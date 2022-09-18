«Броуки» показали форму в цветах флага Российской империи и новый слоган

«БроукБойз» Егорова и Райзена опубликовали ролик, в котором показали новую форму от компании Jogel, в которой команда сыграет во втором сезоне Winline Медиалиги.

В ролике снялись все лидеры команды.

Футболка из трех цветов – белый/желтый/черный. В телеграм-каналах сравнивают форму с флагом Российской империи.

В ролике демонстрируется и вратарская форма. Она осталась красной.

Также в конце ролика появился слоган #броукиповсюду. Судя по всему, это новый дивиз команды.