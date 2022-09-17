2Drots победили «Наших Парней» и выпустили много медийных. Вышли даже Мбэйп и Биг Смоук

Чемпион Winline Медиалиги 2Drots в первом туре второго сезона играл с «Нашими Парнями» из РФС. И победил – 3:0. Напрягаться сильно не пришлось, «дроты» явно на ходу. Счет позволил выпустить побольше медийных футболистов.

Место в воротах 2Drots перед матчем оказалось свободным. Великий Сычев получил травму, Кузнецов выбирал между Белкой и Аланом. Остановился на первом. Угадал, пару раз Андрей выручил.

Во втором тайме на замену вместо Алекса Стиля вышел Крап. Не опоздал, очень старался. Один раз пробил по воротам, но не попал.

В кубковых матчах Кузнецов был недоволен Богди. На эту позицию взяли экс-капитана «Ротора» Пискунова. Вместо него и вышел во втором тайме Богдан. Не пропустили, значит, сыграл хорошо.

Давно не играл за 2Drots Олег Вагабонд. Вышел вместо Сали. Оцениваем, как и Богдана, – не пропустил, значит, все ок. Но после стандарта Олег на пару с Крапом убежал в атаку, но не отдал пас. Кузнецов обещал за такое Ваге напихать.

А в самом конце матча наступило время для суперзвезд. Сначала вышел Мбэйп. Уже через минуту пошел в стык, получил по ребрам. Тренер со скамейки травил, что Ромеу за минуту устал.

А на последние несколько секунд вышел Адам Фадеби, он же Биг Смоук. Он хотел на полгода уйти из команды, чтобы набрать форму, но вовремя одумался. Кстати, он уже скинул 2 кг.

Кажется, на поле мы не увидели только Жеку, Некита, Хула и Алекса Месси.