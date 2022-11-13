Судья финала Медиалиги Жилинский и «Родина Медиа» ехали в Москву в одном вагоне. Это вылилось в конфликт

Возмущенная судейством и расстроенная поражением «Родина Медиа» возвращалась в Москву из Краснодара, где проходил финал второго сезона Winline Медиалиги на поезде. По стечению обстоятельств в этом же вагоне домой ехал главный арбитр финала Дмитрий Жилинский.

Но начать, наверное стоит с предыстории. После финала Дмитрий Жилинский оказался в том же заведении, в котором праздновали чемпионство 2Drots. Эрик сделал совместное фото Жилинского и главного тренера команды Кузнецова.

В телегу фотка улетела с подписью «Оплата прошла». Так Эрик пошутил над недовольством «РМ» судейством в финале, в том числе из-за пенальти.

Полузащитник «Родины Медиа» Анатолий Гасилин остался недоволен поведением арбитра.

«Это просто ######, считаю, что это ненормально. Он не должен судить наши матчи, да и в целом матчи МФЛ. Видно, запрыгнул в эту сферу и понравилось быть в центре внимания, вот и пенки назначает, и такие поступки совершает. Может, он близкий Николая?

По поводу медийности вопросов нет, самый медийный реф. Просто вопрос: «Вы считаете это нормальным?» Судья празднует победу с командой-победительницей. Едем с ними в поезде, не просыхает чел, здороваться, честно, после такого не хочется», – написал Гас.

Вернемся в поезд. В вагоне Жилинский сфотографировался с главным тренером «Родины Медиа» Андреем Карякой. Подписал в своих соцсетях «Оплата не прошла».

После этого фото игроки «Родины Медиа» Гас и Дехтер подошли к арбитру в поезде и попросили удалить фото, снимая все на камеру. По их словам, Каряка не знал, что арбитр опубликует фото, так подписав его.

Но Дмитрий отказался, сказав, что удалит снимок только через суд. После чего он ушел от разговора с футболистами.

Об эпизоде в поезде высказался и Эрик.

«Просто огромнейший дизреспект! ###, на ровном месте ######### до чувака. Есть темы медиаугара, как Гудай снял пародию с Жилинским, как и фотка с Викторовичем (главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов – прим. Sports.ru), так и Жилинский поддержал флешмоб.

Я не понимаю одного, если Жилинский знаком с Гудаем приедет потусить, это непозволительно? Ну, так случается, но именно Дима Жилинский при дружбе с Гудаем не поставил пенальти в том самом дерби против «Амкала».

Какие еще спорные моменты в матче с «Родиной» были? Да никаких. Один пенальти липовое, окей, во втором тайме с помощью актера Дехтера уровняли! Они толпой идут и просят удалить фотку.

### я просто #### порой! Отмазок тут быть вообще не может. Это ###### поступок, и по красоте извинитесь перед Димой. Саня Напиток (президент «РМ» Текила – прим. Sports.ru), обрати внимание на то, что твои игроки играют в ОПГ», – написал Эрик.

Фото: телеграм-каналы Wonderful_liar / А ЧЕ БУДЕТ? // «Жил-был рэф | Жилинский» // «ГАС», скриншот ютуб-канала WONDERFUL_LIAR