«БроукБойз» первыми в медиафутболе раскрыли зарплаты игроков и тренерского штаба

Сколько ты зарабатываешь?

В «Броуках» этот вопрос больше задавать не будут. Президенты клуба Райзен и Дмитрий Егоров записали ролик, в котором во всех деталях рассказали, кто сколько получает.

В медиафутболе никогда еще массово не раскрывали зарплаты. Исключение: испанская медиалига Пике, где у всех игроков одинаковые доходы. В российском медиафутбике свою зарплату называли отдельные игроки. 2Drots регулярно записывают ролики о раздаче премиальных за победы на турнирах. По их примеру поступила и «Родина Медиа», записав видос после победы в Winline Медиалиге. Но еще никогда клуб не сливал всю платежку целиком.

Самые высокооплачиваемые – лучшие защитник и нападающий, а еще игрок игрок сборной Ливии

Президенты сразу обозначили: премиальных в команде нет. Вернее они возможны, но только при выполнении задачи – победе в турнире. ⅔ призовых любого турнира идут в фонд премий, ⅓ – в бюджет клуба.

Самая большая зарплата в клубе у главного тренера, признанного тренером года в медиафутболе. Игорь Звездин зарабатывает в «Броуках» 220 тысяч в месяц. «Игорь Звездин получает больше Дмитрия Кузнецова (главный тренер 2Drots – Sports.ru). 220 монет против 180 на сегодняшний день, – колет флагман медиафутбола Дмитрий Егоров в своем телеграм-канале. – Почему же 2D удивляются тому, что Кузнецова не назвали лучшим, если они сами не оценили его как лучшего?»

Самые большие зарплаты среди футболистов, конечно, у лидеров: Илья Давыдов и Мазур зарабатывают в клубе по 150 тысяч в месяц. Они признаны лучшими игроками года в медиафутболе на своих позициях, а Мазур еще и стал лучшим бомбардиром завершившегося сезона Медиалиги. Столько же получает полузащитник сборной Ливии (сыграл за нее 9 матчей) Раджаб Бельга.

130 тысяч – на ступеньку ниже – зарабатывают другие лидеры команды, у которых есть некоторые послабления. Например, Ивану Зирикову разрешено пропускать тренировки из-за работы. Столько же в бюджете заложено на зарплату спортивного директора Артема Хачатуряна и ассистента главного тренера. В целом, зарплаты в клубе пропорциональны игровому времени. Самые маленькие – у резервных голкиперов.

«Я не знаю теперь, как вы, некоторые президенты, будете объяснять своим игрокам, почему они столько получают, но нас это сильно не трогает», – заявил в ролике президент «Броуков» Райзен.

Второй президент клуба Дмитрий Егоров объяснил Sports.ru, почему клуб решил открыться.

– Почему решили раскрыть зарплаты?

– Давай так: это условные деньги, но честные. Нет смысла скрывать эти условные цифры. Игроки все равно обсуждают все между собой. И нам кажется, что мы сделали все вполне справедливо.

– Не боитесь давать в руки конкурентам такое преимущество? Теперь знают, сколько дать, чтобы перекрыть

– Конкуренты и так перекроют, если захотят. В лиге достаточно команд, где владельцы не смотрят на свои клубы как на проекты и могут задирать планку, – ответил Егоров.