12 комментариев

Теперь он будет далеко.

Неймар впервые вышел на газон в профессиональном матче в 17 лет, 1 месяц и 2 дня. Играл за «Сантос» под 18-м номером.

Уже в следующем году он помог выиграть Кубок Бразилии, приобрел ирокез и статус восходящей звезды.

В 2011-м Неймар покорил весь континент, забив в финале Кубка Либертадорес и забрав трофей.

Та победа стала для «Сантоса» первой за почти полвека. Пеле одобрил триумф наследника, но сказал, что Неймару до него нужно забить еще 1283 гола.

Первая встреча с «Барселоной».

И с суровой реальностью – 0:4 в финале клубного ЧМ.

Для Бразилии он стал новой иконой и взял Кубок конфедераций.

Пора перебиться в Европу. «Сантос» принял предложения «Реала» и «Барселоны», Ней выбирал сердцем и 10-миллионым бонусом на счет папы.

Неймар забил в первом же класико.

На чемпионатах мира Неймар дебютировал дома в Бразилии – в роли хедлайнера самой футбольной страны, которая еще дышала жаром поколения Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо и Кака.

И начал с дубля в ворота хорватов.

Но в плей-офф Суньига нанес ему серьезную травму – Неймар повредил позвоночник и не смог сыграть в полуфинале с Германией.

Где бразильцев вынесли 1:7.

Зато в «Барселоне» все пошло как надо. Первый хет-трик – в ворота «Гранады».

В Лиге чемпионов трешку получил «Селтик».

В плей-офф Неймар забивал в каждом матче, включая хет-трики в ворота «ПСЖ» и «Баварии» и эффектный третий мяч в добавленное время в финале «Ювентусу».

Ней стал лучшим бомбардиром «Барсы» в Кубке Короля и в ЛЧ, принес команде второй требл.

Кайф!

Ней сплел одну из самых жогабонитных связок в атаке с Суаресом и Месси.

Стал третьим в голосовании на «Золотой мяч». И верил, что придет его время.

Обыграл Лео в финале Олимпиады.

Бегло ознакомился с налоговой и судебной системой Испании.

Забил два гола на 88-й и 91-й минутах сумасшедшего и скандального камбэка (6:1) против «ПСЖ».

А потом перешел туда за рекордные 222 миллиона евро. Сумму не перебили до сих пор.

Выйдя из тени Месси, он взял все трофеи Франции.

Лига дижонов и пижонов нашла своего героя.

Богема стала ходить на футбол. Ди Каприо в окружении других селебрити следит за конкурентом на Оскар.

Покатай меня, большая ниндзя-черепашка.

Но то, ради чего брали Неймара, так и не случилось. Да, мы о победе в ЛЧ.

Травмы.

Вечеринки.

Вылеты.

Снова травмы.

Снова вечеринки.

Травмы и вечеринки...

Ну вы поняли.

На чемпионате мира в России Бразилию Неймара тоже ждал провал – поражение от Бельгии в четвертьфинале.

Казалось, ближе к 30 Неймар повзрослел и начал тащить. Вывел «ПСЖ» в финал и полуфинал ЛЧ.

Но это не избавило его от слез.

Не помогло даже воссоединение с Месси и создание нового суперскилл-трио.

Неймар по-прежнему оставался главной звездой Бразилии и стал вторым бомбардиром в истории сборной, побив рекорд Роналдо.

Однако проиграл Аргентине Месси в финале Копы.

На чемпионате мира в Катаре у него был шикарный шанс с повзрослевшими звездными партнерами. И они уверенно пошли за Кубком мира.

Но он опять травмировался.

И все же оправился к плей-офф. Сделал 1+1 с Кореей.

И забил дивный мяч в овертайме тяжелейшего матча с Хорватией.

Забрезжил свет с небес. Неймар сравнялся по голам с Пеле!

Но тут опять потушили свет. Хорватия стала последним соперником Неймара на чемпионатах мира.

После дежурного вылета из ЛЧ и завершения сезона Неймар улетел в Саудовскую Аравию. В 31 год.

Будем скучать?

Фото: Gettyimages.ru/Lintao Zhang / Staff, David Ramos / Staff, Fabrizio Bensch – Pool, Matthias Hangst / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Aurelien Meunier / Freier Fotograf, Clive Rose / Staff, Manu Fernandez/Pool, Daniel Apuy / Freier Fotograf, Alexander Hassenstein / Staff, Wagner Meier / Freier Fotograf, Francois Nel / Staff, Lars Baron / Staff, Justin Setterfield / Staff, Michael Steele / Staff, Fabrizio Bensch – Pool, Adam Pretty / Staff, UEFA – Handout, Buda Mendes / Staff, Philipp Schmidli / Freier Fotograf; Maurizio Borsari/www.aicfoto.com, Panoramic/ZUMAPRESS.com, JB Autissier / Panoramic, Benjamin Cremel / Red Bull Content Pool/Global Look Press; East News/MAURICIO LIMA / AFP, The Yomiuri Shimbun via AP Images, AP Photo/Michael Probst, Kyodo via AP Images, Matthieu Mirville / DPPI via AFP, Anne-Christine POUJOULAT / AFP; twitter.com/santosfc