Килиан, будешь болеть за «Реал»? Реакция 👀

Испытания суперзвезды «ПСЖ» Килиана Мбаппе не закончились после финального свистка матча с «Боруссией» (общий счет 0:2).

Мбаппе ушел сразу после вопроса про «Реал»

Вот вопрос, на котором закончилось интервью.

– Будешь ли ты завтра болеть за «Реал»?

Флорентино Перес, спокойно! Вероятно, Килиан просто расстроился после плохой игры: вместе с Усманом Дембеле получил по 2 балла из 10 по версии L’Équipe.

А еще Мбаппе раскритиковал Рио Фердинанд: «Мы привыкли, что он проявляет себя на самом высоком уровне. На протяжении всей карьеры он, казалось, только прибавлял, но в двух матчах был скован.

Надо отдать должное «Дортмунду». Они не позволяли Мбаппе выходить один на один. Ведь большие игроки, получая пространство, проявляют себя. Но у Килиана был шанс только в конце. Это заслуга «Боруссии». Тренер Эдин Терзич заслуживает огромной похвалы».

На другие вопросы Мбаппе все же ответил

Последний ли это матч за «ПСЖ» в ЛЧ?

«В этом сезоне мы точно не сыграем тут больше.

Мы разочарованы результатом, хотели победить. Мы пытались соединить все ингредиенты для победы, но в решающих матчах в Лиге чемпионов нужно быть эффективным, а мы были недостаточно эффективны в двух играх.

Соперник сыграл лучше в штрафной. Мне жаль близких, жаль фанатов. Мы старались сделать все, что в наших силах, но выйти в финал оказалось невозможно.

В этом сезоне мы показали, что способны пройти далеко».

Была ли у «ПСЖ» излишняя самоуверенность?

«Вовсе нет. Если мы сами не убедим себя, что можем выиграть [ЛЧ], кто за нас сделает это? Никто. Я не думаю, что это проблема, мы были спокойны, с самого начала сезона, но это футбол.

Но не стоит забывать, что у нас еще есть цели – финал Кубка Франции. Мы продолжим работать и постараемся победить».

Чего не хватило «ПСЖ»?

«Нужно забивать. У нас есть моменты, но, когда ты не реализуешь их, когда действуешь неэффективно, то сложно пройти в следующую стадию.

Команда многое отдала и постаралась подарить гордость всем болельщикам. Но этого оказалось недостаточно. Нужно отталкиваться от того, что мы уже сделали, и продолжать работу, потому что впереди нас ждет финал [Кубка Франции, 25 мая].

Не стоит считать сезон законченным. Кубок Франции – важная цель».

Как оценивает эту ЛЧ?

«Если подвести итоги, то не все так плохо, учитывая, что у нас новый проект с молодыми игроками.

Мы в «ПСЖ» всегда хотим побеждать. Сейчас нам грустно. Еще раз скажу: нужно выиграть Кубок Франции, а после этого уже будем подводить итоги. Нет никакого смысла делать это сегодня».