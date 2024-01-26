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«Покажите фото, когда я пришел, и сейчас». Ок, Юрген!

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Футбол Футбол

Сегодня Юрген Клопп начал готовить нас к тому, что следующий сезон «Ливерпуль» начнет с новым главным тренером. Сначала клуб опубликовал обращение немца, позже Юрген дал пресс-конференцию.

И рассказал об основных мотивах, бросив вот такую цитату:

«Если кто-нибудь покажет вам мое фото, когда я пришел, и меня сейчас, вы спросите: «Прошло всего девять лет?!»

Даааа, Юрген! Мы действительно в шоке. Каких-то девять лет.

Еще одна цитата Клоппа с пресс-конференции:

«Этим летом на одном из командных собраний я впервые понял, что не могу его провести, я попросил это сделать Пепа. Затем я увидел, какая молодая и мощная команда у нас строится, и осознал, что момента лучше, чем сейчас, не будет. Мы оставляем великолепную команду».

За эти девять лет поразительно изменился не только «Ливерпуль», выигравший кучу титулов, но и сам Юрген. Кажется, он устал сильнее вообще всех. 

Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона – сам так решил. Но почему?

Уход Клоппа доказывает: футбол – адреналиновая игла

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Ian MacNicol; East News/PAUL ELLIS / AFP, KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP, Alan Martin / Colorsport / DPPI via AFPЮ Charly TRIBALLEAU / AFP

34 комментария
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Пришел мужик с горящими глазами, уходит усталый старик
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очень надеюсь что он вернётся
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Давайте фото Радимова тогда и сейчас
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Ответ sema mixajlov
То же самое, только зубы отбелил
только полнейший слепашара не увидит что он постарел
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Как же больно читать все эти новости сегодня. Юрген подарил нам, болелам красных, настоящую сказку. Спасибо за это ему и успехов где бы он ни оказался
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Ответ Укус бабочки
Посмотрите на Пепа, на Симеоне, когда они только начинали, и как за несколько лет изменились. Нервная работа.
на Симеоне вообще сложно смотреть во время игр, будто во время игры будет инфаркт, у него колоссальный стресс, даже когда Атлетико ведет в 2 мяча
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Ответ Silent2006
Пришел мужик с горящими глазами, уходит усталый старик
На первых фото - с улыбкой, на вторых - нет. А так вполне себе 9 лет на лице, не больше
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Ответ Bayern2004
Внешне это одно,Анатолий Дмитриевич.А что там внутри...
А пост про внутри или полностью внешне?
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Ты уехал за счастьем,
Вернулся просто седым.
________________________
Но всё-таки знай -
Ты не один (YNWA).
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Ярко горел, быстро потух.
Всегда симпатизировал Клоппу, и умение уйти вовремя только подкрепило мою симпатию
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Ответ sema mixajlov
То же самое, только зубы отбелил
нельзя так зубы отбелить, это виниры
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Ответ sema mixajlov
То же самое, только зубы отбелил
А про его фирменные очки забыл?
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Выглядеть стал лучше, хоть и старше)
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Ответ Крок
только полнейший слепашара не увидит что он постарел
а ты хотел, чтобы он помолодел?
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Ответ Glukinho
а ты хотел, чтобы он помолодел?
я где то так написал?
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Ответ sema mixajlov
То же самое, только зубы отбелил
и седой и старый стал
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Ответ Анатолий Дмитриевич
зубы и зрение явно стали лучше)
Внешне это одно,Анатолий Дмитриевич.А что там внутри...
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Ответ Анатолий Дмитриевич
А пост про внутри или полностью внешне?
Формально вы совершенно правы.Зубы белее,глаза ...ну не знаю даже.Наверное зорчее.
Да и восприятие фото Клоппа у каждого своё.
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Ничего себе «всего 9 лет». Сравните себя в 20 и 30, в 30 и 40, в 40 и 50. Без всякого тренерства будет разница
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Может уже мало кто помнит, но дебютным матчем Клоппа, или одним из них уж точно, был против Рубина в ЛЕ.
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Любого покажи в 48 и 57,если ты не Валерий Леонтьев или Эдди Мэрфи,то будет тоже самое
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Как у Шевчука : ты уехал за счастьем -вернулся просто седым .
Юрген просто крутой
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Посмотрите на Пепа, на Симеоне, когда они только начинали, и как за несколько лет изменились. Нервная работа.
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сколько энергии он отдал за эти годы, просто невероятно. не могу пока представить, что теперь пресс-конференции будет давать кто-то другой. как?
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Разве 9 дет после сорока дают другие результаты? Может быть, у культуристов - инстаграмщаков, которые живут без стрессов ... А тут человек боролся 9 лет "на острие" на очень сложной должности. С кем сравнивать - с михохиным что ли?
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Все имеют право на отдых.

Я надеюсь, он перезагрузится и еще даст жару через пару лет!
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Судя по этим фото, каждый раз, когда "Ливерпуль" выдавал какой-то очередной огненный матч, Клопп платил за это своей молодостью. Буквально. Полную цену.
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зубы и зрение явно стали лучше)
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Установил виниры и перестал носить очки)
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