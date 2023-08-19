«Мне хочется, чтобы у русских людей была гордость за страну». У «Броуков» снова форма в цветах флага

Имперский и триколор.

Перед четвертым сезоном Winline Медиалиги команды презентовали не только новых игроков и тренеров, но и формы.

Самый любопытный комплект у «БроукБойз» – в цветах российского флага: белая футболка, синие шорты и красные гетры. Форму уже сравнивают с комплектом «Барселоны» и сборной России времен Евро-96.

Делать форму в цветах российского флага – достаточно провокационный шаг. Поэтому параллельно с презентацией комплекта президенты команды объяснили концепцию.

« У нас в стране есть проблема с принятием себя , – писал Райзен (один из президентов «Броуков»). – Многие будут хейтить форму, искать негативные смыслы и подтексты, но это нас не смущает. Главное, что цвета благородные и люди, которые будут надевать эту форму – достойные».

«Нужно помнить, что мы – не нейтральные, – добавил Дмитрий Егоров (второй президент «Броуков»). – Мы – русские или россияне. Со своим флагом. И нам нужно не открещиваться от своей страны, а всеми силами стараться менять ее к лучшему, как бы тяжело это ни было. Откреститься намного легче».

«БроукБойз» уже отыграли матч в новой форме – в 1-м туре МФЛ-4 обыграли «Бей Беги» ( 1:0).

У «Броуков» уже есть форма с похожей концепцией – в цветах флага Российской империи

В сентябре 2022-го, незадолго до старта 2-го сезона МФЛ, «БроукБойз» представили форму с бело-желто-черной расцветкой. Очень-очень похоже на флаг Российской империи, действовавший с 1858 по 1917 года.

Так форма выглядит в динамике.

«Броуки» не сразу признали, что комплект отсылает именно к имперскому флагу. Поэтому какое-то время в комьюнити медиафутбола шутили, что форма сделана в честь пива.

Болельщикам понравились цвета. В марте 2023-го в официальном телеграм-канале клуба проводили опрос на лучшую форму в истории «Броуков» – имперская заняла второе место.

«Эта форма лишь дань уважения своей истории, которую никто не сможет отменить»

В интервью Sports.ru Дмитрий Егоров объяснил, почему для «Броуков» важно делать форму в цветах национального флага.

«Да, эти две формы действительно имеют единую концепцию традиционных для нашей страны цветов, представляющих ее не один век, – рассуждает Егоров. – Идея перенести эти цвета на экипировку появилась давно. Анонсируя форму, отсылающую к Российской империи, мы знали, что в будущем у нас появится и бело-сине-красная форма.

Путешествуя по миру, я всегда отмечал, что в других странах с особым вниманием относятся к своим национальным цветам. Если вы окажетесь в Турции или, например, в США, то вы удивитесь количеству флагов, висящих чуть ли ни на каждом доме.

И концепт «Броуков», в том числе, – делать форму в национальных цветах. Эта идея не имеет политической подоплеки : если говорить про прошлогоднюю форму, то мы не хотим и не требуем возвращения России к границам Российской империи. Эта форма лишь дань уважения своей истории, которую никто не сможет отменить.

Такая реакция аудитории для меня в какой-то степени понятна: под постами на подобные темы люди начинают спорить о том, какая страна лучше. Но наша форма вообще не про это. Она – показатель того, что мы с вами – граждане России, которые должны стараться делать все, чтобы жизнь здесь стала лучше. Нужно быть добрее и помнить, что когда ты делаешь какие-то плохие вещи, то представляешь не только себя и свой клуб, но и свою Родину . Все эти вещи умещаются в концепт нашей формы.

Меня очень удивил тот факт, что на матче 2Drots – «Динамо» Киров никто не пел гимн России. Это не претензия футболистам, но мне хочется, чтобы у русских людей была гордость за свою страну. Нам всем нужно добиться того, чтобы исполнение гимна страны стало делом чести».