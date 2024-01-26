«Покажите фото, когда я пришел, и сейчас». Ок, Юрген!
Сегодня Юрген Клопп начал готовить нас к тому, что следующий сезон «Ливерпуль» начнет с новым главным тренером. Сначала клуб опубликовал обращение немца, позже Юрген дал пресс-конференцию.
И рассказал об основных мотивах, бросив вот такую цитату:
«Если кто-нибудь покажет вам мое фото, когда я пришел, и меня сейчас, вы спросите: «Прошло всего девять лет?!»
Даааа, Юрген! Мы действительно в шоке. Каких-то девять лет.
Еще одна цитата Клоппа с пресс-конференции:
«Этим летом на одном из командных собраний я впервые понял, что не могу его провести, я попросил это сделать Пепа. Затем я увидел, какая молодая и мощная команда у нас строится, и осознал, что момента лучше, чем сейчас, не будет. Мы оставляем великолепную команду».
За эти девять лет поразительно изменился не только «Ливерпуль», выигравший кучу титулов, но и сам Юрген. Кажется, он устал сильнее вообще всех.
Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона – сам так решил. Но почему?
Уход Клоппа доказывает: футбол – адреналиновая игла
Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey, Ian MacNicol; East News/PAUL ELLIS / AFP, KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP, Alan Martin / Colorsport / DPPI via AFPЮ Charly TRIBALLEAU / AFP
Вернулся просто седым.
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Но всё-таки знай -
Ты не один (YNWA).
Всегда симпатизировал Клоппу, и умение уйти вовремя только подкрепило мою симпатию
Да и восприятие фото Клоппа у каждого своё.
Юрген просто крутой
Я надеюсь, он перезагрузится и еще даст жару через пару лет!