«Амкал» сыграл договорняк? Когда и зачем?

В соперниках были Титов и Аленичев.

Гигантов медиафутбола из «Амкала» подозревают в договорном матче. Речь о выставочной игре в Саранске в апреле 2021 года.

Тогда играли против сборной легенд Мордовии и местных чиновников, усиленных Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым. Игра закончилась ничьей 6:6 с победой «Амкала» в серии пенальти.

Перед игрой Герман Эль-Класико благодарил команду за исполнение мечты – сыграть на стадионе чемпионата мира. Но в итоге из-за этого матча Герману пришлось оправдываться и объяснять, что договорняков не было.

Обвинил бывший игрок команды, который ушел после того матча

Бывший игрок «Амкала» Эльхан Салахов пришел на ютуб-канал Эда, в котором рассказал про причины ухода из команды. Среди них как раз и был «договорняк» в Саранске – матч против сборной региона с местными чиновниками.

«Я играю в центре поля. Вижу, что игра тухлая – то Чужой недобежит, то Блат, то Сибыч. Я отнимаю, мне мэр в моменте говорит, чтобы я мяч не трогал. Я не понял. Оказывается было обговорено, что это шоу-матч без какого-либо победителя.

Я считаю, это договорняком. Когда я приходил в «Амкал», то считал, что российского футбола нет, а «Амкал» за футбол. Мы тренировались, я пахал, убивался, чтобы мне потом какой-то мужик со статусом говорил, чтобы я не трогал мяч? А зачем я тренируюсь? Зачем я езжу? Зачем я трачу время?

Оказывается, некоторые в команде знали. Я так понял, кому-то посчитали нужным сказать, что будет такая история, а кому-то нет. Я был в числе тех, кому не сказали. Ехав в поезде обратно, я уже в личке общался с Германом, что я, наверное, все.

Я горел, что мне не сказали. Если это происходит, то я не против шоу. Просто скажите всем. Кто захочет участвовать – let’s go. Я бы был из тех, кто не захотел. Просто дайте мне выбор. Я знаю Сибыча, который вырывает – он в том матче не вырывал, Чужой недобегал. Я горел с этого.

Мы приехали на вокзал, я построил команду и высказал все, что думаю. Я думал, что мы немного другие. После этого мы дали по рукам с Германом».

Что говорят участники игры: матч не понравился, но вопрос замяли

У других участников игры, суля по всему, тоже были подозрения в выставочном характере игры в Саранске.

«Настроение было максимально испорчено тогда, – признался Дмитрий Егоров. – В поезде на следующий день уже с Эльханом решали, что дальше смысла находиться в команде нет. Но по приезде в Москву Сибскана объяснил, что все не совсем так, как нам, некоторым, показалось. Ну и закрыли тему.

В остальном – все матчи играли на победу. Даже мысли не было где-то остановиться у команды. Да и вообще шоу-матч нельзя называть договорняком. Когда у тебя в атаке Пандос и Райзен, при всем уважении – ты в любом случае не на победу играешь.

И забить можешь только в том случае, если судья на 90-й придумает лютую пенку. Шоу было? Было! Все довольны? Все довольны! Это и есть шоу-матч».

Ставр, еще один игрок «Амкала», сказал, что ему в тот день «нахаркали в душу», но он «не хотел быть тем, кто вынесет все наружу»:

«Я был максимально настроен и хотел проявить себя, тем более когда услышал свою фамилию в стартовом составе. Ближе ко второму тайму мой запал угас, так как играли мы странно, на мой вкус.

Но все равно даже не мог предположить в голове, что ничья могла быть обговорена заранее. И только после игры, уже в лобби отеля, я провел почти всю ночь в разговорах с несколькими ребятами из команды, которые также оказались в смятении, злости и разочаровании из-за того, что их не предупредили, в чем они участвуют, и просто использовали».

Не самые приятные отзывы.

Герман объясняет, почему это не договорняк

Герман Эль Класико сказал, что договорняка там быть не могло, потому не было ни ставок, ни трансляций, ни договоренностей на нужный счет. Но странностей в игре хватало, поэтому основатель «Амкала» объяснил подробно свою точку зрения на ситуацию.

Я долго искал возможность отправить нашу команду блогеров на большой стадион. И вот удача – нас зовут на стадион ЧМ в Саранске! ВАУ! Нам обещали привезти легенд региона + Титова и Аленичева. Вывеска топ, мы согласились!

Двигаем в Саранск, там отель, банкет, предыгровая – все супер!

Начинается матч – и пенка в наши ворота. Автор приглашения, он же судья матча – он же бывший судья РПЛ Александр Егоров – начинает веселиться и ставит левую пенку в наши ворота. Нам забивают ее.

Далее начинается сюр, в котором арбитр проверяет голы в вымышленном ВАР (на телефоне), сам играет головой в мяч, выбивая его в небо, и так далее. Стало понятно во время матча, что нас позвали сыграть шоу-матч, а не рубку, как обычно мы привыкли.

У большинства игроков минус мораль – это можно заметить по видосу. У всех пропал настрой. Мы пытались «испортить» план хозяев, победив вопреки, но ничего не получилось, так как арбитр просто не дал.

После игры в поезде было негодование, что хотели поиграть рубку, а в итоге был матч как в цирке, где с нами сыграли так, как им хотелось. Собрались всей командой на вокзале и обсудили. Эл считал, что нужно было уходить с поля. Кто-то соглашался. Кто-то другой согласился со мной, что нельзя так поступить с кучей детей, которые пригнали на стадион ради нас.

Сибыч поделился со всеми беседой с судьей в перерыве. На вопрос «Зачем ты так делаешь?» он получил ответ «Да это шоу, весело же».

Вспомнили заход хозяев с вопросом «Ну что, играем ничью?», на который от нас получили отрицательный ответ. Но мы были уверены, что это шутки с их стороны. А оказалось, что все сделает арбитр встречи, превратив нас в участников его шоу. Это все в ролике и есть (пенки, вары и т.д.)

Ну и все. Матч не понравился многим. Но на будущее стало уроком, чтобы я заранее проговаривал с приглашающей стороной о том, что «мы реально играем в футбол?» или нас приглашают откровенно «дурачиться» – и мы тогда не едем к вам.

Ну и посовещавшись на том же вокзале, решили, что не будем ######### (поливать грязью – Sports.ru) принимающую сторону в ролике, чтобы не портить отношения для дальнейших планов и выездов. Но договорились, что я буду уточнять про формат мероприятия заранее. Договорняков не было. Но матч оказался шоу, так как хозяева хотели раскатать что-то в духе ветеранских игр, а мы не смогли исправить это».

В Мордовии были недовольны левым пенальти на последних минутах. А судья признавался, что «гости должны уехать довольными»

Забавно, но в Мордовии вопросы к этому матчу – а точнее к судейству – были еще в 2021 году. Например, в репортаже издания «Известия Мордовии» есть мнение, что судья организовал ничью, поставив левый пенальти в ворота хозяев на последней минуте.

Далее – цитата из репортажа.

«Сравниваем счет, а следом и выходим вперед – 6:5! Играть остается всего несколько минут, почти победа! Но… главный судья ставит пенальти в наши ворота. Как он дальше-то в Саранске жить собирается?! Финальный свисток фиксирует боевую ничью.

...

«Ты же нас «убил» сегодня просто!» – улыбается Егор Титов после матча, обращаясь к главному судье Александру Егорову.

«Я так волновался, будто «Спартак» и ЦСКА судил, – признается рефери. – Но нарушение в том эпизоде было, поэтому я нисколько не сомневался насчет пенальти на последних минутах».

Видимо, арбитр в самом деле мандражировал, потому что прямо при всех умудряется раскрыть главный секрет дня:

«Мне тут намекнули, что гости должны уехать довольными!» – хитро прищуривается Александр Егоров. – Ну как всегда в российском футболе! Но это, как вы понимаете, юмор: довольными в этот вечер остались все!»

***

Сам же Эльхан в итоге признал, что просто использовал неудачную формулировку:

«Сейчас все прицепились к слову «договорняк», и я виноват, что использовал его. Ведь по факту он был как «шоу», на которое я не соглашался».

Фото: vk.com/mordoviaarenastadium