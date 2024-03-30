У «Аталанты» первая за пять туров победа в Серии А – и какая важная! 3:0 на выезде с соседом по таблице – «Наполи», который играл без травмированного Хвичи Кварацхелии. На поле сверкал Алексей Миранчук.

Два удара в створ – два гола. В первом тайме у «Аталанты» получалось все

Миранчук создал первый опасный момент в матче. Уже в начале третьей минуты Марио Пашалич с центра поля бросил в прорыв Алексея, на котором висели двое защитников, поэтому он не стал слишком сближаться и катнул в сторону ворот – попал в основание штанги.

Зато все получилось на 26-й минуте, пусть и слегка курьезно: навес с левого края, череда скидок головой, неудачная попытка удара Пашалича, которая превратилась в пас на вбегающего во вратарскую Миранчука, удар между ног киперу.

Вообще, Пашалич с Миранчуком отменно взаимодействовали: вскоре россиянин классной закидушкой вывел партнера на угол вратарской, «Наполи» спас только своевременный выход вратаря Мерета.

Но под конец тайма Миранчук все же оформил голевую: нехитро отдал Джанлуке Скамакке, а тот с линии штрафной пульнул в нижний угол.

Так «Аталанта» зажгла 2:0 при двух ударах в створ за тайм. При этом «Наполи» попал в створ трижды, но гораздо менее эффективно.

«Аталанта» довела до разгрома и укрепилась в топ-6. Миранчук в гонке за ЛЧ и двумя трофеями

Во втором тайме у «Наполи» было несколько острых моментов, в одной из атак два попадания в штангу. Вратарь Марко Карнесекки тоже спасал.

В концовке «Аталанта» воспользовалась тем, что «Наполи» раскрылся: Тен Копмейнерс добил конкурента – 3:0.

Команда из Бергамо укрепилась в топ-6: отрыв от «Наполи» уже пять очков, при этом у неаполитанцев на одну сыгранную игру больше. До лигочемпионского четвертого места «Аталанту» отделяет четыре балла.

Команда прошла сложнейший календарь с «Миланом», «Интером», «Болоньей», «Ювентусом» и «Наполи» подряд. Дальше в чемпионате будет полегче.

Не забываем, что «Аталанта» борется еще за два трофея: впереди полуфинал Кубка с «Фиорентиной» и четвертьфинал ЛЕ с «Ливерпулем».

Миранчук в 2024-м преобразился: 3+7 в 15 матчах за «Аталанту». Еще в конце прошлого года россиянин думал об уходе, а теперь тренер Джан Пьеро Гасперини называет его ключевым игроком команды. И Алексей не сбавляет.

Фото: Gettyimages.ru /Francesco Pecoraro