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Неаполь после чемпионства – город-вечеринка! Везде салюты, слезы счастья и дух Марадоны

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Неаполь красочно отмечает чемпионство – шумный город ждал такой вечеринки 33 года.

Пиротехника просто везде – вот как отпраздновали титул на «Сан-Паоло», где следили за выездной игрой с «Удинезе».

Рядом со стадионом эмоций не меньше.

Сотни людей собрались у святого для Неаполя места – мурала Диего Марадоны в Испанском квартале.

Слезы счастья.

Много слез и вообще эмоций от чемпионства. Каждый переживает победу «Наполи» по-разному.

Но все эти люди объединены одним чувством.

В центре Неаполя – массовые фейерверки. 

Конечно, и тут вспоминали Марадону – его фамилии на футболках.

Если где-то – пати-бусы, то в Неаполе – пати-грузовик (ну и мотоциклы).

33 года!

Кажется, такое на улице можно увидеть только после побед на чемпионатах мира.

Многие машины и другие средства передвижения – с Диего Марадоной. Даже трактор!

Кажется, что неаполитанцы копили пиротехнику и флаги все 33 года, чтобы вынести их на улицу в 2023-м.

Празднования были даже на севере – в Милане, на площади у Дуомо ди Милано. «Наполи» – везде!

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Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro, Ivan Romano, Silvia Bazzicalupo/Anadolu Agency, Marco Cantile/LightRocket, Riccardo Fabi/NurPhoto; globallookpress.com/Alessandro Garofalo; eastnews.ru/Alberto PIZZOLI / AFP, Carlo Hermann / AFP, AP Photo/Andrew Medichini, Claudio Furlan/LaPresse via AP; AP Photo/Alessandro Garofalo/LaPresse

19 комментариев

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Максим Черкашин
Красиво 33 года 3 чемпионство. Главное 4 не ждать 44 года.:))))
+35
-1
+34
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dzenga 1
Приятно когда чемпионат выигрывают разные команды, когда нет монополии на чемпионство !
+28
-2
+26
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igls54
Зная, как там обожают футбол, то от восторга до слез. Диего Армандо, наверное, счастлив где-то там наверху
+18
-3
+15
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Pink Floyd1276
Ответ dzenga 1
Приятно когда чемпионат выигрывают разные команды, когда нет монополии на чемпионство !
Согласен, ждем Лацио или Рому в следующем.
+10
-1
+9
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Agol
везде практически портреты Диего Армандо - кажется да, он таки приложил к этому чемпионству себя...хотя на поле, на стадионе, в офисе сейчас совсем другие люди, ну кроме болельщиков!
+6
-1
+5
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Hollywood Hogan
Forza Napoli!)
+5
-1
+4
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Геннадий Тёкин
Что сказать? Молодцы!!!
+2
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Artem Gavrishov
Заслуженно и красиво взяли скудетто! Поздравляю Неаполь!!!
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Спартак Уокер
Выглядит как бунт
+2
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HaLaVa666
Ответ igls54
Зная, как там обожают футбол, то от восторга до слез. Диего Армандо, наверное, счастлив где-то там наверху
где то там внизу
+8
-6
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SerVer
Ответ Oleg Kostin
не понимаю, как к этому чемпионство относится Марадона?
Ну это как 9 мая.
+1
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SerVer
Ответ igls54
Зная, как там обожают футбол, то от восторга до слез. Диего Армандо, наверное, счастлив где-то там наверху
Очень интересно, чего бы ему наверх то попадать? Эталон распутства.
+2
-1
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CopaAmerica
Аргентина - чемпион мира, Наполи - чемпион италии, Марадона был бы счастлив
+1
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Atlichna
В Милане много кто живёт, лично видел празднование фанатами Юве скудетто на Дуомо, человек на 50)
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dzmitranok
Sports вернул прежнее название стадиону?
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Михаил Ж.
Это прекрасно! С победой, Наполи!
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Газонокосильщик Хави
Хоть уже скоро как 20 лет за Интер, рад за Наполи и за Лучано. Первые весь чемп шквалом шли к победе и город долго этого ждал. Второй же заслуживает этого своей работой и отношением к делу долгие годы. Очень не приятно было как с ним расставался Интер, хоть и после этого пришла истеричка, которая выиграла чемп. Все равно больше спал нравился.
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