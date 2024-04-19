Как же рано вылетели англичане − остался только Эмери в ЛК. Когда такое было?

1/2 финала ЛЧ и ЛЕ – без АПЛ.

Факт вечера: «Астон Вилла» – единственный английский клуб, который еще не вылетел из еврокубков. Есть нюанс: она играет только в Лиге конференций.

Если брать ЛЧ и ЛЕ, то вылетели все. Вообще все.

Как вылетали: два в группе, половина – в 1/4 финала

Отваливались постепенно.

Вот хроника.

● Первым евросезон закончили «МЮ» и «Ньюкасл», заняв последнее место в своих группах ЛЧ. «МЮ» отстал на одно очко от «Галатасарая», «Ньюкасл» в последнем туре проиграл «Милану» и не сохранил даже путевку в ЛЕ.

● В Лиге Европы и Лиге конференций складывалось лучше: «Ливерпуль», «Брайтон», «Вест Хэм» и «Астон Вилла» заняли первое место, пролетели мимо стыковых игр. Дальше отлетел «Брайтон» – от «Ромы» в 1/8 ЛЕ. «Ливерпуль» на той же стадии справился с чешской «Спартой», «Вест Хэм» – с «Фрайбургом».

● В четвертьфиналах закончила и эта парочка: «Ливерпуль» получил 0:3 с «Аталантой» и не отыгрался в Бергамо, а «Вест Хэм» попал под «Байер» (0:2, 1:1).

● Поддержали тренд, который англичане запустили в 1/4 финала ЛЧ – синхронно закончили и «Ман Сити», и «Арсенал».

Итог: ноль команд из Англии в полуфиналах привычных еврокубков, «Астон Вилла» отдувается за всех в ЛК. Такого давно не было.

Ноль представителей АПЛ в 1/2 – впервые за 9 лет

Последний раз, когда представители АПЛ не дошли до полуфиналов – сезон-2014/15.

Тогда была катастрофа. В четвертьфиналах ЛЧ не было ни одной английской команды: «Челси», «Ман Сити» и «Арсенал» вылетели на первой стадии, а «Ливерпуль» даже не вышел из группы, заняв третье место и попав в ЛЕ.

Там тоже не задержались: вылет в 1/16 финала от «Бешикташа». На этой же стадии Лиги Европы закончил «Тоттенхэм», проигравший «Фиорентине». В 1/8 вылетел «Эвертон», не справившись с киевским «Динамо». Все.

После того сезона в полуфиналах всегда были англичане. Хоть одна команда на два-три кубка.

И вот серия прервалась. Неужели у лучшей лиги мира кризис?

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Полуфиналы ЛЕ и ЛК: «Байер», «Аталанта», еще и Эмери

Фото: IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Marco Luzzani