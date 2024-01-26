«Покажите фото, когда я пришел, и сейчас». Ок, Юрген!

Сегодня Юрген Клопп начал готовить нас к тому, что следующий сезон «Ливерпуль» начнет с новым главным тренером. Сначала клуб опубликовал обращение немца, позже Юрген дал пресс-конференцию.

И рассказал об основных мотивах, бросив вот такую цитату:

«Если кто-нибудь покажет вам мое фото, когда я пришел, и меня сейчас, вы спросите: «Прошло всего девять лет?!»

Даааа, Юрген! Мы действительно в шоке. Каких-то девять лет.

Еще одна цитата Клоппа с пресс-конференции:

«Этим летом на одном из командных собраний я впервые понял, что не могу его провести, я попросил это сделать Пепа. Затем я увидел, какая молодая и мощная команда у нас строится, и осознал, что момента лучше, чем сейчас, не будет. Мы оставляем великолепную команду».

За эти девять лет поразительно изменился не только «Ливерпуль», выигравший кучу титулов, но и сам Юрген. Кажется, он устал сильнее вообще всех.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Ian MacNicol; East News/PAUL ELLIS / AFP, KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP, Alan Martin / Colorsport / DPPI via AFPЮ Charly TRIBALLEAU / AFP