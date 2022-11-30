19 комментариев

Неаполь после чемпионства – город-вечеринка! Везде салюты, слезы счастья и дух Марадоны
Неаполь красочно отмечает чемпионство – шумный город ждал такой вечеринки 33 года.
Пиротехника просто везде – вот как отпраздновали титул на «Сан-Паоло», где следили за выездной игрой с «Удинезе».
Рядом со стадионом эмоций не меньше.
Сотни людей собрались у святого для Неаполя места – мурала Диего Марадоны в Испанском квартале.
Слезы счастья.
Много слез и вообще эмоций от чемпионства. Каждый переживает победу «Наполи» по-разному.
Но все эти люди объединены одним чувством.
В центре Неаполя – массовые фейерверки.
Конечно, и тут вспоминали Марадону – его фамилии на футболках.
Если где-то – пати-бусы, то в Неаполе – пати-грузовик (ну и мотоциклы).
33 года!
Кажется, такое на улице можно увидеть только после побед на чемпионатах мира.
Многие машины и другие средства передвижения – с Диего Марадоной. Даже трактор!
Кажется, что неаполитанцы копили пиротехнику и флаги все 33 года, чтобы вынести их на улицу в 2023-м.
Празднования были даже на севере – в Милане, на площади у Дуомо ди Милано. «Наполи» – везде!
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Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro, Ivan Romano, Silvia Bazzicalupo/Anadolu Agency, Marco Cantile/LightRocket, Riccardo Fabi/NurPhoto; globallookpress.com/Alessandro Garofalo; eastnews.ru/Alberto PIZZOLI / AFP, Carlo Hermann / AFP, AP Photo/Andrew Medichini, Claudio Furlan/LaPresse via AP; AP Photo/Alessandro Garofalo/LaPresse
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