну из самых жогабонитных связок в атаке с Суаресом и Месси.

Стал третьим в голосовании на «Золотой мяч». И верил, что придет его время. 

 

Обыграл Лео в финале Олимпиады.

Бегло ознакомился с налоговой и судебной системой Испании.

Забил два гола на 88-й и 91-й минутах сумасшедшего и скандального камбэка (6:1) против «ПСЖ».

А потом перешел туда за рекордные 222 миллиона евро. Сумму не перебили до сих пор.

Выйдя из тени Месси, он взял все трофеи Франции.

Лига дижонов и пижонов нашла своего героя.

Богема стала ходить на футбол. Ди Каприо в окружении других селебрити следит за конкурентом на Оскар.

Покатай меня, большая ниндзя-черепашка. 

Но то, ради чего брали Неймара, так и не случилось. Да, мы о победе в ЛЧ.

Травмы.

Вечеринки. 

Вылеты. 

Снова травмы. 

Снова вечеринки. 

Травмы и вечеринки...

Ну вы поняли. 

На чемпионате мира в России Бразилию Неймара тоже ждал провал – поражение от Бельгии в четвертьфинале. 

Казалось, ближе к 30 Неймар повзрослел и начал тащить. Вывел «ПСЖ» в финал и полуфинал ЛЧ.

Но это не избавило его от слез.

Не помогло даже воссоединение с Месси и создание нового суперскилл-трио.

Неймар по-прежнему оставался главной звездой Бразилии и стал вторым бомбардиром в истории сборной, побив рекорд Роналдо. 

 Однако проиграл Аргентине Месси в финале Копы.  

На чемпионате мира в Катаре у него был шикарный шанс с повзрослевшими звездными партнерами. И они уверенно пошли за Кубком мира.

Но он опять травмировался. 

И все же оправился к плей-офф. Сделал 1+1 с Кореей.

И забил дивный мяч в овертайме тяжелейшего матча с Хорватией.

Забрезжил свет с небес. Неймар сравнялся по голам с Пеле!

Но тут опять потушили свет. Хорватия стала последним соперником Неймара на чемпионатах мира. 

После дежурного вылета из ЛЧ и завершения сезона Неймар улетел в Саудовскую Аравию. В 31 год.

Будем скучать?

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Фото: Gettyimages.ru/Lintao Zhang / Staff, David Ramos / Staff, Fabrizio Bensch – Pool, Matthias Hangst / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Aurelien Meunier / Freier Fotograf, Clive Rose / Staff, Manu Fernandez/Pool, Daniel Apuy / Freier Fotograf, Alexander Hassenstein / Staff, Wagner Meier / Freier Fotograf, Francois Nel / Staff, Lars Baron / Staff, Justin Setterfield / Staff, Michael Steele / Staff, Fabrizio Bensch – Pool, Adam Pretty / Staff, UEFA – Handout, Buda Mendes / Staff, Philipp Schmidli / Freier Fotograf; Maurizio Borsari/www.aicfoto.com, Panoramic/ZUMAPRESS.com, JB Autissier / Panoramic, Benjamin Cremel / Red Bull Content Pool/Global Look Press; East News/MAURICIO LIMA / AFP, The Yomiuri Shimbun via AP Images, AP Photo/Michael Probst, Kyodo via AP Images, Matthieu Mirville / DPPI via AFP, Anne-Christine POUJOULAT / AFP; twitter.com/santosfc

12 комментариев

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Streetbor
Ярко ворвался в европейский футбол и позвонков скрутил не мало и по ногам получил за это ещё больше. Такие как Ней штучный товар, думалось поиграет ещё в Европе.
+9
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+8
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felipe89
Через пару лет, может быть, и вернётся в какой-нибудь европейский клуб. В любом случае, Нею удачи и без травм
+4
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+4
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Джавез Тилл
Будем...
+2
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+2
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Anton Kortenko
так то богатая карьера. хотя казалось после 2017-го ушёл.
+1
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Ихарь Окенфэйлов
Году наверное в 2015 был отрезок когда Месси выбыл из за травмы месяца на 1,5 и Неймар выдал просто роскошный отрезок, так что команда по сути не заметила отсутствия лидера. Тогда казалось что Неймар будет новой иконой футбола, и его ждёт блестящее будущее. Но получилось как получилось, и он пошёл не по пути Ривалдо или Ромарио, а по пути тех бесчисленных бразильцев, которые не реализуют свой талант и на половину, в силу каких то наверное типично бразильских черт характера. Весёлые ребята, и отдыхать любят гораздо больше чем работать. Даже если эта работа, футбол
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Дмитрий Гудков
Написали бы хоть общую стату по кубкам и голевым действиям в конце
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Имя Фамилия
Неймар король футбола.
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blaugrana_man
Какие хет-трики в ворота ПСЖ и Баварии, автор? Он по дублю отгружал и те - во вторых матчах. Закусывать надо.
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Локомотивище
Какая-то бредовая статья. "Прощание". Он что, завершил карьеру? Сейчас век интернета, никто не мешает смотреть его матчи, раз он так запал в душу.
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romanisti89
RIP
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Барсик91
Очень будем (
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