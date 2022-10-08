«Амкал» в судейской форме вышел на игру – это реакция на запрет арбитрам Московской области работать на МФЛ

В субботу утром появилась информация, что арбитрам Федерации футбола Московской области запретили судить матчи Winline Медиалиги. Причина – плохое отношение со стороны игроков. «Амкал» ответил на это перформансом перед матчем с «На Спорте» – все игроки вышли в судейской форме.

У кого-то были в руках флажки ассистентов арбитра, у кого-то карточки, а Чужой вышел с табло резервного судьи – на нем выбили слово «Реф».

Обращаемся к президенту Медиалиги Николаю Осипову: если будут проблемы с судьями, обращайтесь в «Амкал». Там, конечно, нет арбитров ФИФА, но ребята в футболе разбираются.

Фото: скриншот Winline Media Football League // телеграм-канал «Амкал 🔴 Live»