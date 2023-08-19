12 комментариев

Первый ирокез, счастье в «Барсе», тусовки в «ПСЖ», травмы и слезы. Фотоальбом на прощание с Неймаром
Теперь он будет далеко.
Неймар впервые вышел на газон в профессиональном матче в 17 лет, 1 месяц и 2 дня. Играл за «Сантос» под 18-м номером.
Уже в следующем году он помог выиграть Кубок Бразилии, приобрел ирокез и статус восходящей звезды.
В 2011-м Неймар покорил весь континент, забив в финале Кубка Либертадорес и забрав трофей.
Та победа стала для «Сантоса» первой за почти полвека. Пеле одобрил триумф наследника, но сказал, что Неймару до него нужно забить еще 1283 гола.
Первая встреча с «Барселоной».
И с суровой реальностью – 0:4 в финале клубного ЧМ.
Для Бразилии он стал новой иконой и взял Кубок конфедераций.
Пора перебиться в Европу. «Сантос» принял предложения «Реала» и «Барселоны», Ней выбирал сердцем и 10-миллионым бонусом на счет папы.
Неймар забил в первом же класико.
На чемпионатах мира Неймар дебютировал дома в Бразилии – в роли хедлайнера самой футбольной страны, которая еще дышала жаром поколения Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо и Кака.
И начал с дубля в ворота хорватов.
Но в плей-офф Суньига нанес ему серьезную травму – Неймар повредил позвоночник и не смог сыграть в полуфинале с Германией.
Где бразильцев вынесли 1:7.
Зато в «Барселоне» все пошло как надо. Первый хет-трик – в ворота «Гранады».
В Лиге чемпионов трешку получил «Селтик».
В плей-офф Неймар забивал в каждом матче, включая хет-трики в ворота «ПСЖ» и «Баварии» и эффектный третий мяч в добавленное время в финале «Ювентусу».
Ней стал лучшим бомбардиром «Барсы» в Кубке Короля и в ЛЧ, принес команде второй требл.
Кайф!
Ней сплел одну из самых жогабонитных связок в атаке с Суаресом и Месси.
Стал третьим в голосовании на «Золотой мяч». И верил, что придет его время.
Обыграл Лео в финале Олимпиады.
Бегло ознакомился с налоговой и судебной системой Испании.
Забил два гола на 88-й и 91-й минутах сумасшедшего и скандального камбэка (6:1) против «ПСЖ».
А потом перешел туда за рекордные 222 миллиона евро. Сумму не перебили до сих пор.
Выйдя из тени Месси, он взял все трофеи Франции.
Лига дижонов и пижонов нашла своего героя.
Богема стала ходить на футбол. Ди Каприо в окружении других селебрити следит за конкурентом на Оскар.
Покатай меня, большая ниндзя-черепашка.
Но то, ради чего брали Неймара, так и не случилось. Да, мы о победе в ЛЧ.
Травмы.
Вечеринки.
Вылеты.
Снова травмы.
Снова вечеринки.
Травмы и вечеринки...
Ну вы поняли.
На чемпионате мира в России Бразилию Неймара тоже ждал провал – поражение от Бельгии в четвертьфинале.
Казалось, ближе к 30 Неймар повзрослел и начал тащить. Вывел «ПСЖ» в финал и полуфинал ЛЧ.
Но это не избавило его от слез.
Не помогло даже воссоединение с Месси и создание нового суперскилл-трио.
Неймар по-прежнему оставался главной звездой Бразилии и стал вторым бомбардиром в истории сборной, побив рекорд Роналдо.
Однако проиграл Аргентине Месси в финале Копы.
На чемпионате мира в Катаре у него был шикарный шанс с повзрослевшими звездными партнерами. И они уверенно пошли за Кубком мира.
Но он опять травмировался.
И все же оправился к плей-офф. Сделал 1+1 с Кореей.
И забил дивный мяч в овертайме тяжелейшего матча с Хорватией.
Забрезжил свет с небес. Неймар сравнялся по голам с Пеле!
Но тут опять потушили свет. Хорватия стала последним соперником Неймара на чемпионатах мира.
После дежурного вылета из ЛЧ и завершения сезона Неймар улетел в Саудовскую Аравию. В 31 год.
Будем скучать?
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Фото: Gettyimages.ru/Lintao Zhang / Staff, David Ramos / Staff, Fabrizio Bensch – Pool, Matthias Hangst / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Aurelien Meunier / Freier Fotograf, Clive Rose / Staff, Manu Fernandez/Pool, Daniel Apuy / Freier Fotograf, Alexander Hassenstein / Staff, Wagner Meier / Freier Fotograf, Francois Nel / Staff, Lars Baron / Staff, Justin Setterfield / Staff, Michael Steele / Staff, Fabrizio Bensch – Pool, Adam Pretty / Staff, UEFA – Handout, Buda Mendes / Staff, Philipp Schmidli / Freier Fotograf; Maurizio Borsari/www.aicfoto.com, Panoramic/ZUMAPRESS.com, JB Autissier / Panoramic, Benjamin Cremel / Red Bull Content Pool/Global Look Press; East News/MAURICIO LIMA / AFP, The Yomiuri Shimbun via AP Images, AP Photo/Michael Probst, Kyodo via AP Images, Matthieu Mirville / DPPI via AFP, Anne-Christine POUJOULAT / AFP; twitter.com/santosfc
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