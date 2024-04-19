Как же рано вылетели англичане − остался только Эмери в ЛК. Когда такое было?
1/2 финала ЛЧ и ЛЕ – без АПЛ.
Факт вечера: «Астон Вилла» – единственный английский клуб, который еще не вылетел из еврокубков. Есть нюанс: она играет только в Лиге конференций.
Если брать ЛЧ и ЛЕ, то вылетели все. Вообще все.
Как вылетали: два в группе, половина – в 1/4 финала
Отваливались постепенно.
Вот хроника.
● Первым евросезон закончили «МЮ» и «Ньюкасл», заняв последнее место в своих группах ЛЧ. «МЮ» отстал на одно очко от «Галатасарая», «Ньюкасл» в последнем туре проиграл «Милану» и не сохранил даже путевку в ЛЕ.
● В Лиге Европы и Лиге конференций складывалось лучше: «Ливерпуль», «Брайтон», «Вест Хэм» и «Астон Вилла» заняли первое место, пролетели мимо стыковых игр. Дальше отлетел «Брайтон» – от «Ромы» в 1/8 ЛЕ. «Ливерпуль» на той же стадии справился с чешской «Спартой», «Вест Хэм» – с «Фрайбургом».
● В четвертьфиналах закончила и эта парочка: «Ливерпуль» получил 0:3 с «Аталантой» и не отыгрался в Бергамо, а «Вест Хэм» попал под «Байер» (0:2, 1:1).
● Поддержали тренд, который англичане запустили в 1/4 финала ЛЧ – синхронно закончили и «Ман Сити», и «Арсенал».
Итог: ноль команд из Англии в полуфиналах привычных еврокубков, «Астон Вилла» отдувается за всех в ЛК. Такого давно не было.
Ноль представителей АПЛ в 1/2 – впервые за 9 лет
Последний раз, когда представители АПЛ не дошли до полуфиналов – сезон-2014/15.
Тогда была катастрофа. В четвертьфиналах ЛЧ не было ни одной английской команды: «Челси», «Ман Сити» и «Арсенал» вылетели на первой стадии, а «Ливерпуль» даже не вышел из группы, заняв третье место и попав в ЛЕ.
Там тоже не задержались: вылет в 1/16 финала от «Бешикташа». На этой же стадии Лиги Европы закончил «Тоттенхэм», проигравший «Фиорентине». В 1/8 вылетел «Эвертон», не справившись с киевским «Динамо». Все.
После того сезона в полуфиналах всегда были англичане. Хоть одна команда на два-три кубка.
И вот серия прервалась. Неужели у лучшей лиги мира кризис?
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Полуфиналы ЛЕ и ЛК: «Байер», «Аталанта», еще и Эмери
Фото: IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press; Gettyimages.ru/Marco Luzzani
Нужно просто давать отдыхать именно перед началом 1/4 и 1/2 , как то перенести на пару дней, что бы команды успели востановится
В Англии? у них с сентября уже по 2 матча в неделю + заставляют играть основой в дохлом турнире КАЛ.
Естественным образом к маю команды уже выдыхаются.
Арсенал и Ман Сити? В прошлом году Сити график не помешал укатать Мадрид. В этом году не получилось. Это футбол. Бывает. Ситуация с Арсеналом похожая. Тут Бавария прошла на классе,на опыте,как хотите это можно назвать.
Я это к чему. То,что сейчас так случилось - не является каким-то "звонком" или системной проблемой. Вполне вероятно,что в следущим сезоне будет английский финал ЛЧ или ЛЕ.
Кризис - явление протяжённое. Не будьте Евгением Серафимовичем, не надо натягивать сову на глобус. Это он любит чуть что делать глобальные выводы и шарахаться из стороны в сторону. Вышел Аякс впервые за десятки лет в полуфинал лч - всё, Евгений Серафимович сразу ставит их в пример по всем статьям.
Не надо быть как этот седовласый старец
Лучшая лига мира - ФНЛ. А у английской псевдофутбольной лиги - да, кризис. И это здорово.